Las revistas del corazón esta semana: de la nueva ilusión de Victoria Federica al balance de Isabel Preysler en un año clave

Las revistas del corazón del miércoles 17 de diciembre

A unos días de cerrar el año, el quiosco regresa un miércoles más cargados con las noticias del papel couché. Las cuatro principales cabeceras sorprenden, una vez más, con diferentes exclusivas sobre los protagonistas del mundo del corazón.

‘Semana’

Portada de la revista Semana del 17 de diciembre 2025.

La revista comienza la semana con unas declaraciones de lo más sorprendentes. La ofrece Carmen Morales, sobrina de Fedra Lorente, quien afirma a la publicación que parte de la familia era consciente de la estafa que estaba sufriendo su tía y que le avisaron. Según se dio a conocer la semana pasada, la actriz se encuentra en un estado económico muy complicado tras el fallecimiento de su marido, Miguel Morales, hace tres meses, llegando al punto de tener que recurrir a Cáritas para poder comer. Ahora su sobrina se pronuncia en la revista Semana a través de una entrevista en la que cuenta que Fedra Lorente puede contar con el apoyo de todos: “En mi familia somos una piña y vamos a hacer todo lo posible por ayudar a mi tía”.

Otro de los protagonistas de esta portada es Iñaki Urdangarin tras la emisión de su primera entrevista. Entre otras cosas, reconoció que “lo peor de la cárcel fue perder a Cristina”.

Además, el semanal hace un repaso de las fiestas televisivas que se han celebrado en Navidad.

‘Lecturas’

Portada de la revista Lecturas del 17 de diciembre 2025.

Tras la cancelación de Andreu Buenafuente de su presencia en las campanadas de fin de año, las cuales iba a presentar junto a su mujer, Silvia Abril, Lecturas ha decidido convertirles en protagonistas de su portada. En el interior repasan cómo es su relación, incidiendo en que la actriz se ha convertido en el mejor apoyo del presentador en su peor momento.

Victoria Federica es otra de las protagonistas de la portada, pues según una exclusiva de este semanal está ilusionada con un empresario de la noche. Para cerrar, un repaso a los mejores looks de los Premios Forqué y una despedida cargada de sentimiento al actor Héctor Alterio.

‘¡Hola!’

Portada de la revista HOLA del 17 de diciembre 2025.

Isabel Preysler es la gran protagonista de ¡Hola!, que recoge una exclusiva sobre la reina de corazones. La filipina, que ha sido elegida la mujer más elegante de 2025, ha abierto las puertas de su casa a la publicación para hacer balance de un año irrepetible para ella. En estos últimos meses no solo se ha tenido que despedir de quien fuera su último gran amor, Mario Vargas Llosa, sino que además ha publicado su autobiografía, en la que ha desgranado algunos de los episodios más incómodos que vivió junto al escritor. Por otro lado, se recoge la entrevista televisiva de Iñaki Urdangarin, quien no solo habló de su paso por la cárcel, sino que también reconoció: “Me costó muchísimo más perdonarme a mí mismo que a los demás”. Como tercer tema de este miércoles, un reportaje sobre tres generaciones unidas para celebrar la Navidad: Estefanía Luyk, Paquita Torres y Aroa.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista Diez Minutos del 17 de diciembre 2025.

Diez Minutos ha elegido como protagonista absoluta de su semana a Cristina Pedroche, que en apenas unos días vuelve a ser la gran protagonista de la noche gracias a su paso por las campanadas. La presentadora vallecana cumple en 2025 doce años dando las uvas en la Puerta del Sol, una fecha nada desdeñable que la revista celebra recopilando sus doce looks.

La familia real española en el concierto por la paz de los Premios Princesa de Asturias.

A su lado aparece una exclusiva protagonizada Blanca Romero y su novio, Quique Sánchez Flores, a quienes captaron compartiendo una noche de cena y fiesta. Por otro lado, Carmen y Shaila Dúrcal hablan sobre el problema de su tía Fedra Lorente, el cual afirman que están “intentando solucionar”.

Como cierre, la felicitación navideña de la Familia Real.