Así se ha vivido la Lotería de Navidad desde dentro del Teatro Real: una caída, disfraces y mucha celebración

Así han vivido la gala desde el Teatro Real de Madrid. (EFE/Chema Moya)

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas a las 8:00, donde cerca de 600 personas esperaban para tomar asiento para el Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad. El evento reúne a sus clásicos personajes cada 22 de diciembre, donde acuden disfrazados al evento. Durante los momentos previos a la gala, hemos ido conociendo a distintas personas que buscaban sus localidades en el teatro. Manoli, una mujer de 88 años, siempre es una de las primeras en llegar. La octogenaria, conocida como “la mujer del bombo” se ha disfrazado de lotera llevando la administración encima y sentados a su lado se encuentran también personalidades míticas como Don Quijote, El Papá o El Obispo.

Las encargadas de presentar la gala Blanca Benlloch y Sandra Daviú han hablado con decenas de personas de toda España que se han trasladado a la capital para vivir en directo la emoción de la gala. El Teatro Real acoge la gala ya desde hace 14 años. Sandra Daviú también se ha detenido unos minutos para hablar con Jesús Huerta, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.

Huerta ha confesado que este 2025 es un año especial donde va a haber más premios que nunca ya que se han vendido 5 millones de décimos más que el años pasado. La presentadora también ha llevado al público al interior del teatro para enseñar a los espectadores como funciona desde dentro y como se iban preparando los trabajadores para el gran día. Los protagonistas, los niños de San Ildefonso, también han expresado antes de la gala sus nervios y sus ganas de que todo salgo como se espera.

Todos los detalles de la gala de la Lotería de Navidad

A las 9 en punto ha arrancado la gala, marcada por el ritmo de los niños que sonreían a las gradas. A tan solo 20 minutos de arrancar han cantado el segundo premio, el 70048, que ha caído integro en Madrid. A partir de ahí ha crecido la expectación, demostrando que durante la gala todo es posible y hay que estar muy atento a todo. En poco tiempo se cantó el cuarto, dos quintos y el Gordo de Navidad, el 79432, a las 10:44 de la mañana. La emoción arrancó un largo aplauso de la grada y las niñas, Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores, han cantado el número con una ilusión innegable.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

A medida que la gala avanzaba también crecían los comentarios en redes, donde los usuarios han destacado la caída de Manoli en pleno patio de butacas o la empatía con los niños que cada año se llevan la máxima atención. Entre premios, las presentadoras han hablado con rostros conocidos de RTVE que no han dudado en acercarse al Teatro Real en un día tan especial. Paula Vázquez, Ana Prada o Javi Hoyos han compartido sus tradiciones en esta época navideña.

La gala ha sido todo un éxito, las gradas se han llenado de disfraces que no han pasado desapercibidos y el público del Teatro Real de Madrid ha estado durante horas celebrando sin parar. “A pesar de no haber ganado, los asistentes aquí lo han dado todo para recibir la Navidad” concluye Blanca Benlloch al cerrar la gala.