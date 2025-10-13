El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el pasado miércoles en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

Si este mes hubiera elecciones, las ganaría el PSOE, que alcanzaría 34,8% de los votos, mientras que el Partido Popular obtendría el 19,8%, Vox un 17,7%, Sumar el 7,7% y Podemos el 4,9%, según el Barómetro publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según esta encuesta, hecha cuando se daban a conocer el informe de la UCO sobre pagos en metálico al exministro socialista José Luis Ábalos, el PSOE ha subido dos puntos en el último mes, mientras que el PP cae en picado y dejándose seis puntos entre septiembre y octubre, con lo que la ventaja de los de Pedro Sánchez ha pasado de 9 a 15 puntos.

*Noticia en ampliación.