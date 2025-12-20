Receta de tarta de sidra, un postre cremoso y muy original perfecto para acabar una comida especial

Una base ligera y dorada y un relleno jugoso, con un suave sabor a manzana gracias a la sidra y una deliciosa capa caramelizada en la superficie. Son las características de esta tarta de sidra, un postre casero muy fácil de hacer y que tiene esta bebida asturiana como principal protagonista. No solo es el postre otoñal perfecto, sino que también es un final exquisito para comidas y cenas especiales como las de Navidad, sobre todo si se sirve acompañada de una bola de helado o nata montada para realzar los sabores del postre.
Receta de tarta de sidra
Esta tarta de sidra se elabora a partir de una base de masa quebrada clásica y un relleno suave hecho con sidra natural, huevo, azúcar y nata, lo que aporta una textura cremosa y un acabado dorado aromático tras hornear. Se recomienda usar sidra natural para lograr el sabor característico.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 45 minutos
- Reposo/Enfriado: 1 hora
Tiempo total: 2 horas y 5 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de masa quebrada
- 300 ml de sidra natural
- 100 g de azúcar blanco
- 100 ml de nata líquida para montar (mínimo 35% grasa)
- 3 huevos
- 30 g de fécula de maíz (maicena)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- Mantequilla para engrasar el molde
Cómo hacer tarta de sidra, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde redondo, preferiblemente desmontable, con mantequilla.
- Extiende la masa quebrada en el molde, ajustando bien los bordes y pinchando el fondo con un tenedor para evitar burbujas durante la cocción.
- Cuece la base en blanco durante 10 minutos, cubriéndola con papel de horno y legumbres secas para que no suba.
- Mientras, en un cazo, reducir la sidra a fuego medio hasta que se concentre su sabor y apenas queden 200 ml. Deja templar.
- En un bol, mezcla el azúcar con la fécula de maíz y una pizca de sal.
- Añade los huevos uno a uno y bate hasta integrar sin espumar en exceso.
- Agrega la nata líquida y la sidra reducida (y la vainilla si usas), mezclando hasta tener una crema lisa.
- Vierte la mezcla sobre la base precocida y alisa la superficie.
- Hornea durante 30-35 minutos o hasta que el relleno cuaje pero siga ligeramente tembloroso en el centro.
- Deja enfriar completamente antes de desmoldar y, si lo prefieres, sirve con un poco de azúcar glas o con helado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal aproximadamente
- Grasas: 13 g
- Hidratos de carbono: 35 g
- Azúcares: 20 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En nevera, cubierta, hasta 3 días. Mantener lejos de la humedad para que la masa permanezca crujiente. Se puede congelar, pero puede perder textura en el relleno tras descongelar.