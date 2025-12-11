Juan Bravo (PP): “El sistema que plantea Feijóo es que cuando Pedro Sánchez se vaya la gente gane 50.000 euros de media”

En una primera parte de la entrevista hablamos con Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular sobre vivienda, fondos buitre, okupación y las propuestas de su partido en esta materia que se ha convertido en el principal problema de los españoles. Seguimos en esta segunda en la que hablamos de la actualidad política, de la situación del Gobierno de Pedro Sánchez, analizamos el crecimiento de Vox, la situación en Cataluña, de si Carles Puigdemont es un golpista o ya no lo es y también de salarios. Sobre esto último, una de las cuestiones que apunta Bravo es que el sistema que plantea Alberto Nuñez Feijóo si llega a Moncloa “es que la gente gane 50.000 euros de media”.

Pregunta: Hablemos también de la actualidad política. Está Pedro Sánchez rodeado un poco por, por todos lados. No está en un buen momento.

Respuesta: Un poco... eres muy generosa, ¿eh? (ríe)

Bueno, entre Ábalos, Cerdán, Junts...

La mujer, el hermano...

¿Cómo se aprovecha el PP de esta situación?

Nosotros no aprovechamos eso. Que un diputado del Congreso por primera vez entre en la cárcel y que el presidente del Gobierno esté salpicado de casos de corrupción no es una buena imagen del país. Eso no es bueno. Nosotros lo que estamos centrados es en denunciar todo lo que está haciendo. Punto uno: porque creo que es necesario que él tome conciencia, también Sánchez, del grave perjuicio que le está haciendo al país. En segundo lugar, nuestro objetivo son las propuestas.

Es decir, ante la desesperación de que tú veas que hay un gobierno corrupto, que hace una licitación pública y hay mordidas, que no construyen viviendas, que el salario no acaba de crecer, que la gente no gana dinero, que los jóvenes cada vez se sienten más distantes de la política, la única manera que tenemos nosotros de revertir eso desde la oposición es haciendo propuestas en materia de energía, en materia de vivienda, en autónomos, en inmigración, una propuesta en materia de regeneración institucional para que recuperéis la confianza, una propuesta en materia económica, una que tú digas: “Oye, Sánchez tiene España mal, pero Feijóo tiene un plan”.

Otra propuesta es la moción de censura junto a Junts. ¿Puigdemont ya no es un golpista para el PP?

No, es que fíjate, Feijóo ha dicho muy claro: “A nosotros no nos faltan ganas, nos faltan votos”. Y Junts sabe lo que nosotros no le vamos a dar ni le podemos dar, que es un poco por donde tú ibas. Si Junts quiere acabar con la corrupción de este país y quiere que los españoles y los catalanes, en su caso, vivan mejor, creo que está claro que es necesario un cambio. Y el cambio no es quitar a Sánchez para poner a Feijóo mañana, no. Es para dejar que los españoles voten, nada más. O sea, el planteamiento es: no es poner a Feijóo, es ir a elecciones. Porque creemos que España no va bien. Evidentemente, no va bien. La sociedad no está bien. Pero si Junts lo que pide es lo que tú planteas, nosotros ahí no vamos a estar.

Nosotros en tema económico hemos presentado propuestas y es verdad que las apoyó Junts y el PNV y algunas incluso Esquerra. Nosotros hacemos propuestas para mejorar el país. Creemos que son buenas, humildemente, lo hacemos con la mejor intención y se nos suman partidos. También es verdad que cuando esos partidos han hecho propuestas que creemos que son buenas, nosotros también las hemos votado a favor. Si ellos están dispuestos en ese camino, es una decisión. Nosotros no nos faltan ganas, nos faltan votos y creo que lo que planteamos es que esto tiene que acabar cuanto antes, porque al final va a ir a peor para el señor Sánchez, va a tener cada vez más problemas y todos los problemas que tenga Sánchez al final, por desgracia, salpican al conjunto de los españoles.

Sobre Cataluña, ¿cómo ve la situación actual del independentismo? Hubo años malos con el gobierno de Mariano Rajoy, ¿cómo es actualmente?

Hubo años malos en el que el gobierno de Rajoy tuvo que coger el problema y buscar soluciones. Creo que planteó muchísimas. Y hoy, nosotros, cuando vamos allí, detectamos que ha vuelto a ser la prioridad la vivienda. Están tremendamente desesperados por las políticas de Ada Colau, de Sánchez.... Vemos cómo los empresarios quieren salir de esta angustia de la política, en el sentido mala política, para volver a hablar de la productividad, de la competitividad, de la generación de empleo, de la riqueza, de la innovación. Y por eso también sentimos que cada vez más piden la presencia del Partido Popular en Cataluña.

Vox está creciendo mucho. Supongo que lo ven como una amenaza en el en el PP. Hay discursos como, por ejemplo, el de Carlos Hernández Quero, que decía frases con las que mucha gente puede sentirse identificada, como que para que una persona joven compre una vivienda “tiene que esperar a ir al tanatorio a enterrar a sus padres,”. Está usando un discurso que está calando mucho en los jóvenes. ¿Es una amenaza para vosotros?

Identificar el problema está bien, pero ¿cuál es la propuesta para arreglarlo? Porque decir que hay que esperar a comprar una casa cuando sabemos que la edad para comprar una vivienda de los jóvenes son 41,4 años, tampoco es un gran análisis, ¿no?

No, la propuestas es una política de vivienda basada en la familia, la justicia y la soberanía nacional…

Mucho titular, ¿no? Pero, ¿y al detalle? Fíjate que yo te estoy diciendo construir viviendas, simplificar, bajar impuestos... Te estoy hablando de la necesidad de dar seguridad jurídica, dar un mensaje antiokupación... Esa es la diferencia. Mira, nosotros llegamos con Feijóo. Cuando llegó el Partido Popular, Feijóo tenía 89 (escaños). Hoy tiene 137, ganó las elecciones. Y todas las encuestas dicen que tendría entre 145 y 152. Esa es una realidad. Nosotros tenemos un presidente que a ver si te suena algún político que en España tenga estos méritos. Estuvo al frente de toda la sanidad pública de nuestro país. Él cogió la empresa de correos, que se dedicaba en su momento a mandar sobres y postales y la convirtió en una empresa de paquetería. Pasó de perder dinero a ganar dinero y tiene cuatro mayorías absolutas. No hay ningún político en España que tenga ese bagaje para que a ti te dé la tranquilidad de que sabe lo que hay que hacer. No hay nadie en España que haya hecho eso.

¿Que Vox crece? Es cierto. El que tiene que estar preocupado es el Partido Socialista. ¿Sabes dónde roba más votos ahora mismo Vox? En el círculo rojo de Barcelona, por ejemplo, en los barrios más marginales, por ejemplo. Entonces, en ese análisis, es verdad que ahora mismo el voto que podríamos considerar de centro-derecha, según todas las encuestas, estaría rondando los 200 diputados. O sea, hay un elemento claro: la gente quiere cambio. Es verdad que hay algunos que identifican el problema y no aportan tantas soluciones, nosotros intentamos darlas.

La relación PP-Vox

Comentábamos antes que las propuestas de Vox no son muy precisas. ¿Ve a Vox un partido serio?

Mira, yo, yo ahí tengo una posición diferente posiblemente a mucha gente y es que nosotros gobernamos en Andalucía con el presidente Juanma Moreno y nosotros gobernamos con el PP y Ciudadanos y necesitábamos el apoyo de Vox para gobernar. Entonces, ahí se vio una cosa clara y es que Vox, cuando está el PP, no genera ningún problema. A los andaluces no solamente les gustó lo que se hizo, sino que le dieron mucho más apoyo al Partido Popular y más apoyo a Vox.

Yo hay cosas de Vox que puedo compartir, que veo propuestas y que veo algunas valientes, interesantes y hay otras que yo lo que veo es que está bien identificar el problema, pero al final tú dices vale, ya está, tenemos el problema. ¿Cuál es tu propuesta? Y ahí es donde tienes que entrar.

¿Por qué un elector de derechas tiene que elegir al PP antes que a Vox? Ahora que está creciendo tanto Vox, ¿qué le dirían?

Con el máximo respeto, cada uno tiene que votar a quien considere. O sea, que no parezca aquí que tenemos superioridad moral sobre nadie. Hay otros que sí, pero nosotros no. Pero primero, líder. ¿Quién tiene gestionado la sanidad, cogido una empresa pública con las dificultades que tiene y ha conseguido cuatro mayorías absolutas y ha demostrado gestionar? Porque creo que en este momento lo que el país necesita sobre todo es gestión. Luego tienes 14 comunidades autónomas en las que puedes comprobar lo que se está haciendo, el 70% del país, y creo que la posición es positiva.

Y luego hay un proyecto escrito que puede acudir alguien a la página web del partido, puede pedírnoslo y se lo enviamos. Es decir, hay propuestas concretas, hay leyes concretas escritas que están en el Congreso. El Partido Popular tiene más de 30 leyes presentadas en el Congreso que están bloqueadas. No anuncios, no que Feijóo dice, no. Presentadas y escritas. Yo creo que ese bagaje no lo acompaña nadie ahora mismo.

¿Y a qué achacas este crecimiento de Vox? ¿A qué se debe? Sobre todo en la gente joven.

La gente joven, que normalmente puede tener una posición más en la izquierda, quizá en un momento dado, estaba más identificada con Pablo Iglesias, con algunos preceptos que él defendía y que luego se vio que no era así, porque le faltó tiempo para comprarse una gran casa, le faltó tiempo para ser parte de lo que él denunciaba que no era, que era casta. Entonces, se sintieron profundamente decepcionados. El péndulo, generalmente, cuando te sientes profundamente decepcionado aquí, te lleva justo al lado contrario.

Pero yo os animo a que veáis actos nuestros o el domingo (por la concentración en el templo de Devod, en Madrid). Hay mucha gente joven en el PP. Muchísima. Es decir, al final tú no consigues 137 diputados o estar en 150 si no hay mucha gente joven que te empuja.

Pero es cierto que Vox también tiene un voto, es decir, posiblemente ahora mismo hay un movimiento hacia la derecha de la gente joven brutal como no ha habido nunca y eso representa que el 52% de los españoles que ahora mismo votarían a la derecha porque hay un movimiento de jóvenes que ha roto su ligazón con otros planteamientos y se ha ido hacia la derecha, hacia el Partido Popular, hacia Vox, con ese convencimiento claro de que no les roben el futuro.

Tú piensa que Sánchez ha tenido 173.000 millones de Next Generation que ha perdido, ha dejado de utilizar. Te ha robado parte de ese futuro. Sánchez ha tenido la posibilidad de endeudarse con fondos, o sea, porque el Banco Central Europeo le financiaba para haber transformado el país. Este país no se ha transformado. La gente joven no cede fácilmente un empleo y mucho menos un empleo bien retribuido. Nuestro sistema aspiracional que plantea Feijóo es que cuando él se vaya, después de sus legislaturas, la gente gane 50.000 euros de media.

Salarios de 50.000 euros de medias

¿Cómo va a hacer eso? Es muy ambicioso. Pero luego, ¿cómo se hace?

Pues mira, como lo ha hecho Israel, como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Irlanda: con productividad y competitividad, con formación, con infraestructuras y con innovación. Si eso lo metemos en la cotidianidad y lo ponemos en el centro, en el foco, sale. Y tú me dirás: ¿y la productividad que ha hecho este gobierno?. Pues por ejemplo, ha creado un Consejo de Productividad en julio del año pasado. Lo creó. ¿Sabes cuántas propuestas de productividad ha hecho el Consejo de Productividad? Cero.

Bueno, ha subido la productividad, decía la OCDE.

No, no. Por hora, pero no por persona trabajada. Y aquí lo que nos importa es la persona trabajada. Es decir, al final lo que tenemos que conseguir es que para que la gente pueda ganar mejor sueldo necesitas ganar en productividad, competitividad, que no siempre es trabajar más horas. Es decir, en España trabajamos una buena jornada, 40 horas, pero es que tengas más tecnología, que se implemente la inteligencia artificial, que se implemente la innovación, que hagamos proyectos disruptivos que nos permitan competir a nivel mundial. Por eso hablo de infraestructura.

Hagamos centros de datos, porque si hacemos el centro de datos, que es la base de trabajo, se creará todo el hub de inteligencia artificial alrededor. Pero el Gobierno dice que los centros de datos no crean empleo. Si tienes la estructura totalmente hecha, esa oportunidad no te la podemos robar a ti, porque esa inteligencia artificial te va a permitir trabajar menos y ganar más. Está acreditado por todos los que estudian esto. Pero hay que implementarla, hay que ayudar, hay que formar.

Y también tenéis que pensar en los que somos más mayores, que posiblemente la inteligencia artificial nos cuesta un poco más. En Singapur se dijo: “Los que sean mayores de 45 años y quieran estudiar inteligencia artificial, lo paga el Estado”, porque sabe que se va a producir una brecha generacional entre tú y yo, porque a mí me va a costar mucho más que a ti. Pues también tenemos que intentar que no se quede atrás esa gente.

Hablemos de Pedro Sánchez. Decía Feijóo el domingo en la convocatoria en Debod que merecía ir a la cárcel. ¿Se merece Pedro Sánchez ir a la cárcel?

Feijóo lo que decía es que de cuatro que iban en un coche, tres ya han pasado por la cárcel. Que parece probable que a lo mejor el cuarto pudiese tener también alguna opción de haber hecho cosas mal que le puedan hacer pasar por la cárcel. ¿O es que solamente hablaban de todo lo que hacían cuando Sánchez se bajaba a poner gasolina o ir al servicio? ¿No oía nada de eso en el coche, de verdad? ¿Alguien se lo cree? ¿Visteis la comparecencia en el Senado? “No sé”, “no me acuerdo”, “no tengo constancia”.... ¿De verdad?

Es verdad que mucha gente está haciéndole la broma de que va a llegar un momento que va a decir que Begoña Gómez no sabe quién es. Pero creo que la sociedad ya no se lo compra. O sea, es imposible que tú estés en todo eso, tu número dos una vez, tu número dos la siguiente vez, tu ministro, las personas con las que ibas en el coche, Koldo, Ábalos, Cerdán, tu mujer, tu hermano, Gallardo, y tú no sabías nada. Hombre, puede es que a todo el mundo le puede pasar porque la corrupción, por desgracia, que es mala siempre, venga de donde venga, te puede surgir algún caso aislado. Pero es que es todo el núcleo que estaba más cerca de ti… alguna reflexión hay que hacer ahí.

¿Cree que llegará a 2027 o que va a haber elecciones anticipadas?

Es que Sánchez no hace lo que sea mejor para los españoles, porque lo mejor para los españoles sería convocar elecciones y dejar que hablen. Si él está tan convencido de que tiene ganada la calle y su CIS le dice que el PSOE está por encima del PP, ¿qué problema tienen convocar elecciones? Si España va tan bien que es un cohete... Pero el 90 %, según las cuentas de Funcas, dicen que ha perdido poder adquisitivo. O sea, que el 90% no están encantados contigo, Sánchez. No están encantados. Y aun así algunos tendrían fé en ti y te votarían, pero pocos. Ese es el problema que tiene. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando más le interese a él, que por desgracia no tiene por qué coincidir cuando más le interesa a los españoles.

Y ya para terminar, le quería preguntar si cree que ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, como comentaba Isabel Díaz Ayuso. ¿Existe ETA?

Bueno, vamos a ver, dos cosas. Primero, ETA, el instrumento político de ETA es Bildu. De hecho, hay gente que está en Bildu que eran los que estaban, que han sido condenados con sentencias por colaboración con banda armada. Incluso hay personas que señalaban desde su diario a quién había que extorsionar o a quién había que tomar decisiones mayores. Bildu, según las encuestas, va a gobernar o va a tener la opción de ser la fuerza más votada en el País Vasco y Navarra? Con lo cual, lo que ha dicho la presidenta es eso: Bildu, el instrumento político de ETA, es la fuerza que parece todo que apunta que va a tener.

Y otra cuestión. Cada vez más jóvenes radicales están llevando a una mayor violencia reproduciendo situaciones que se producían cuando estaba, cuando estaba ETA. Lo leí en un periódico, habría que analizarlo. Y el PNV, que tomó una decisión en verano de 2018 porque decía que el PP en un momento dado tenía algún problema de corrupción, hoy que hay un claro problema de corrupción, no lo hace, ¿por qué? Porque depende del Partido Socialista para seguir gobernando. Entonces, antepone sus intereses personales por encima, sabiendo que cuando Bildu le supere, si le supera, Bildu gobernará posiblemente en el País Vasco y en Navarra, es lo que dijo la presidenta, pero es una realidad, es un dato. O sea, hay cosas que puedes-- son suposiciones, son datos objetivos cuando miráis las encuestas.

Pues muchísimas gracias, Juan Bravo, por atendernos. Le agradezco mucho que haya venido. Si quiere añadir algo más...

Pues mira, solamente añadiría una cosa más. Dentro de todo ese proyecto que hemos dicho dentro, tenemos que hacer un proyecto también fuera. Tenemos, por ejemplo, un reto con con Hispanoamérica. Ahí hay una parte de población con la que tenemos unos vínculos fantásticos, culturales, religiosos, de principios, de idioma... Mercosur puede ser una oportunidad para todos si lo hacemos bien. Nosotros en la inmigración hemos hecho un mensaje claro, ordenada y legal. Un visado por puntos para priorizar a aquellos que se sientan más identificados con nosotros. Porque es verdad que necesitamos gente que venga a ayudarnos para construir todo este proyecto del que estamos hablando, pero sabiendo también quién está más afín a nosotros y quién menos.

Creo que Europa, y España puede ser el vínculo, tiene que mirar a esa coalición del Atlántico en el que tenemos unos vecinos con las que hemos convivido y que llevamos muchos años de abandono. Yo creo que esa parte es fundamental dentro de la política de la geopolítica- Con Estados Unidos, China, en esa pelea mundial, están nuestros socios europeos y también tenemos que ser el vínculo de Europa con esto, porque de esa manera hablaríamos de más de mil millones de población y nos permitiría jugar una partida muy, muy importante y no podemos dejarla.

Muy bien, pues muchísimas gracias.

Muchas gracias.