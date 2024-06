Quién es Jesús Huerta de Soto, el economista español e ídolo de Milei que le acompañará en la entrega del Premio Juan de Mariana 2024

Fotomontaje con imágenes de Javier Milei y Jesús Huerta del Soto. (Infobae España)

“Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”. Esta fue una frase que pronunció en medio del discurso inaugural Javier Milei, durante su investidura como Presidente de la Nación en Argentina el pasado mes de diciembre. Si sorprendió fue, precisamente, porque este hombre es español y uno de los máximos referentes del presidente argentino. Huerta es un economista y pensador referente del “anarcocapitalismo” libertario y su discurso extremista ha conseguido conquistar a Milei, quien le adora e incluso ha asegurado que es su “discípulo”.

Entre el economista español y el presidente argentino hay una estrecha relación y este viernes volverán a coincidir en Madrid en un momento de alta tensión diplomática entre España y Argentina. El economista estará junto a Javier Milei durante la entrega del Premio Juan de Mariana por su “defensa ejemplar de las ideas de la libertad” durante la gala “Cena de la libertad” que se celebrará en el Casino de Madrid. El autor y pensador ya recibió este mismo premio hace casi una década, en 2014. Horas antes, el jefe de Estado recibirá de Isabel Díaz Ayuso la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Esto en un contexto, donde el enfrentamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su equipo de gobierno, y el mandatario argentino no deja de crecer.

Así es el hombre que idolatra Milei

Jesús Huerta de Soto (Madrid, 1956) es Doctor en Derecho y Económicas, posee cuatro doctorados y conocido por haber escrito múltiples ensayos, además de la tesis Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Sus libros se han traducido a 17 idiomas, incluido el hindi, árabe o coreano. El economista pertenece a instituciones de corte liberal, como el Instituto Ludwig von Mises o la Sociedad Mont Pelerin. Por este motivo, desde el año 2000 es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos y dirige un Máster en Economía de la Escuela Austríaca, una corriente ultraliberal que sostiene que las decisiones económicas no deberían ser tomadas ni por el Estado ni cualquier otra autoridad central, sino por los individuos.

Pero además de económico, también es empresario. Huerta de Soto preside España SA, aseguradora que su abuelo, Jesús Huerta Peña, fundó en 1928, y que heredó de su padre. Por este motivo, según El Mundo, se sitúa en el puesto 359 de los más ricos de España, siendo el 74 de la Comunidad de Madrid, con un patrimonio neto total de 160 millones de euros, a fecha de febrero de 2024.

Javier Milei recibirá este viernes la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Si Milei y el profesor se conocieron fue gracias a que, años antes de que este comenzara su carrera presidencial, cuando presentaba uno de sus libros en la radio, un oyente le envío una grabación de las clases universitarias a Introducción a la Economía que Huerta del Soto imparte. Fueron grabadas y subidas a Internet por el periodista Fernando Díaz Villanueva durante el curso 2009-2010. Así es como el académico y empresario alcanzó la fama. “Eran grabaciones de una lección en la que el profesor discutía cómo los precios pueden usarse como mecanismo para transmitir información, para la coordinación y el ajuste económico, lo que a su vez evidenciaba cómo el socialismo es inaplicable, ya que, en ausencia de propiedad privada, los precios no pueden ser aplicados, lo que lleva al caos total. Inmediatamente, me convertí en su seguidor”, explicó el actual mandatario argentino en el libro coral The Emergence of a Tradition: Essays in Honor of Jesús Huerta de Soto, Volume II : Philosophy and Political Economy.

La última vez que, públicamente, se vieron las caras Milei y Jesús Huerta de Soto, fue la última vez que el mandatario argentino pisó España fue en un viaje no oficial el pasado mayo, en el que presentó su último libro, El camino del libertario (2022, Planeta), se reunió con varias empresas españolas, además de asistir al evento de Vox Europa Viva 24. En esta ocasión, como adelantó Vozpópuli, Huerta de Soto y Milei comieron juntos en un “ambiente distendido” en el que estuvieron presentes otros economistas liberales españoles, como Philipp Bagus, profesor de economía de la Universidad Rey Juan Carlos y persona de la total confianza de Huerta de Soto.

Este viernes Milei tiene la agenda completa. El presidente no se verá con al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el argentino llamara “corrupta” a su mujer, Begoña Gomez, motivo por el que España decidió retirar su embajadora en Argentina. Sin embargo, sí lo hará en esta ocasión con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que le condecorará con una medalla.