El segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 cae en una administración de Madrid abierta desde 1989: “Está repartidita, hay alegría para todos”

El dueño de la administración ha compartido con los medios la alegría del premio

Administración de loterías del número
Administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. (EFE/Mariscal)

El segundo premio de la Lotería de Navidad ha tardado poco en salir. Tan solo veinte minutos después de que los bombos empezasen a girar, los niños de San Ildefonso han cantado el 70048, galardonado con 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo.

Este premio ha caído íntegramente en la capital. Concretamente, en la administración Lotería Barquillo 10, una de las más antiguas de Madrid. Ubicada en la Calle Barquillo número 10, en pleno centro de la ciudad, es la administración madrileña número 16 y lleva abierta desde 1989. Lotería Barquillo 10 ha pasado de padre a hijo, según ha contado su actual dueño, Antonio Ferrer, a los medios.

Ferrer ha expresado la alegría de haber vendido este año el segundo premio a sus clientes habituales. Según ha explicado a los medios, el décimo lo ha comprado “bastante gente del barrio y alguna empresa que se ha llevado décimos". De hecho, se ha vendido “prácticamente todo”, por lo que la euforia “está repartidita, hay alegría para todos”, ha asegurado.

Lotería Barquillo 10 es una administración de tradición y cercanía. “Tenemos a gente abonados a números”, ha afirmado el dueño. Y no es para menos: en los últimos años, no han dejado de repartir suerte en diferentes sorteos nacionales. Sin ir más lejos, en 2024, el primer premio de la Lotería del Niño (200.000 euros por décimo) cayó en Lotería Barquillos 10. En 2022, vendieron el número posterior al Gordo de la Lotería de Navidad, premiado con 2.100 euros por billete; y un año antes, en 2021, repartieron un quinto premio, de 6.000 euros por décimo.

Cómo cobrar el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 ha arrancado este lunes 22 de diciembre a las 9.08 horas en el Teatro Real de Madrid.

El sorteo de la Lotería de Navidad celebrado este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid distribuye este año 2.772 millones de euros en premios por toda España. El sistema de cobro varía según la cuantía obtenida, con procedimientos diferenciados para los distintos importes.

Los afortunados con el segundo premio, de 125.000 euros por décimo, podrán acudir a cobrarlo desde esta misma tarde a las 18:00 horas. Al ser un premio superior a 2.000 euros, es necesario acudir a las entidades bancarias autorizadas para el pago, que en 2025 correspondieron a las oficinas de BBVA y CaixaBank. En estos casos, los ganadores debieron presentar tanto el décimo original como el DNI en vigor. Si la compra se realizó por la web oficial de Loterías, el pago se gestionará mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el usuario.

La normativa fiscal en vigor establece que los premios superiores a 40.000 euros tributan un 20% sobre la cantidad que excede este umbral. Por lo tanto, de los 125.000 euros por décimo del segundo premio, 17.000 euros se destinan a impuestos. En total, los agraciados que compraron el 70048 recibirán 108.000 euros netos por décimo.

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Puedes consultar si tu décimo de lotería está premiado en el comprobador de Infobae. Además de los cinco primeros premios, las terminaciones, aproximaciones, centenas y decimales también tienen beneficios económicos.

