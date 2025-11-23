España

Los anestesistas alertan de los riesgos de la sedación sin médicos especialistas: “Pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos”

La muerte de una menor de 6 años en Valencia ha hecho saltar las alertas

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) ha recordado que la sedación con fármacos anestésicos debe llevarse a cabo de la mano de un profesional especialista. La organización ha emitido un comunicado tras conocer la muerte de una niña de seis años en Alzira (Valencia) después de haber sido atendida en una clínica dental privada sin licencia para sedaciones intravenosas.

La Sedar ha expresado su profundo dolor y solidaridad con la familia de la menor fallecida, sin entrar a valorar el caso al desconocer las circunstancias exactas que lo rodean. Sin embargo, apunta que en los últimos años “se están autorizando sedaciones profundas con anestésicos generales, como el propofol, para que las administren profesionales que no son médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Esta tendencia comporta una serie de riesgos que pueden llegar a ser fatales.

“Estos medicamentos pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos y requieren la máxima formación y preparación", inciden. Los procedimientos de anestesia y sedación suelen ser seguros, pero siempre existen riesgos, que se incrementan si el procedimiento no es acompañado por médicos especialistas. Entre los efectos secundarios más habituales se encuentran el dolor de garganta, las náuseas y los vómitos. Fármacos como el propofol, mencionado por la Sedar, pueden generar picazón y urticaria, dificultad para respirar, ritmo cardiaco irregular, espasmos repentinos.

La sociedad de anestesistas señala, además, que “algunas normativas de varias consejerías de Sanidad permiten que estos fármacos los utilicen médicos de otras especialidades (como neumología, cardiología, digestivo, urgencias, entre otras) e incluso personal de enfermería, tras cursos que no equivalen a una especialidad médica completa”, un riesgo añadido para los pacientes.

En palabras del presidente de la Sedar, Javier García, Fernández, “la anestesia es una disciplina compleja, que combina ciencia, experiencia y una vigilancia constante. Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”. Por ello, la organización pide a la ciudadanía que, antes de someterse a cualquier sedación, pregunten siempre quién la va a realizar y que se aseguren de que el profesional sea un especialista en Anestesiología y Reanimación.

La muerte de una niña hace saltar las alertas en Valencia

Cartel en la clínica dental
Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor. (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira (Valencia) investiga el fallecimiento de la pequeña de 6 años tras ser sometida a un tratamiento dental en una clínica privada. Según ha comunicado la Conselleria de Sanidad, la menor fue atendida el pasado jueves 20 de noviembre en el centro odontológico, donde se le administró una sedación para relajarla durante la intervención, según ha explicado a los medios la propietaria del centro, Mireia Vila.

Esa misma tarde, a las 16:52 horas, la niña ingresaba en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, sin que los facultativos lograran su reanimación. Unas horas antes, a las 15:11 horas, otra menor de 4 años, que también había sido tratada en la clínica dental esa mañana, acudía al hospital con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. En este caso, los médicos lograron estabilizarla y actualmente permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Temas Relacionados

AnestesiaMédicosTrabajadores sanitariosSucesosSucesos EspañaSanidad EspañaValenciaComunidad ValencianaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una ortodoncista explica si es bueno lavarse los dientes con el miswak, un palo natural que “mantiene la higiene bucal”

Esta herramienta ha llamado la atención de miles de usuarios de internet por su prometedora capacidad de blanqueamiento dental

Una ortodoncista explica si es

José Manuel Felices, médico, sobre cómo mejorar la salud cardiovascular: “Los gemelos son tu segundo corazón”

Tener una buena rutina de ejercicio es clave para la circulación sanguínea

José Manuel Felices, médico, sobre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Paqui, jubilada, cuenta que desheredó a su hijo: “Se juntó con una pareja y desde entonces hemos partido peras. El porqué no lo sé”

La radio catalana RAC1 ha recuperado el testimonio de la anciana, cuya relación con uno de los hijos es inexistente, por lo que ha decidido desheredarle y beneficiar a su hija como única heredera

Paqui, jubilada, cuenta que desheredó

El emotivo discurso de Felipe VI, el reencuentro entre primos y caras de la realeza mundial: todos los detalles de la comida en El Pardo

Este sábado la familia real española se ha reunido en el Palacio de El Pardo para rendir homenaje a la reina Sofía tras la imposición del Toisón de Oro

El emotivo discurso de Felipe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moreno Bonilla se queda sin

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

Reclaman una indemnización por un accidente de tráfico y su aseguradora lo recurre: la Justicia exime a Catalana Occidente de pagar al considerar insuficientes las pruebas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Las claves de la presidenta del BCE para una UE independiente económicamente: “El mundo no se detendrá para Europa”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 22 noviembre

DEPORTES

Unión FC, el equipo gestionado

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa