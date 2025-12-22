Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores, las niñas que han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Alba Yadira Machaca (d) e Italy Andrea Blanco cantan el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 al décimo, y que este año ha recaído en el número 79432. (EFE/Chema Moya)

La mañana del sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 ha estado marcada por la emoción de dos niñas del colegio de San Ildefonso, Italy Andrea Blanco Florés y Alba Yadira Machaca Tapia, quienes han sido las encargadas de cantar el Gordo, el premio más esperado del evento. El número agraciado, el 79432, ha salido a las 10:44 horas, convirtiéndose en uno de los más madrugadores de los últimos años.

Ambas niñas han asumido la responsabilidad de la cuarta tabla, lo que les ha llevado a repartir la mayor cantidad de premios durante la jornada. Antes de anunciar el Gordo, ya habían cantado dos quintos premios, correspondientes a los números 23112 y 60649, cada uno dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros por décimo. La reacción de Italy Andrea y Alba Yadira ha sido especialmente llamativa: mientras Italy Andrea cantaba el premio, ha esperado a que su compañera pronunciase el número ganador, y en ese momento, al anunciar los cuatro millones de euros del Gordo, Alba Yadira no ha podido evitar mostrar su asombro, quedándose con la boca abierta.

El número 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Las niñas de San Ildefonso repiten experiencia

La participación de Italy Andrea Blanco Florés y Alba Yadira Machaca Tapia en el sorteo no es nueva. Italy Andrea ya había cantado números en la edición de 2023, mientras que Alba Yadira repitió su puesto en 2024. Esta continuidad en el desempeño de ambas ha hecho que vuelvan a ser seleccionadas para una de las tareas más simbólicas del sorteo.

La jornada de este 22 de diciembre quedará grabada tanto para los premiados como para las propias niñas, que han vivido momentos de alegría y sorpresa difíciles de olvidar. La experiencia acumulada en ediciones anteriores ha contribuido a que Italy Andrea y Alba Yadira afronten con soltura y entusiasmo una de las citas más emblemáticas del calendario nacional.

La tradición de la Lotería de la Navidad

La historia de la Lotería de Navidad en España se remonta a más de dos siglos y ha consolidado su lugar como una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas. El sorteo, cuya primera edición se celebró en 1812, ofreció boletos a 40 reales y un premio mayor de 8.000 pesos fuertes. Para 1832, la emisión alcanzó los 12.000 números, marcando el crecimiento temprano de este fenómeno social.

El nombre “Sorteo de Navidad” no apareció hasta 1892, y en 1897 ya figuraba en todos los décimos. La Guerra Civil no detuvo la celebración, aunque sí provocó una división inédita: en 1938, se realizaron dos sorteos simultáneos, uno desde Barcelona y otro desde Burgos. La evolución tecnológica también dejó huella en la tradición. Durante décadas, la radio fue el medio principal para seguir el evento en directo, pero quienes no tenían acceso debían esperar la publicación de los resultados en la prensa. El año 1957 marcó un cambio definitivo, ya que la Lotería de Navidad se televisó por primera vez. En 2002, el sorteo se adaptó a la nueva realidad monetaria y “se empieza a cantar en euros, tras la entrada en circulación de la nueva moneda europea”.

Una constante a lo largo de la historia ha sido la presencia de los niños del Colegio de San Ildefonso. Conocidos como los “niños de la suerte”, estos estudiantes han sido los encargados de cantar los números premiados desde 1771, incluso antes de la creación oficial de la lotería navideña. La tradición experimentó un cambio relevante en 1984, cuando “participan niñas por vez primera en la historia del Sorteo de Navidad debido a que el colegio pasa a ser mixto”.