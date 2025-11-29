Sonia Lucena, psiconutricionista: “Una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria tiene un problema de microbiota”

La relación entre la salud de la microbiota y los trastornos alimenticios

La relación entre la microbiota intestinal y la salud mental es un terreno cada vez más explorado por la ciencia, pero también por profesionales que trabajan día a día con pacientes que sufren trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Una de ellas es Sonia Lucena, psiconutricionista que reivindica un enfoque integrador donde cuerpo y mente se traten de forma simultánea. Durante una conversación con Infobae España, Lucena explicó cómo una microbiota debilitada no solo afecta a la salud física, sino que puede convertirse en un factor determinante en problemas como la ansiedad, la depresión o la bulimia.

Según relata, el primer paso para cuidar este “segundo cerebro” es revisar qué comemos. Ella recomienda apostar por alimentos primarios y naturales: “Cuanto menos procesado, mejor. Cuanto más de la tierra o más del ave o más del pescado, mejor”. Y añade que es fundamental evitar productos que dañan de forma directa las bacterias beneficiosas del intestino: “Evitaría azúcares refinados, evitaría harinas refinadas y evitaría ultraprocesados”.

La relación entre la microbiota y un TCA

Visualización microscópica de bacterias en el tracto digestivo humano - VisualesIA ScribNews

Sin embargo, la importancia de la microbiota va más allá de lo nutricional. Lucena recuerda que “el 90% de la serotonina se produce en el intestino y el cincuenta por ciento de la dopamina”, dos neurotransmisores clave para el bienestar. Esto implica que una microbiota dañada puede generar o agravar problemas emocionales. En sus palabras: “Si tenemos mal la microbiota y no nos nutre de suficiente serotonina, pues tenemos un problema emocional grave”.

Esta conexión explica por qué tantos pacientes con trastornos alimentarios presentan desequilibrios intestinales. Para Lucena, el vínculo es directo: “Una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria tiene un problema de microbiota, porque está infraalimentado”. Después de años de experiencia clínica, asegura que la recuperación intestinal puede llegar antes de lo que muchos creen: “En tres semanas podemos tener una mejoría sustancial en el estado de la microbiota”.

Cómo se aborda un tratamiento psiconutricional

Uno de los pilares más interesantes de su enfoque es el tratamiento psiconutricional, que integra simultáneamente terapia emocional y reeducación alimentaria. Lucena defiende que no se puede separar la mente del cuerpo en estos casos: “Lo normal es que si tú tienes un problema de ansiedad, vayas al psicólogo y si tienes un problema de intestino, vayas al digestivo… Pero esta derivación trifásica no es positiva porque no hay un abordaje simultáneo". Ella aboga por una intervención conjunta, donde se trabaje tanto el origen emocional del trastorno como la recuperación nutricional que evitará el ciclo de atracones, hambre física y culpa.

Para la psiconutricionista, muchos de los mitos populares sobre la comida dificultan el proceso terapéutico. Uno de los más extendidos es la idea de que comer menos adelgaza: “Mucha gente cree que no comer adelgaza… La gente piensa que si pesa menos está más delgado y esto no es verdad". También critica los productos milagro y el negocio de las dietas rápidas: “Es muy comercial, vende mucho, es muy rentable económicamente y te exime de trabajo”, afirma sobre tratamientos como Ozempic o los suplementos adelgazantes.

A pesar de la complejidad de los TCA, Lucena se mantiene optimista: “Hay esperanza y trabajando bien, pues se consigue”. Su mensaje es claro: la sanación comienza entendiendo que el intestino y la mente no funcionan por separado.