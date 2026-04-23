Restaurantes y bares para comer muy bien en los alrededores de la Feria de Sevilla

Ambiente en la Feria de Abril de Sevilla este año. (María José López / Europa Press)

Flores, volantes y lunares, vinos de Jerez, frituras y rebujito. Sevilla mira estos días hacia el Real para disfrutar de la Feria de Abril, una de las semanas grandes de su ciudad, jornadas destinadas a celebrar que reúnen a sevillanos y visitantes a ritmo de sevillanas.

Pero la Feria de Abril no solo se vive en el Real. La fiesta empieza incluso antes de cruzar el río, en esos bares y restaurantes en los que los sevillanos se reúnen alrededor de una mesa con el mero fin de almorzar, brindar y calentar motores para un largo día de celebración. Son locales que llenan las calles de barrios como Los Remedios o Triana y que estos días se convierten en un hervidero de encuentros y buenas tapas.

Restaurante Los Cuevas

Esta taberna es el lugar perfecto para tomar algo rápido, como unas tapas, unas chacinas y unos quesos; pero también para disfrutar de sabores que reconfortan, como un plato de albóndigas o unas espinacas con garbanzos. Este restaurante sirve cocina andaluza auténtica en el barrio de Triana, con especialidades como las berenjenas fritas, el rabo de toro o los boquerones fritos al limón.

Dirección: C. Virgen de las Huertas, 1

Precio medio: 20 - 30 €

Besana Tapas

Donut de carrillá con glaseado de queso de cabra (Instagram / @besanatapas)

El establecimiento del cocinero Daniel León ofrece la misma carta que su restaurante original, ubicado en Utrera. Situado en la calle Paraíso, en la frontera entre Los Remedios y Triana, se especializa en tapas tan originales y creativas como su donut de carrillada o el gazpachuelo de kimchi con tartar de gambas, así como las patatas bravas en forma de gofre, la ensaladilla con gambas cristal o el brioche de cola de toro.

Dirección: C. Niño Perdido, 1

Precio medio: 20 - 30 €

Casa Rafel

El cocinero sevillano Eugenio Rafel desarrolla en su pequeño restaurante de Los Remedios una cocina de platos clásicos y actualizados, también guisos elegantes y carnes y pescados a la brasa. Entre las especialidades figuran los callos, el hojaldre con atún rojo en conserva y las cocochas.

Dirección: C. Virgen del Valle, 10

Precio medio: 40 - 50 €

El Viejo Tito

Un bar de cocina tradicional que sirve tapas, revueltos, carnes, guisos y cazuelas sin pretensiones a un precio aceptable. Entre sus especialidades se encuentran su paté de hígado de ave casero, las croquetas de rabo de toro, el queso brie frito o el milhojas de patata con foie. Desde su apertura, la familia ha abierto otros locales en Sevilla, bajo este y otros nombres.

Dirección: C. Virgen de la Victoria, 1

Precio medio: 20-30 €

Periqui Chico

Además de tapas caseras, aquí en Periqui Chico se especializan en mariscos y pescados frescos de Huelva y del Norte. En este local de paredes llenas de recuerdos taurinos y con una animada barra, se viene a probar imprescindibles como su ensaladilla de gambas y sus albóndigas.

Dirección: C. Gustavo Bacarisas, 2

Precio medio: 50 - 60 €

Taberna Juan Carlos

Esta taberna del barrio de Triana es uno de los mejores lugares para disfrutar de una tabla de quesos en Sevilla, con sabores que van desde el Olavidia o el Cabrales hasta el cheddar mexicano... A la oferta quesera le acompaña una selección de charcutería y cervezas artesanales para acompañar.

Dirección: C. Febo, 6

Precio medio: 10 - 20 €

Restaurante La Cañera

Restaurante La Cañera, en Sevilla (Web del restaurante)

La Cañera es un clásico del barrio de Los Remedios, un restaurante fundado en 1982 conocido por su arte para freír pescado. Un sitio ideal para probar el boquerón victoriano, el boquerón abierto sin espina macerado con limón y frito, los calamares fritos o los chipirones, entre otras delicias.

Dirección: C. Virgen de Aguas Santas, 15

Precio medio: 30 - 40 €

Bar Los Alcalareños

En este bar se especializan en jamones ibéricos, chacinas y quesos con denominación de origen y primera calidad, también ensaladillas, tapas frías y calientes y montaditos, así como en sus famosos caracoles caseros.

Dirección: Virgen de Luján, 50a

Precio medio: 20 - 30 €