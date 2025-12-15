Ernesto y Malena Alterio, devastados, despiden definitivamente a su padre sin poder contener las lágrimas

El mundo de la interpretación se encuentra de luto tras el fallecimiento el pasado sábado del icónico actor Hector Alterio a los 96 años. Desolados por esta durísima pérdida pero serenos porque "se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre, de la misma manera de arte que vivió", y profesionalmente activo hasta el último día, su viuda Ángela Bacaicoa y sus hijos Ernesto y Malena Alterio han despedido al argentino en el Tanatorio de la M30 de Madrid rodeados de amigos y familiares.

Junto al protagonista de 'Todos los lados de la cama', su hija Lola Alterio y su novia Ella Jazz, además de su exmujer Juana Acosta, que muy afectada ha demostrado la maravillosa relación que mantiene con la que fuera su familia política. También una larga lista de rostros conocidos del mundo de la interpretación, como Pilar Castro, Fernando Tejero, Juan Diego Botto, Alfonso Bassave, Lola Herrera, Natalia Dicenta, Cayetana Guillén Cuervo, Nathalie Poza, Fiorella Faltoyano, o el presidente de la Academia de Cine Fernando Méndez-Leite, que han querido estar al lado de Ernesto y Malena en este trance tan doloroso.

Pendientes en todo momento de su madre, devastada por tener que decir adiós al que ha sido su marido durante más de medio siglo, los actores no han podido evitar romperse en lágrimas durante la incineración de los restos mortales del protagonista de 'La hija de la novia' en el crematorio de La Almudena.

Destrozados, Malena y Ernesto han contado con el abrazo y el cariño de sus seres queridos -especialmente de la hija del actor, Lola, que no se ha separado de él- mientras dos músicos tocando la guitarra y el violonchelo ponían una triste banda sonora a la despedida definitiva de Héctor Alterio, en la que sus seres queridos se han llevado varias flores de las numerosas coronas que han recibido como homenaje al argentino.