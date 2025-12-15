España

Pablo Urdangarin y Johanna Zott, dos fans más en la final de ‘Operación Triunfo 2025′: su aparición sorpresa en Barcelona

El hijo de la infanta Cristina y su novia han disfrutado juntos de la última gala de la edición desde la grada

Pablo Urdangarin y Johanna Zott,
Pablo Urdangarin y Johanna Zott, en la final de 'OT 2025'. (INFOBAE ESPAÑA)

Operación Triunfo 2025 pone este lunes el punto final a su edición y son numerosas las figuras públicas que no han querido perderse el desenlace. Aunque es habitual ver a famosos e influencers entre las gradas del programa, lo que nadie esperaba es encontrar a un royal en la gala, pero así ha sido. Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott, se encuentran entre los asistentes que vivirán en directo la gran final del formato de Prime Video

En las imágenes obtenidas por Infobae España se puede ver a la joven pareja sentada entre la multitud, en una de las gradas laterales, esperando pacientemente a que dé comienzo la gala con la que se proclamará a un nuevo ganador de Operación Triunfo.

Minutos antes del comienzo de la emisión en directo, el jugador de balonmano y su chica han amenizado la espera comiéndose un bocadillo. Además, Johanna no ha dudado en grabar con el móvil el ambiente del plató, luciendo una sonrisa que delata su emoción por vivir en primera persona este acontecimiento televisivo.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott,
Pablo Urdangarin y Johanna Zott, entre el público de la final de 'OT 2025'. (Prime Video)

Según relatan a este medio testigos presenciales, Pablo y Johanna se han mostrado muy cómplices en todo momento, intercambiando besos y muestras de cariño, ajenos a las miradas indiscretas que acompañan al sobrino de Felipe VI en cada uno de sus pasos.

No se sabe si la pareja tiene algún favorito para la victoria en el talent de Prime Video, pero lo que está claro es que comparten aficiones y aprovechan para disfrutar juntos de su tiempo libre siempre que sus rutinas se lo permiten.

Relación consolidada

Pablo Urdangarin y Johanna Zott han demostrado ser una pareja más que consolidada. La estudiante de Medicina está totalmente integrada en la familia de su chico, llegando a acudir junto a su suegra, la infanta Cristina, y su cuñada, Irene Urdangarin, a ver los partidos de su novio.

La final de Operación Triunfo 2025 supone un momento de distensión y ocio para Pablo Urdangarin, cuya familia vuelve a encontrarse en pleno foco mediático por la reciente entrevista televisiva de su padre, Iñaki Urdangarin, y la próxima publicación de sus memorias.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

El joven, que siempre ha mantenido un perfil discreto y alejado de las polémicas que acompañan a sus padres, ha evitado pronunciarse sobre la decisión del exduque de Palma de plasmar su biografía en un libro, aunque sí ha confesado que tiene intención de leerlas y que “por ahora” su padre no le ha adelantado qué temas abordará en el relato.

Además, el balonmanista ha respondido a las preguntas de la prensa sobre la entrevista de su progenitor en el programa Pla Seqüència, donde el exmarido de la infanta Cristina evita sobreexponer a sus hijos y les dedica unas palabras de cariño. “Es nuestro padre y nos quiere mucho”, ha apuntado Pablo sobre esas declaraciones.

En cuanto a la opinión de Iñaki sobre la carrera deportiva de su hijo, de quien insinúa que es mucho mejor jugador que él, Pablo bromea con que “cada uno tiene sus opiniones”. Por último, ha revelado que este año no habrá novedades en su Navidad y que su familia la celebrará “como siempre”.

