Makoke revela el motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández: “Pido respeto máximo”

Makoke y Gonzalo pasean su amor por las calles de la capital. (Europa Press)

Makoke y Gonzalo Fernández ya no unirán sus vidas en matrimonio. La pareja ha cancelado su boda, prevista para el próximo 12 de septiembre en Ibiza, tan solo unas semanas antes de la gran celebración. Fue el programa TardeAR el que sacó a la luz la amarga noticia la tarde de este jueves, 21 de agosto. De acuerdo con la información del espacio de Telecinco, el dúo tomó la decisión de suspender su enlace, pese a que tenían avanzados los preparativos y después de haberse mostrado públicamente ilusionados.

Tan solo unas horas después de conocerse la inesperada noticia, la que fuera participante de Supervivientes 2025 ha emitido un comunicado en sus redes sociales con la finalidad de esclarecer el motivo por el que ambos decidieron aplazar su gran día. “Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente por la salud de un familiar muy cercano. Pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal”, son las primeras líneas que se pueden leer en el story publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores.

“Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto, por favor”, son las últimas líneas que componen el escrito, con el que la colaboradora de televisión ha zanjado todos los rumores sobre la cancelación de su boda. Sus palabras han ido acompañadas de una tierna imagen en la que ella y Gonzalo posan sumamente sonrientes y felices.

El comunicado emitido por Makoke tras conocerse que ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández (Instagram / @makoke_)

La expareja de Kiko Matamoros quiso ir más allá y ha emitido un segundo comunicado en el que ha vuelto a recalcar que no existe una crisis sentimental con su futuro marido. “La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca”, ha asegurado Makoke, dejando entrever que ambos retomarán sus planes de boda cuando todo se solucione.

El anuncio ha generado diversas reacciones en el entorno mediático, ya que la relación entre Makoke y Fernández se presentó públicamente en el verano de 2024, cuando celebraron su primer aniversario ante las cámaras del programa ¡De viernes!, tras mantener un año de relación discreta. En aquel momento, la colaboradora anticipó su deseo de compartir el futuro con su pareja, expresando: “Quiero envejecer con él” y “Siento un amor sin miedos, con ganas de hacernos feliz el uno al otro”.

Makoke emite un segundo comunicado aclarando los motivos por los que ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández (Instagram / @makoke_)

Hasta enero de este año, la pareja no había oficializado su compromiso. Fue en el plató del programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta cuando la pareja sorprendió a la audiencia y sus propios compañeros. “Ya tenemos fecha, es para septiembre de este 2025”, aseguraron en el espacio de Telecinco. El empresario relató que la petición de matrimonio tuvo lugar durante una travesía por las islas griegas, eligiendo Mykonos como escenario.

Durante los meses previos al enlace, Makoke fue compartiendo algunos detalles exclusivos de lo que sería su boda, dando lugar a ciertos desacuerdos por la selección de los invitados. Y es que la colaboradora no invitó a sus compañeros de Fiesta, lo que derivó en incomodidad entre algunos colegas. Por el contrario, sí la acompañarán en su gran día otros participantes de Supervivientes, programa en el que coincidió con buena parte de su círculo más cercano.

Por otro lado, la protagonista adelantó que el diseñador Pelayo Díaz ha sido el único que vio su vestido de novia. Hasta donde se conoce, el lugar estipulado para la boda es un acantilado con vistas al mar Mediterráneo, ubicado en la costa de Ibiza, y cuentan con una lista que incluye a cien invitados.