El precio del turrón sigue subiendo, pero la industria del dulce prevé facturar más en la Navidad de 2025: “Sigue habiendo un fuerte vínculo emocional”

El precio del turrón ha subido en un 88% desde 2020 (Montaje Infobae)

Aunque los precios sigan subiendo, nos negamos a una Navidad sin turrones. Es el mensaje que se extrae de las nuevas previsiones emitidas por representantes de la industria del dulce, que no prevé, en absoluto, que los españoles saquen estos productos de su cesta de la compra navideña.

El secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, aseguraba en declaraciones a Efeagro que las previsiones para esta campaña navideña apuntan a “un crecimiento en línea con el registrado el año pasado”, el cual, dicen supondrá un 4% más de facturación con respecto a la campaña del año anterior.

Son previsiones “positivas”, pese a que materias primas como el cacao y los huevos, imprescindibles para la elaboración de estos caprichos dulces, se han encarecido en este curso. Aseguran, sin embargo, que el alza de precios no ha repercutido al consumidor, al tratarse de una campaña planificada desde hace meses.

Según los datos de Produlce, el consumo en España de turrones y mazapanes durante este periodo representa aproximadamente el 80% del total, con 290 millones de euros registrados en 2024. “En el sector somos razonablemente optimistas, ya que, pese al contexto de contención del gasto por parte de los consumidores, sigue habiendo un fuerte vínculo emocional con los dulces navideños y su papel en las celebraciones familiares”, ha precisado.

Pero no todo el mundo coincide en esta visión. Las organizaciones de usuarios españolas han documentado y denunciado que el sector del turrón no es ajeno a las subidas de precio, alarmando sobre incrementos notables en los precios de los dulces de Navidad. Es el caso de Facua-Consumidores en Acción, que calculó una subida del 15,4 %, con casos puntuales que alcanzaron hasta el 65%, mientras que la OCU alertó de un aumento general del 5% en los alimentos típicos de la temporada.

Tampoco es ajena esta industria dulce a la reduflación, un neologismo que aún no está incluido en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero cuya validez sí se reconoce en el lenguaje común. Este término, que puede sonar ajeno para muchos, pone nombre a una práctica cada vez más frecuente, que consiste en reducir el tamaño o la cantidad de un producto manteniendo su precio o incluso incrementándolo ligeramente.

Almendras, huevo y cacao

Mucho que ver tiene esta subida con la situación de las materias primas. El sector llega al final de este 2025 marcado por un incremento en el coste de estos ingredientes, muchos de ellos imprescindibles para la elaboración de sus productos. El caso más evidente es el del cacao. En el caso del chocolate terminado, el INE habla de un encarecimiento del 65,3% desde el 2020 hasta la actualidad, mientras que el cacao y el chocolate en polvo se han vuelto un 60% más caro. Tanto en un caso como en otro, la subida toma más fuerza a partir del periodo 2023-2024.

El principal motivo del encarecimiento de esta materia prima se encuentra en la fuerte caída de la producción mundial, sobre todo, por años de malas cosechas en Ghana y Costa de Marfil, países africanos que aportan el 60% de la producción a nivel mundial, en muchos casos por fenómenos climáticos extremos como inundaciones o sequías. También se han visto afectadas por el virus del brote hinchado, una epidemia que lastra la producción desde el 2024.

Turrones en los supermercados (Adobe Stock)

Otro de los ingredientes que ha visto subir su precio como la espuma ha sido la almendra, materia prima por excelencia de la Navidad y protagonistas en los turrones blandos y duros. En España, su producción lleva dos años marcada por heladas y sequías y, aunque la campaña iniciada este otoño prevé una mejoría, esta supondría una bajada de precios en los próximos meses, que aún no repercutiría en nuestros bolsillos.

Otro de los productos que se ha encarecido y que se encuentra entre los sabores principales de la Navidad es el huevo. Su precio medio se ha encarecido en España un 18 % en un año, un alza que comenzó en marzo y que tiene origen multifactorial, mientras en la Unión Europea (UE) este alimento básico ha subido un 10 %, con una inflación en la eurozona del 6,7 %.

El caso Suchard

Lo que comenzó como un hecho anecdótico, se ha convertido ya en tema de conversación. Hablamos del turrón de la marca Suchard, una tableta dorada que hace solo unas semanas alcanzaba la viralidad en redes como Instagram o TikTok. Y no por su sabor, por su marketing o por sus ingredientes, sino por su precio.

Ahora, un estudio realizado por la empresa Fitstore, una tienda especializada en productos de alimentación saludables, ha puesto cifras a este fenómeno, con un estudio que documenta la subida de precio y la bajada en el peso en gramos del clásico turrón de chocolate.

Según los datos recogidos en este análisis, en el año 2020 el precio del turrón de chocolate de Suchard era de 2,99 euros, mientras que su peso era de 260 gramos. Ya en 2021 el precio creció un 10%, pasando de los 2,99 euros a los 3,29 euros. En 2022 volvió a subir un 6% hasta alcanzar los 3,49 euros, mientras que el año siguiente supuso una subida del 14%.

Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

Aunque en el año 2024 el precio no siguió ascendiendo, lo que sí ocurrió es que la marca decidió reducir el tamaño de este producto, rebajándolo desde los 260 gramos hasta los 230 gramos (una reducción del 11,5%), ejemplificando un caso evidente de reduflación.

En última instancia, el precio en 2025 ha subido un euro de golpe y ya se vende por 4,99 euros, un 25% más caro que en 2024. Es decir, entre 2020 y 2025 el turrón de Suchard no solo se ha encarecido un 88%, sino que también ha reducido su tamaño en un 11,5%. De esta forma, se observa que cada gramo de este turrón ha pasado de costar 1,15 céntimos en 2020 a 2,17 céntimos en 2025.