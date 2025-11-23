Los anestesistas alertan de los riesgos de la sedación sin médicos especialistas: “Pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos”

(Freepik)

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) ha recordado que la sedación con fármacos anestésicos debe llevarse a cabo de la mano de un profesional especialista. La organización ha emitido un comunicado tras conocer la muerte de una niña de seis años en Alzira (Valencia) después de haber sido atendida en una clínica dental privada sin licencia para sedaciones intravenosas.

La Sedar ha expresado su profundo dolor y solidaridad con la familia de la menor fallecida, sin entrar a valorar el caso al desconocer las circunstancias exactas que lo rodean. Sin embargo, apunta que en los últimos años “se están autorizando sedaciones profundas con anestésicos generales, como el propofol, para que las administren profesionales que no son médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Esta tendencia comporta una serie de riesgos que pueden llegar a ser fatales.

“Estos medicamentos pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos y requieren la máxima formación y preparación", inciden. Los procedimientos de anestesia y sedación suelen ser seguros, pero siempre existen riesgos, que se incrementan si el procedimiento no es acompañado por médicos especialistas. Entre los efectos secundarios más habituales se encuentran el dolor de garganta, las náuseas y los vómitos. Fármacos como el propofol, mencionado por la Sedar, pueden generar picazón y urticaria, dificultad para respirar, ritmo cardiaco irregular, espasmos repentinos.

La sociedad de anestesistas señala, además, que “algunas normativas de varias consejerías de Sanidad permiten que estos fármacos los utilicen médicos de otras especialidades (como neumología, cardiología, digestivo, urgencias, entre otras) e incluso personal de enfermería, tras cursos que no equivalen a una especialidad médica completa”, un riesgo añadido para los pacientes.

En palabras del presidente de la Sedar, Javier García, Fernández, “la anestesia es una disciplina compleja, que combina ciencia, experiencia y una vigilancia constante. Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”. Por ello, la organización pide a la ciudadanía que, antes de someterse a cualquier sedación, pregunten siempre quién la va a realizar y que se aseguren de que el profesional sea un especialista en Anestesiología y Reanimación.

La muerte de una niña hace saltar las alertas en Valencia

Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor. (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira (Valencia) investiga el fallecimiento de la pequeña de 6 años tras ser sometida a un tratamiento dental en una clínica privada. Según ha comunicado la Conselleria de Sanidad, la menor fue atendida el pasado jueves 20 de noviembre en el centro odontológico, donde se le administró una sedación para relajarla durante la intervención, según ha explicado a los medios la propietaria del centro, Mireia Vila.

Esa misma tarde, a las 16:52 horas, la niña ingresaba en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, sin que los facultativos lograran su reanimación. Unas horas antes, a las 15:11 horas, otra menor de 4 años, que también había sido tratada en la clínica dental esa mañana, acudía al hospital con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. En este caso, los médicos lograron estabilizarla y actualmente permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia.