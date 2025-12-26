España

La felicidad alcanza su punto más bajo a los 47 años, pero hay esperanza tras la crisis: esto es lo que dice la ciencia

El estudio revela que, tras la caída de felicidad en la mediana edad, la satisfacción vital comienza a repuntar a partir de los 50, un patrón que también se observa en España

Guardar
Un estudio recoge la pérdida
Un estudio recoge la pérdida de bienestar general a los 47 años, con un repunte en bienestar y salud mental posterior (Infobae Argentina)

La felicidad alcanza su punto más bajo a los 47 años. Ese es el dato central que arroja un estudio elaborado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER). Según el análisis, el bienestar personal sigue una curva en forma de U a lo largo de la vida. Esto quiere decir que es alto en la juventud, desciende progresivamente hasta la mediana edad y vuelve a repuntar a partir de los 50 años.

La investigación, llevada a cabo por el economista David G. Blanchflower, señala que el mínimo de bienestar se sitúa en torno a los 47 años. A partir de ese momento, la satisfacción vital comienza a recuperarse y mantiene una tendencia en progresión.

Los datos muestran que, desde los 18 años, la percepción de felicidad va disminuyendo de forma gradual. El descenso se prolonga durante casi tres décadas hasta alcanzar ese punto crítico en la mediana edad.

Lejos de tratarse de un fenómeno puntual, el patrón se repite de forma consistente en personas de distintos países. Además, según la investigación, esto sucede en grupos sociales con niveles de renta diferentes, lo que indica que no es un rasgo cultural aislado.

El doctor da consejos para mejorar el bienestar personal

La relación entre edad y felicidad

Blanchflower explica que esta relación entre edad y felicidad ha sido uno de los hallazgos más importantes de las ciencias sociales. Durante años, la llamada “curva de la felicidad” fue objeto de debate entre economistas y psicólogos, pero los datos terminaron reforzando su solidez. Según el investigador, incluso estudios realizados con simios han detectado un patrón similar.

La caída del bienestar en torno a los 47 años suele asociarse a lo que popularmente se conoce como crisis de la mediana edad. En esta etapa las presiones de la cotidianeidad adulta se concentran con presión. Responsabilidad laboral elevada, conciliación familiar, preocupaciones económicas, mayor estrés y carga mental en el día a día. Todo ello contribuye al deterioro de la satisfacción personal, aumentando esa percepción de incomodidad en la vida diaria.

El aumento de las responsabilidades
El aumento de las responsabilidades cotidianas aumenta la percepción de la pérdida en calidad de vida (istock)

Sin embargo, el estudio subraya que lo más relevante ocurre después. A partir de los 50 años, la curva cambia de sentido. La felicidad comienza a aumentar de forma sostenida y se mantiene en niveles elevados durante años. Personas de 60 y 70 años registran niveles de bienestar comparables a los de etapas mucho más tempranas de la vida, como la adolescencia.

La investigación también destaca que este comportamiento se reproduce en España. Según recoge elEconomista.es, los datos no presentan diferencias significativas entre países, lo que refuerza la idea de que se trata de un fenómeno generalizado. La edad del mínimo de felicidad y el posterior repunte se repiten con precisión.

El estudio invita, por tanto, a interpretar la mediana edad no como un punto de no retorno, sino como una fase transitoria. Aunque el descenso del bienestar es real, también lo es la recuperación posterior, que llega de forma natural con el paso del tiempo.

Temas Relacionados

FelicidadBienestarEdadPsicologíaEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Investigan la muerte de un padre y su hijo en Mugardos (A Coruña) por un incendio en su vivienda

Las causas del fuego y del fallecimiento se encuentran pendientes de confirmación

Investigan la muerte de un

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo, hospitalizada tras sufrir un ictus a los 88 años

La prima del rey Juan Carlos se encuentra ingresada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela

Felipe VI hace historia en televisión: hace su mejor audiencia desde 2020 con su mensaje navideño más rompedor

El duodécimo mensaje navideño del rey Felipe VI se convierte en el más visto desde hace un lustro, con casi 6 millones de espectadores

Felipe VI hace historia en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”