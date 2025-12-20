Receta de tarta de sidra, un postre cremoso y muy original perfecto para acabar una comida especial

Receta de tarta de sidra (Adobe Stock)

Una base ligera y dorada y un relleno jugoso, con un suave sabor a manzana gracias a la sidra y una deliciosa capa caramelizada en la superficie. Son las características de esta tarta de sidra, un postre casero muy fácil de hacer y que tiene esta bebida asturiana como principal protagonista. No solo es el postre otoñal perfecto, sino que también es un final exquisito para comidas y cenas especiales como las de Navidad, sobre todo si se sirve acompañada de una bola de helado o nata montada para realzar los sabores del postre.

Receta de tarta de sidra

Esta tarta de sidra se elabora a partir de una base de masa quebrada clásica y un relleno suave hecho con sidra natural, huevo, azúcar y nata, lo que aporta una textura cremosa y un acabado dorado aromático tras hornear. Se recomienda usar sidra natural para lograr el sabor característico.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 45 minutos

Reposo/Enfriado: 1 hora

Tiempo total: 2 horas y 5 minutos

Ingredientes

1 lámina de masa quebrada

300 ml de sidra natural

100 g de azúcar blanco

100 ml de nata líquida para montar (mínimo 35% grasa)

3 huevos

30 g de fécula de maíz (maicena)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Mantequilla para engrasar el molde

Cómo hacer tarta de sidra, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde redondo, preferiblemente desmontable, con mantequilla. Extiende la masa quebrada en el molde, ajustando bien los bordes y pinchando el fondo con un tenedor para evitar burbujas durante la cocción. Cuece la base en blanco durante 10 minutos, cubriéndola con papel de horno y legumbres secas para que no suba. Mientras, en un cazo, reducir la sidra a fuego medio hasta que se concentre su sabor y apenas queden 200 ml. Deja templar. En un bol, mezcla el azúcar con la fécula de maíz y una pizca de sal. Añade los huevos uno a uno y bate hasta integrar sin espumar en exceso. Agrega la nata líquida y la sidra reducida (y la vainilla si usas), mezclando hasta tener una crema lisa. Vierte la mezcla sobre la base precocida y alisa la superficie. Hornea durante 30-35 minutos o hasta que el relleno cuaje pero siga ligeramente tembloroso en el centro. Deja enfriar completamente antes de desmoldar y, si lo prefieres, sirve con un poco de azúcar glas o con helado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 290 kcal aproximadamente

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 35 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En nevera, cubierta, hasta 3 días. Mantener lejos de la humedad para que la masa permanezca crujiente. Se puede congelar, pero puede perder textura en el relleno tras descongelar.