Encuentran centenares de tumbas romanas durante las obras del metro en Málaga: es una necrópolis desconocida de hace casi 2.000 años

El descubrimiento ha paralizado temporalmente el programa de ejecución del metro en este tramo

Las obras de ampliación del metro de Málaga sacan a la luz una necrópolis romana con más de 270 enterramientos. (Junta de Andalucía)

Durante las obras de prolongación del Metro de Málaga, que ampliarán el servicio al nuevo hospital (entre calle Hilera y Eugenio Gross), ha sacado a la luz un descubrimiento que contribuye a conocer el pasado de la ciudad andaluza: los restos de una necrópolis romana con 274 enterramientos.

El hallazgo, constatado por la Consejería de Cultura y Deporte, a través de su delegación territorial en Málaga, ha sido una sorpresa, ya que no se tenía constancia documental ni referencias históricas de ocupación romana en este área. De hecho, en base a la investigación realizada hasta la fecha y la bibliografía consultada, la zona entre las calles Calvo, Hilera y Avenida de Andalucía (donde se ha producido el descubrimiento), habría sido ganada al mar a partir de la época musulmana. Esto explicaría, por tanto, la ausencia de restos funerarios romanos hasta el momento.

Las labores de excavación arqueológica, que comenzaron el pasado mes de mayo, han revelado que la necrópolis podría ubicarse entre los siglos II y IV d. C., en el Alto y Bajo Imperial. Así, el hallazgo “podría ilustrar la posible existencia de un área suburbana desde la época imperial conectada con la ciudad y, consecuentemente, una vía sepulcral o vía de salida de la ciudad de Málaga”, explican desde la Junta de Andalucía.

Imagen de archivo de los cortes de tráfico durante las obras del metro de Málaga. (Junta de Andalucía)

Una abundante variedad de enterramientos

Los 274 enterramientos descubiertos durante las labores de excavación arqueológica, en extensión, que se han desarrollado entre mayo, agosto y los últimos meses del año, se corresponden con la inhumación, aunque existe una abundante variedad de tipologías funerarias. Esto podría contribuir a ampliar el conocimiento existente sobre las creencias y las relaciones durante este periodo tan importante de la historia.

La mayoría de los cadáveres fueron enterrados en fosas con tégulas horizontales, que son tejas planas que se colocan a modo de cubiertas funeraria. Sin embargo, también se han hallado mensas con fosa y delimitación realizadas con mortero, tumbas de fosas simples, con osario (contienen huesos agrupados), enterramientos de bebés recién nacidos en ánforas completas o fragmentadas, o delimitadas con ladrillos. También se han encontrado mausoleos construidos con mampostería o una base de cantos rodados conservados en diferentes estados.

Tras el descubrimiento, la Consejería de Cultura y Deporte ha dictado una resolución para una excavación en extensión con el objetivo de ampliar la investigación. Así, se van a aplicar nuevas técnicas relacionadas con la perspectiva antropológica y la obtención de información adicional para la valoración patrimonial del descubrimiento. La prioridad, según señalan, es “la extracción, protección y futura puesta en valor de aquellas tumbas que presenten una mejor conservación y monumentalidad”.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

La continuación de la investigación de la zona consistirá en una excavación de cada complejo funerario y espacio individual, utilizando una metodología interdisciplinar que incluirá técnicas relacionadas con la arqueología o la antropología física, entre otros. Además, se usará maquinaria específica en la apertura de la sedimentación.

De esta manera, los trabajos van a condicionar el programa de ejecución del metro. Las siguientes tareas que debían realizarse consistían en la extensión de la losa de cubierta o techo del túnel del tramo, que ahora deberá esperar hasta que se lleven a cabo las medidas arqueológicas contempladas en la resolución de la Consejería. Mientras tanto, siguen avanzando los trabajos en otros puntos de la obra.

