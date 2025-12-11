Lorena Romero, nutricionista: “Si te quieres comer el turrón en Navidad, cómetelo, disfruta y luego vuelve a tu vida normal”

El consumo de turrón en Navidad. (Adobe Stock)

La llegada de las fiestas navideñas trae consigo un sinfín de tradiciones gastronómicas entre las que el turrón ocupa un lugar emblemático en muchas mesas. Frente a la avalancha de mensajes sobre dietas y control calórico durante estas fechas, la nutricionista Lorena Romero propone un enfoque distinto que rompe con la rigidez habitual. Su propuesta invita a replantear la relación con los dulces tradicionales, especialmente el turrón, y aboga por el disfrute responsable, desterrando la culpa y el exceso de preocupación.

Las redes se están inundando con contenido diario para hacer un postre saludable en Navidad que remplace a los tradicionales. Sin embargo, Lorena Romero interpela este tipo de mensajes: “Escúchame bien. Te puedo enseñar mil versiones saludables de turrón, pero es que el problema no es el turrón, es complicarte la vida”. Esta perspectiva ofrecida por una experta propone preparar la mente para convivir con las ofertas constantes de dulces en la mesa sin verlas como amenazas ni como detonantes de conductas radicales. Asumir que es la época y el momento para comer turrón con la familia y amigos y después recuperar tu vida normal, ya que el consumo puntual nunca es dañino.

Este posicionamiento va acompañado de una llamada a vivir la alimentación desde la libertad y el sentido común, sin caer en extremos restrictivos. Así, Romero no descalifica el interés por recetas más saludables, pero insiste en que la clave reside en la actitud: ni el turrón ni otros dulces típicos tendrían por qué asociarse necesariamente al descuido de la salud si se consumen con consciencia y sin excesos.

Consejos para disfrutar del turrón sin culpa

El primer consejo que ofrece la nutricionista se basa en crear una rutina y una seguridad en aquello que consumes, más allá de la época navideña. Por tanto cuando el día llegue y la oferta de comida sea tan ilimitada debes tener claro que comer chocolates o dulces está permitido, luego tienes tiempo de seguir con una rutina saludable con normalidad.

En cuánto a los días previos, Romero aconseja gestionar la cantidad que tomarás de manera consciente. Según expone la nutricionista, anticipar el momento de consumir turrón y decidir de antemano la cantidad que realmente se desea ayuda a evitar el consumo impulsivo, muchas veces vinculado a la inercia o la presión social. Esta simple estrategia fomenta el autocuidado sin recurrir a privaciones innecesarias, permitiendo disfrutar del tradicional dulce desde la elección personal y no desde la prohibición.

Un último consejo relevante apunta a la necesidad de evitar la mentalidad de “todo o nada”, muy habitual en épocas festivas. No es necesario comer hasta saciarse y tampoco quedarse con las ganas. Este enfoque, según la especialista, ayuda a construir una relación más sana y sostenible con la comida. “Si te gusta y te apetece este turrón, cómete ese trozo, disfrútalo y después vuelve a tu vida normal. Eso es lo único que marca la diferencia”.

Romero señala que el bienestar radica en la facilidad y la autorregulación natural, no en imposiciones externas ni rutinas complicadas. Es la salud mental lo que hay que gestionar durante estas fechas y la relación con la comida afecta a a la mente de miles de personas, por lo que seguir los consejos de la nutricionista te puede guiar a un consumo alejado de la culpa.