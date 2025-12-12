España

La Familia Real felicita la Navidad con una imagen de su álbum privado tomada en Valdesoto, Asturias

Los reyes Felipe y Letizia han elegido una fotografía familiar para mandar sus mejores deseos de cara al próximo 2026

Felicitación de Navidad de los
Felicitación de Navidad de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. (Casa de S.M. el Rey)

Una de las grandes tradiciones de cada mes de diciembre es la de recibir la felicitación navideña de la Familia Real. Finalmente, ha sido este viernes, 12 de diciembre, cuando los reyes han compatido el tradicional christmas con el que han felicitado las fiestas.

Siguiendo la estela de otros años, han optado por una fotografía en la que aparecen junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, transmitiendo una imagen de unidad familiar pese a que en estos momentos no viven los cuatro juntos.

En esta ocasión han optado por una fotografía inédita que retrata a los reyes y sus hijas durante su visita a Valdesoto, escenario del reconocimiento como Pueblo Ejemplar 2025.

En la instantánea, Felipe VI aparece de forma especialmente cercano, ejerciendo de padre de familia más que de rey, sujetando por el costado a su hija menor. La escena, en la que toda la familia posa sonriente, transmite el lado más humano y cálido de la institución al combinar elegancia y naturalidad. Acompaña a la fotografía el habitual mensaje: “Con todo nuestro afecto y los mejores deseos”. La dedicatoria va dirigida a todos los ciudadanos, con la ya habitual felicitación de “Feliz Navidad y Próspero Año Navideño 2026”.

Felicitación de Navidad de los
Felicitación de Navidad de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. (Casa de S.M. el Rey)

Pero si algo destaca es el fondo, tan natural y verde como es Asturias, pues la fotografía fue tomara cuando los reyes y sus hijas acudieron a Valdesoto justo después de los Premios Princesa de Asturias, para premiar su espíritu ejemplar y celebrar una jornada de las que dejan fotos para el álbum familiar.

Además, parece estar claro que Casa Real cada vez quiere ser más moderna y cercana. Por eso mismo llevan un tiempo aprovechando lo especial de los encuentros fuera del palacio para mostrarse naturales, dejado entrever un poco de su intimidad, dejando claro que ellos también son humanos. Este año, por ejemplo, parecen querer mandar el mensaje de que la mejor forma de pasar las fiestas es en familia.

Dedicatorias de los reyes, la
Dedicatorias de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. (Casa de S.M. el Rey)

El papel cada vez más importante de la princesa Leonor

Aún es pronto para saber con exactitud qué le deparará a la heredera al trono el 2026, pero todo apunta a que su rol y su responsabilidades crecerán. En los Premios Princesa de Asturias, por ejemplo, será ella quien asumirá el papel que hasta ahora correspondía a su padre.

En su discurso final, Felipe VI dijo: “me corresponde ir cediéndole ya este espacio, como Heredera de la Corona y como Presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años”, pronunció, destacando su madurez y su implicación creciente en la vida pública. “Esto lo digo con emoción, tanto como padre como Rey”, añadió, dejando claro que, aunque seguirá vinculado a la Fundación y a Asturias, el futuro de los premios ya tiene rostro: el de su hija.

Pero hasta que llegue el momento de ver a Leonor en el que será su gran reto hasta la fecha, la princesa sigue centrada en su formación militar en el Ejército del Aire. De hecho, cuando vuelta a los Princesa de Asturias ya habrá terminado su entrenamiento castrense y seguramente habrá empezado su etapa universitaria.

