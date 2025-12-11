España

Hallan los restos de un barco del antiguo Egipto en el puerto sumergido de Alejandría: pudo haberse usado en ritos en honor de la diosa Isis

Los arqueólogos estiman que su hundimiento se produjo alrededor del año 50 d. C.

Los grafitis griegos hallados en la carlinga central datan de la primera mitad del siglo I d. C. (Christoph Gerigk. Franck Goddio/Fundación Hilti)

Bajo las aguas turquesas de la bahía de Alejandría, se extiende un mundo sumergido que continúa presentando misterios y enigmas para los arqueólogos y buceadores: columnas, estatuas, cerámicas, joyas y vestigios de su antiguo trazado quedaron en pausa en el interior del Mediterráneo. Fundado en el siglo III a. C., este puerto fue uno de los enclaves más estratégicos y brillantes de la Antigüedad, pero una serie de terremotos y tsunamis motivaron su hundimiento.

Hoy, los investigadores que se adentran en sus aguas buscando hallar todos sus secretos continúan encontrando los tesoros de una época ya pasada. Recientemente, el Instituto Europeo de Arqueología Submarina (IEASM), en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, ha realizado una serie de excavaciones en el Portus Magnus de Alejandría que han proporcionado un gran descubrimiento: los restos de un antiguo barco del Antiguo Egipto.

El análisis del hallazgo todavía se encuentra en su fase inicial, aunque los grafitis en griego de la carlinga central han sido datados en la primera mitad del siglo I d. C., por lo que el barco podría ser de finales del periodo helenístico y comienzos del dominio romano. Además, la embarcación, que se propulsaría con remos, habría sido construida en Alejandría y habría contado con un camarote lujosamente decorado.

Vista 3D del thalamagos, registrada mediante fotogrametría durante la excavación del IEASM en Portus Magnus, Alejandría, Egipto, a finales de octubre de 2025. (Fotogrametría 3D de Christoph Gerigk. Franck Goddio/Hilti Foundation)

Barco de recreo o utilizado en rituales

Según ha señalado Franck Goddio, fundador y presidente de la IEASM —también fundador de Far Eastern Foundation for Nautical Archaeology (FEFNA) en Filipinas y cofundador del Centro de Arqueología Marítima de Oxford (OCMA)—, no existe todavía certeza con respecto a la finalidad de este barco. Sin embargo, se contemplan varias hipótesis, como que se trataba de una barcaza de recreo o que era una embarcación ritual asociada a un templo.

“Como se encontró muy cerca de nuestras excavaciones en el templo de Isis en la isla de Artirhodos, bien podría haberse hundido durante la catastrófica destrucción de este templo alrededor del año 50 d. C. (teniendo en cuenta su datación)”, señala el investigación. De esta manera, “podría haber pertenecido al santuario y formar parte de la ceremonia naval de la navigatio iside”.

La barcaza, por tanto, estaría asociado a un uso ritual para celebraciones en honor a Isis, invocada por navegantes como salvadora de tormentas y protectora de los mares: La ceremonia consistía en “un viaje ritual anual de la diosa desde el Portus Magnus de Alejandría hasta el santuario de Osiris en Canopus, junto al Canal Canope”.

La ciudad artificial conocida como la ‘Venecia del mar Rojo’ qué es uno de los destinos turísticos más impresionantes de Egipto.

Los restos del barco sumergido en Alejandría

Los maderos pertenecientes al barco hallados en el puerto sumergido de Alejandría tienen 28 metros de largo. Así, se estima que la embarcación tendría unos 35 metros de eslora y unos 7 metros de manga. Especialmente destacable es su casco, que en lugar de ser puntiagudo o en forma de V tiene fondo plano; además, cuenta con una quilla dura en la proa para resistir el impacto con olas o estructuras portuarias y una curva redondeada en la popa.

Según señala el arqueólogo subacuático, “la investigación sobre el pecio aún se encuentra en una fase inicial”, pero el análisis del descubrimiento “promete ser un viaje fascinante a la vida, la religión, el lujo y el placer en las vías fluviales del antiguo Egipto romano.

