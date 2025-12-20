España

Receta de tarta de sidra, un postre cremoso y muy original perfecto para acabar una comida especial

Esta tarta, con un sabor dulce y ácido y una capa caramelizada, puede servirse como postre otoñal o como un final dulce en comidas o cenas navideñas

Receta de tarta de sidra
Receta de tarta de sidra (Adobe Stock)

Una base ligera y dorada y un relleno jugoso, con un suave sabor a manzana gracias a la sidra y una deliciosa capa caramelizada en la superficie. Son las características de esta tarta de sidra, un postre casero muy fácil de hacer y que tiene esta bebida asturiana como principal protagonista. No solo es el postre otoñal perfecto, sino que también es un final exquisito para comidas y cenas especiales como las de Navidad, sobre todo si se sirve acompañada de una bola de helado o nata montada para realzar los sabores del postre.

Receta de tarta de sidra

Esta tarta de sidra se elabora a partir de una base de masa quebrada clásica y un relleno suave hecho con sidra natural, huevo, azúcar y nata, lo que aporta una textura cremosa y un acabado dorado aromático tras hornear. Se recomienda usar sidra natural para lograr el sabor característico.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 45 minutos
  • Reposo/Enfriado: 1 hora

Tiempo total: 2 horas y 5 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de masa quebrada
  • 300 ml de sidra natural
  • 100 g de azúcar blanco
  • 100 ml de nata líquida para montar (mínimo 35% grasa)
  • 3 huevos
  • 30 g de fécula de maíz (maicena)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Mantequilla para engrasar el molde

Cómo hacer tarta de sidra, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde redondo, preferiblemente desmontable, con mantequilla.
  2. Extiende la masa quebrada en el molde, ajustando bien los bordes y pinchando el fondo con un tenedor para evitar burbujas durante la cocción.
  3. Cuece la base en blanco durante 10 minutos, cubriéndola con papel de horno y legumbres secas para que no suba.
  4. Mientras, en un cazo, reducir la sidra a fuego medio hasta que se concentre su sabor y apenas queden 200 ml. Deja templar.
  5. En un bol, mezcla el azúcar con la fécula de maíz y una pizca de sal.
  6. Añade los huevos uno a uno y bate hasta integrar sin espumar en exceso.
  7. Agrega la nata líquida y la sidra reducida (y la vainilla si usas), mezclando hasta tener una crema lisa.
  8. Vierte la mezcla sobre la base precocida y alisa la superficie.
  9. Hornea durante 30-35 minutos o hasta que el relleno cuaje pero siga ligeramente tembloroso en el centro.
  10. Deja enfriar completamente antes de desmoldar y, si lo prefieres, sirve con un poco de azúcar glas o con helado.
Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal aproximadamente
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Azúcares: 20 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En nevera, cubierta, hasta 3 días. Mantener lejos de la humedad para que la masa permanezca crujiente. Se puede congelar, pero puede perder textura en el relleno tras descongelar.

