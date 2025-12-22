Dónde ha tocado la Lotería de Navidad 2025: mapa con las administraciones y localidades agraciadas

Este lunes 22 de diciembre el sorteo de la Lotería de Navidad reparte suerte por toda España. Los bombos han empezado a rodar a las 9:10 y sobre las 09:21, en el sexto alambre de la primera tabla, ha salido el más madrugador de los premios, el segundo, dotado con 1.250.000 euros a la serie y que ha recaído en el número 70048. El Gordo, 79432, ha salido poco antes de las 11:00 de la mañana, y repartirá 400.000 euros al décimo.

El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

El segundo premio ha caído mayoritariamente en el centro de Madrid. En este mapa actualizado a tiempo real podrás comprobar donde se va repartiendo la suerte de la Lotería de Navidad.

El dueño de la administración de la calle Barquillo donde ha caído íntegramente el 70048, ha celebrado que la suerte se haya concentrado en su establecimiento, que lleva desde 1989 abierto y está en una zona por donde pasan cada día miles de ciudadanos y turistas. En declaraciones en directo, ha afirmado que se han vendido “prácticamente todos” los billetes del número y que los boletos los ha comprado “bastante gente del barrio y alguna empresa”: “Está repartidita, hay alegría para todos”.

Administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. (EFE/Mariscal)

Los premiados con cantidades inferiores a 2.000 euros por décimo del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, con la opción de recibirlo en metálico o mediante Bizum, según el procedimiento habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026. Para los premios a partir de 2.000 euros, BBVA y Caixabank son las entidades financieras autorizadas para el pago.

Mapa de donde han caído los premios de la Lotería Navidad de 2025. (Infobae España)

78477, cuarto premio

El número 78477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Este premio, dotado con 200.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla y este ha caído más repartido: hay décimos premiados en Cazorla, Mislata, Valencia ciudad, Badalona, Olot, Leioa (Vizcaya), Burgos, Segovia, San Lorenzo de El Escorial, Madrid centro, Getafe y Toledo.

23121, el primer quinto premio

Agraciado con 60.000 euros a la serie, el primer quinto premio se conocía a las 10:37. Ha sido muy repartido, en Plasencia, en Béjar, Castro Urdiales, Bilbao, Usurbil, Sort (Lleida), Porqueres (Girona), Barcelona, Zaragoza, Andorra (Teruel), Alfara del Patriarca - Manises y Alaquás en Valencia, Palma de Mallorca, San Pedro del Pinatar (Murcia) Granada.

El segundo quinto premio caía un poco después: 60649.