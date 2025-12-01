Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere cerrarlo antes de diciembre pese a los factores que lo demoran

El presidente de Brasil, Lula da Silva.

El ejecutivo brasileño está ganando tiempo para asegurarse la paternidad de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, a partir de diciembre de 2023, también Bolivia. Un acuerdo del que también podrían beneficiarse otros Estados asociados al bloque, como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. De hecho, el presidente Lula anunció durante la reciente cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, que el acuerdo se firmará el próximo 20 de diciembre. Es la fecha en la que también se ha programado en Foz do Iguaçu la cumbre de los líderes del bloque, en la que, como es habitual, Brasil, que ocupa la presidencia, pasará el timón a otro país, en este caso Paraguay. De ahí la idea de Lula de trasladar la reunión a enero, para que el acuerdo se firme con Brasil aún en la presidencia del Mercosur y obtener un valioso capital político en un año electoral como el 2026. “Se trata de un acuerdo que afecta prácticamente a 722 millones de habitantes y 22 billones de dólares de PIB. Es algo extremadamente importante, probablemente el mayor acuerdo comercial del mundo”, declaró Lula en Sudáfrica. El acuerdo lleva más de 20 años en trámite. En junio de 2019 se firmó un “acuerdo de principios”, mientras que el año pasado se selló un capítulo político del pacto que, sin embargo, ahora requiere la aprobación del Parlamento Europeo, además de ser ratificado por todos los parlamentos nacionales de los países miembros de la Unión Europea y del Mercosur. “Para una parte de la opinión pública, no concluir el texto sería una prueba de fracaso diplomático o de retraso. Para otros, especialmente industriales, expertos en desarrollo y sectores progresistas, representa un riesgo considerable para el futuro económico de la región. La verdad es que nos encontramos en una encrucijada histórica: aceptar un acuerdo concebido para el siglo XX o reformarlo para el siglo XXI”, escribe la economista brasileña Maria Luiza Falcão Silva en el sitio web Jornal GGN.

Sin embargo, Lula no ha tenido en cuenta las divisiones dentro de Europa. Países como Francia se han convertido en el símbolo de la férrea oposición de algunos sectores, como los agricultores, y de su peso político. No es casualidad que la semana pasada el Parlamento francés aprobara, con 244 votos a favor y uno en contra, una resolución que orienta al Gobierno de Emmanuel Macron a rechazar el acuerdo. La votación tuvo lugar el mismo día en que el presidente francés declaró ante una audiencia de empresarios brasileños, entre los que se encontraba el expresidente Michel Temer, que el acuerdo “no es satisfactorio y necesita mejorar”. La preocupación de Francia se refiere principalmente al comercio de carne frente a gigantes de la exportación como Brasil y Argentina. Por eso Lula se mostró tajante en Sudáfrica. “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Von der Leyen y Costa como representantes en las negociaciones”, afirmó el presidente brasileño.

Entre los puntos más polémicos se encuentra el temor al dumping comercial, es decir, las importaciones de productos de América Latina a un precio inferior a su valor normal, y crecen las dudas sobre la eficacia de las llamadas cláusulas de salvaguardia para defender los sectores europeos en caso de daños provocados por un aumento repentino de las importaciones. También la cuestión de los requisitos sanitarios puede convertirse en un obstáculo significativo, a partir del uso de ciertos tipos de agrotóxicos permitidos en América Latina pero prohibidos en el Viejo continente. Para calmar los ánimos, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, ha declarado recientemente que cualquier alimento comercializado en el mercado europeo, independientemente de su origen, debe cumplir los requisitos sanitarios de la Unión Europea, definidos como “no negociables”. “Los Estados miembros seguirán realizando controles oficiales en las fronteras, mientras que la Comisión llevará a cabo auditorías en terceros países para verificar la fiabilidad de los sistemas de control locales”, afirmó Šefčovič. La votación sobre la adhesión por parte del Parlamento Europeo y los Estados miembros aún no ha sido aprobada y está prevista para los próximos días 18 y 19 de diciembre.

Personas asisten a una manifestación convocada por agricultores franceses para protestar contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, en París, Francia, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Stephane Mahe

Según la Comisión Europea y países como Alemania y España, el acuerdo podría ayudar ahora a compensar las pérdidas comerciales causadas por los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De este modo, Mercosur podría convertirse en un mercado alternativo para productos europeos como automóviles, maquinaria y productos químicos, lo que aumentaría la competición y la presión en la industria latinoamericana, mientras que la supervisión normativa europea podría crear barreras para la exportación de los productos del bloque al Viejo continente.

Brasil espera firmar el acuerdo para reforzar su presencia en los mercados europeos, también en función de los aranceles de Trump. A pesar del deshielo entre Brasilia y Washington, que el pasado 20 de noviembre eliminó los aranceles del 40% sobre la carne de vacuno, el café y otros productos del sector agroalimentario brasileño, continúa la incógnita para todos los demás. Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), de los 40.400 millones de dólares de exportaciones brasileñas a Estados Unidos registradas en 2024, 8.900 millones siguen pagando un arancel del 40% y otros 6.200 millones un 10% adicional. En total, el 22% de las ventas brasileñas al mercado estadounidense se ve afectado por los aranceles, cuya eliminación el Planalto teme ahora que suponga nuevas exigencias por parte de la Administración Trump. Fuentes en Brasilia han declarado a Infobae que sobre la mesa de diálogo con Washington también se encuentra la solicitud del ejecutivo brasileño de eliminar la suspensión de visados contra sus ministros y otras autoridades institucionales, así como las sanciones aplicadas en virtud de la ley Magnitsky al juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes y a su esposa.

A Brasil también le preocupa el reciente acuerdo de cooperación comercial y de inversión entre Donald Trump y Javier Milei, anunciado el pasado 13 de noviembre. El Gobierno de Lula teme sobre todo por su industria, que podría ver reducida su competitividad en el mercado argentino y alteradas sus cadenas de producción. Brasil exporta a Argentina principalmente productos manufacturados, que representan más del 90% de sus ventas al país vecino, con un volumen de negocios de 14.900 millones de dólares entre enero y octubre de 2025, lo que ha garantizado un superávit comercial de 5.100 millones de dólares, el tercero más importante después de China y los Países Bajos. El sector más expuesto es el automovilístico (vehículos ligeros, accesorios y motores), que por sí solo representa el 45,5% de las ventas a Buenos Aires.

Fotografía de archivo del 06 de diciembre de 2024 que muestra a los presidentes de Argentina, Javier Milei (i); Uruguay, Luis Lacalle Pou (2-i); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c); y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2-d), y de Paraguay, Santiago Peña (d), posando en la sede del Mercosur, en Montevideo (Uruguay). A un año de que el Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial, la firma definitiva sigue pendiente por los retrasos europeos, aunque Lula, aseguró que se realizará el 20 de diciembre en Brasilia. EFE/ Sofía Torres

Marcela Franzoni, profesora de relaciones internacionales del Instituto Brasileño de Mercados de Capitales, el Ibmec, declaró al diario O Globo que “la entrada en Argentina de productos estadounidenses más baratos podría sustituir rápidamente a los brasileños”. Además, el acuerdo de Trump acelera la tendencia a las negociaciones bilaterales con las grandes potencias, cuestionando la lógica de integración del Mercosur y convirtiéndolo en un tratado mero de libre comercio con menos normas comunes. “Sin embargo, la ventaja de Brasil es precisamente su capacidad productiva de materias primas, que obliga a Argentina a mantenerse cerca de los exportadores brasileños”, declaró a O Globo Federico Servideo, de la Cámara de Comercio Argentina-Brasil. Para Servideo, “algunos sectores argentinos podrían beneficiarse más, como la industria cárnica, que podría ver aumentar sus exportaciones a Estados Unidos de 20.000 a 80.000 toneladas. Pero para que esto suceda, el país debe reconstituir su patrimonio ganadero, una operación no tan sencilla, lo que deja a Brasil con una ventaja indirecta”.

El impacto comercial concreto dependerá, en cualquier caso, de los detalles del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que aún son secretos, y, para muchos sectores, como el de la maquinaria, sigue siendo limitado, ya que Brasil es el primer proveedor de Argentina, con un 14,9% de las importaciones, por delante de China (10,8%) y Estados Unidos (9,2%). Además, el objetivo principal de Washington parece ser reducir la influencia china en Argentina, más que desbancar al socio brasileño.

La reunión entre Trump y Milei está prevista para el próximo 6 de diciembre en Washington. Solo entonces se sabrá si el acuerdo representa una amenaza real o solo un riesgo limitado para las exportaciones brasileñas. Mientras tanto, en Brasil, según la encuesta más prestigiosa y fiable para monitorizar el sector industrial, divulgada por la Confederación Nacional de la Industria, la CNI, y equivalente brasileño del PMI (Purchasing Managers Index) que se utiliza en Europa y Estados Unidos, la industria brasileña cierra 2025 de forma positiva, pero con señales cada vez más evidentes de desaceleración. En octubre, la producción creció hasta alcanzar un índice de 51,5 puntos, pero el talón de Aquiles sigue siendo el mercado laboral, con un índice de empleo que ha bajado a 48,8 puntos. La combinación de una demanda interna más débil y las incertidumbres externas hace prever un comienzo lento para el sector manufacturero brasileño en 2026.