Jaime Cantizano se casa con el artista Miguel García Golding: todos los detalles de su relación

Jaime Cantizano y Miguel García Golding durante la celebración del 70 cumpleaños de Bibiana Fernández (Jose Ramon Hernando/Europa Press vía Getty Images)

Jaime Cantizano es uno de los periodistas más reconocidos del plano televisivo y radiofónico de nuestro país, aunque siempre ha mantenido su vida personal al margen de los micrófonos. A sus 50 años ha sabido mantenerse en la cima del sector durante más de tres décadas; y ahora, se encuentra en uno de sus mejores momentos personales. Ya que, como ha anunciado en exclusiva El Español, estaría preparando su boda para el próximo verano.

El presentador se ha caracterizado por una gran discreción en sus asunto privados, pero en esta ocasión ha decidido comenzar una nueva etapa de la mano de su pareja Miguel García Golding, un destacado artista visual bastante conocido en la industria. Ambos han mantenido una sólida relación desde hace varios años y planean celebrar su unión civil en el verano de 2025.

Te puede interesar: Jaime Cantizano lamenta una dura pérdida en el comienzo del 2024: “Era un ser especial”

La pareja ha mantenido un perfil bajo a lo largo de estos años y la noticia ha surgido a raíz del anuncio a sus seres queridos. El enlace se celebrará de forma íntima aunque se desconocen todavía los detalles del momento. Aunque sí que ha afirmado su entorno a EL ESPAÑOL que la pareja mantiene una relación “absolutamente normal” y “hacen vida de familia” junto al hijo de Cantizano, Leo. El presentador tomó la decisión de tener a su primer hijo en solitario en 2026 a través de gestación subrogada.

Tras su nacimiento, explicó en Atrévete, el programa que dirigía en Cadena Dial, que ser padre ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida: “Ha sido algo precioso. He llorado todo lo que tenía que llorar de emoción. Con él; por él. (...) Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida. De verdad que soy el hombre más feliz. Estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Me meto en esta aventura yo solo porque desde hace ya varios años no tengo pareja. Pero no soy una excepción. En Estados Unidos hay cuatro millones de hombres solteros con hijos”.

Ahora, con Miguel, formará una familia también junto con su perra Duna, su fiel compañera. Y tal vez ahora puedan verse juntos en más actos públicos, ya que solo han acudido juntos a varios actos, entre ellos el cumpleaños número 70 de Bibiana Fernández el pasado 13 de febrero en la sala El Principito. La actriz y el presentador llevan trabajando juntos desde hace ocho años, cuando ella comenzó como colaboradora en el programa Por fin no es lunes, de Onda Cero. Programa que cambiará de manos próximamente tras el anuncio de Julia Otero sobre su decisión de empezar una nueva etapa en los fines de semana de Atresmedia. A partir de septiembre, Cantizano pondrá voz al programa de las tardes y relevará a la comunicadora.

¿Quién es Miguel García Golding?

Conocido en el mundo artístico por Miguel Golding, está especializado profesionalmente en el mundo del marketing y la publicidad, siendo así actualmente director de cuentas de Lenom, una prestigiosa empresa de relaciones públicas ubicada en Madrid. En su perfil de Linkedin se describe así mismo como una persona “con gran motivación, proactiva y capacidad de trabajo en equipo”. Además, indica que, tras graduarse en Administración y Dirección de Empresas con especialización en Marketing y Publicidad por la Universitat Ramon Llull en 2009, y completar un Máster en Estrategia y Creatividad Publicitaria en 2013, ha construido su carrera profesional entre Barcelona, Ibiza y Madrid.

Te puede interesar: Jaime Cantizano abandona TVE para sustituir a Julia Otero en las tardes de Onda Cero

De forma paralela, Miguel muestra una profundad pasión por el arte, más concretamente la pintura, a la que dedica su tiempo libre. Por lo que dedica su tiempo libre a la creación de nuevas obras y a la búsqueda de inspiración. En una entrevista que concedió en 2022 a la revista The Polo Club describe como comenzó a especializarse en diferentes técnicas: “Con los años fui siguiendo esa curiosidad por los trazos del carboncillo y fui incorporando nuevos elementos como la pintura acrílica. A partir de ahí, lo que me gusta es explorar las texturas orgánicas de los elementos base de mi trabajo como el papel y el carboncillo, que representan materia estática, y combinarlos con elementos en movimiento representados con la pintura y otros elementos textualizadores”. Aunque actualmente, es un artista dedicado a la pintura contemporánea.