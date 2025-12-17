Miguel Saldaña, cirujano: “En una operación con anestesia general, el paciente es dependiente de una máquina que respira por él”

Fragmento de TikTik en el que Miguel Saldaña explica el uso de la anestesia local. (@drmiguelsaldana)

A pesar de que muchas personas tienen muy normalizado el momento de una operación, esta puede traer más complicaciones de lo que se suele pensar. Sin embargo, gracias al personal tan cualificado que hay en España y a la constante evolución en el área de la sanidad, estos trámites suelen ser seguros.

Si hay un factor común que comparten casi todas las intervenciones quirúrgicas es el momento de la anestesia, siendo la opción más habitual la conocida como general. Sin embargo, hay otro método que muy pocos profesionales se atreven a usar.

Miguel Saldaña, un cirujano que publica contenido en redes sociales, ha subido a su cuenta de TikTok (@drmiguelsaldana) un vídeo en el que profundiza sobre la técnica que usa. “En España, solo hay tres cirujanos que intervienen cirugías complejas sin realizar anestesia general. Y uno de ellos soy yo”, afirma el experto.

Por qué elegir anestesia local con sedación

Saldaña explica que “en una operación con anestesia general, el paciente es dependiente de una máquina que respira por él”. Esta administra los gases que inducen el sueño profundo y mantiene la respiración, mientras que el cuerpo del paciente permanece paralizado para no interferir con el ventilador mecánico.

Esto significa que, en caso de algún problema como la desconexión del aparato, el cuerpo no tiene ninguna capacidad de defensa, lo que incrementa el riesgo en situaciones críticas.

En cambio, la anestesia local con sedación, técnica que usa Miguel Saldaña, provoca un estado similar al de una siesta profunda. El paciente respira por sí mismo, puede tragar, toser, incluso roncar o tener hipo, mientras la zona quirúrgica permanece adormecida para tolerar la intervención sin moverse.

Esta sedación es de rápida eliminación. A los treinta minutos el paciente puede comer, a la hora ya puede pasear y, en pocas horas, puede regresar a casa si vive cerca del hospital, según explica el cirujano.

Ventaja de esta técnica

El cirujano subraya que esta modalidad permite que el paciente mantenga sus reflejos básicos y su capacidad respiratoria, reduciendo los riesgos asociados a la anestesia general y acelerando la recuperación.

Además, evita efectos secundarios comunes como náuseas, mareos o somnolencia prolongada, y permite un control más preciso de la medicación administrada. La anestesia local con sedación requiere un gran nivel de experiencia por parte del cirujano y del anestesista, así como una preparación meticulosa de la zona a intervenir.

Preparación y coordinación del equipo médico

Para que una operación con anestesia local y sedación sea segura y eficaz, la planificación y la coordinación del equipo médico son fundamentales. Antes de la intervención, se evalúa minuciosamente la salud del paciente, su historial clínico y la zona a tratar para ajustar la dosis de sedación y garantizar que el procedimiento transcurra sin complicaciones.

Durante la operación, el cirujano y el anestesista trabajan de manera sincronizada, controlando continuamente los signos vitales y la respuesta del paciente. Esta organización precisa reduce riesgos, permite una intervención más fluida y asegura que cualquier eventualidad pueda resolverse rápidamente