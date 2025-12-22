Dónde ha caído el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025: el número premiado ha sido el 78477 y ha tocado en más de 10 localidades distintas

Aisha Solange (i) y Gorka Calderón (d), cantan un cuarto premio, el 78.477, que ha sido agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad y dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo). (EFE/Chema Moya)

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad de este 2025 ha caído en el número 78477 a las 9:56 de la mañana. Las ciudades afortunadas han sido Cazorla, Getafe, Badalona, El Escorial, Burgos, Girona, Segovia, Toledo, varios municipios de Valencia, Olot y Leioa (Municipio de Vizcaya). El cuarto premio reparte un total de 20.000 euros por décimo.

El cobro de los dos cuartos premios pueden realizarse desde las 18:00 horas de este mismo lunes. Como la cuantía es superior a 3.000 euros, los agraciados deben acudir a una sucursal de las entidades bancarias concertadas, entre las que se encuentran Caixabank, Santander, BBVA y cualquier banco asociado a la CECA. Si el décimo se compró por el portal web de Loterías y Apuestas del Estado, el premio se abonará mediante una transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el usuario.

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Puedes consultar si tu décimo de lotería está premiado en el comprobador de Infobae. Además de los cinco primeros premios, las terminaciones, aproximaciones, centenas y decimales también tienen beneficios económicos.

El dinero neto que ganas con los décimos premiados

Hacienda se lleva un pellizco de todos los premios que superen los 40.000 euros, pero entre ellos no se encuentran dos cuartos, cuya cuantía asciende a 20.000 euros. Tampoco se queda con ningún porcentaje de los 6.000 euros con los que están dotados los ocho quintos premios. El resto no se libran.

Los 400.000 euros de El Gordo se quedan en 328.000 euros, tras la deducción fiscal del 20%. De manera similar, el segundo premio parte de una cifra inicial de 125.000 euros, de la cual, luego de la reducción impositiva, el monto recibido asciende a 108.000 euros. En el caso del tercer premio, el impacto es menor. De su cuantía bruta de 50.000 euros, el ganador termina recibiendo una cantidad neta de 48.000 euros.

En el caso de premios compartidos, ya sea en un grupo de amigos o familiares. La Agencia Tributaria indica que Loterías deberá identificar a los ganadores de los premios sometidos a gravamen, es decir, los que sean superiores a 40.000 euros por décimo, independientemente de que el premio haya sido obtenido por uno solo o bien conjuntamente por varias personas o entidades.

Los niños y niñas de la Residencia San Ildefonso completaron el último ensayo del Sorteo Extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Tras la práctica, el personal de Loterías y Apuestas del Estado preparó las 1.807 bolas de premios y colgó en los paraguas de las liras las 100.000 bolas de números que se emplearán en el sorteo. Una vez finalizada esta tarea, los claveros de Loterías y Apuestas del Estado sellaron y precintaron las puertas del salón del Teatro Real. Con estos procedimientos, todo quedó dispuesto para la celebración del Sorteo de Navidad.

Se deben distribuir los 40.000 euros que están exentos, entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación, y quien proceda al reparto del premio que figure como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio, deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación.

Tradición en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad de España se celebra desde 1812, cuando fue organizada por primera vez por las autoridades de Cádiz, durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. Su objetivo inicial consistía en aumentar los ingresos del Estado sin recaer directamente sobre los ciudadanos en forma de nuevos impuestos. Desde entonces, el sorteo se ha consolidado como una tradición nacional que marca el inicio de las celebraciones navideñas.

El sorteo se realiza desde entonces cada 22 de diciembre y destaca no solo por la cantidad de premios sino por el formato en el que se conocen. Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de extraer los números y cantan los premios. El espectáculo se puede ver desde el propio Teatro Real de Madrid donde la emoción es evidente o desde casa, a través de la televisión u online con retransmisiones en directo del sorteo de Lotería como la de Infobae.