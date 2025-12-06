La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

Radiografía de Vox en Extremadura.

Extremadura arranca una nueva etapa en el ajedrez político a nivel nacional. Este viernes ha comenzado la campaña electoral en la región, después de que el pasado octubre la popular María Guardiola convocara elecciones anticipadas tras fracasar en su intento de sacar adelante los presupuestos de la autonomía. Ahora tiene poco menos de dos semanas para convencer a los ciudadanos de que la reelijan. Porque la popular necesitaría de nuevo a Vox para gobernar, como ya le ocurrió en las elecciones pasadas.

Así lo vaticinó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos una semana antes de que este viernes arrancara la campaña electoral. Por el momento, los populares obtendrían entre 25 y 29 escaños, por delante del PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que lograría entre 19 y 22. La clave está en que el partido verde que quiere lanzar a Óscar Fernández duplicaría los cinco escaños actuales con un resultado estimado de entre 10 y 12. Pero, ¿a qué se debe el crecimiento de Vox en Extremadura? ¿En qué se apoya el partido que lidera Abascal a nivel nacional para que esté tan arriba en los sondeos?

“El crecimiento de Vox es sorprendente y refleja más las tendencias en todo el país que una cuestión puramente de la política extremeña”, apunta Luis Miller, sociólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor de Polarizados. La política que nos divide (Deusto, 2023). Con esto coincide Aner Ansorena, consultor y analista político. “Estamos viendo algo que no solamente se centra en Extremadura. A nivel de España la extrema derecha está creciendo, aunque también lo está haciendo como concepto el populismo”.

Vox es actualmente la tercera fuerza política de la región, y en las próximas elecciones obtendría el 14,2% de los votos. En la encuesta preelectoral de las últimas autonómicas, el 11 de mayo de 2023, el CIS daba al partido el 9,9% de los votos. Es un 4,3% más. Tanto ambos expertos como los datos aportados por el instituto que dirige Tezanos coinciden en el peso determinante del voto joven masculino y la transferencia de voto respecto a las elecciones autonómicas de hace tres años.

Entre mujeres, Vox se quedaría en un 6,7%, mientras que en los hombres le votarían en estas elecciones en un 21,9%. El grueso del aumento también procede de los menores de 45 años. “La ley del sí es sí, la ley trans, las políticas feministas en general de este Gobierno, y podríamos decir de Yolanda Díaz y el anterior de Irene Montero, han generado que el hombre blanco español sea percibido como un ciudadano de segunda”, apunta Ansorena. Miller coincide: “Una buena proporción de hombres se sienten maltratados por el sistema”. Ansorena subraya además que esta reacción está creciendo especialmente en TikTok, donde “se viraliza contenido más populista” y donde se concentra el público masculino joven que más está virando hacia Vox.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

El también escritor alude al fracaso y abandono escolar, algo que en Extremadura “es más alto” en chicos que en chicas, lo que también se nota en la diferencia de notas. De hecho, según el CIS, un 49,6% de las personas que afirmaron haber votado a Vox en las elecciones pasadas solo tenían la Educación Secundaria Obligatoria. “En España todavía no ha llegado al debate, pero llegará. Realmente hay una percepción por parte de los hombres, y sobre todo los más jóvenes, de tener una situación muy mala”.

En el eje de las rentas, Vox también ha encontrado un espacio que no ocupaba antes. Como explica Miller, “el cambio que se está produciendo es que Vox poco a poco se está convirtiendo en la primera fuerza política entre la antigua clase obrera y entre los que se sienten pobres”. “Va a estar compitiendo con el PSOE entre la renta baja y con el PP en el entorno rural, mientras que PP y PSOE seguirán disputándose el voto en los entornos urbanos”, añade.

De la misma forma, el sociólogo explica que Vox tiene varios temas donde es muy competitivo. “Uno es la inmigración, que no es el caso aquí en Extremadura, pero otro efectivamente es la España vaciada y, desde luego tiene un discurso mucho más claro, también con cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la caza”. Según los datos del CIS, los principales problemas de la región son el paro (19,2%) y las infraestructuras (15,1%), seguidas, aunque con distancia, de la sanidad (7,8%) y la vivienda (6,3%), muy lejos de la inmigración (1,3%).

Ansorena añade que Extremadura vota “en clave productiva”, preguntándose qué proyectos traerán mejoras reales a la región en infraestructuras, empleo y posicionamiento económico, y advierte que la falta de un proyecto claro por parte de los partidos deja espacio para discursos simplificados y muy eficaces.

Transferencias de voto

El estudio preelectoral del CIS muestra que Vox sigue teniendo al votante más fiel: el 80,6% de sus apoyos de 2023 repetirían el domingo 21 de diciembre. El PP retendría al 76,5% de sus votantes y el PSOE al 67,1%. En el trasvase de partidos, los populares captarían el 14,7% del voto que en 2023 fue para Vox, mientras que los de Fernández solo recibirían un 2,4% de antiguos votantes socialistas y un 10,6% de populares.

Vox destaca también por movilizar a quienes se abstuvieron en 2023: un 16,2% de los que no acudieron a votar entonces optarían ahora por el partido. Además, el 5,4% de quienes no tenían edad para hacerlo y el 13,3% de quienes no tenían derecho expresan hoy intención de apoyar a la ultraderecha.

Por otro lado, la izquierda muestra una fidelidad mucho menor. El 15% del electorado de Podemos-IU-AV declara no saber aun su voto o se inclina por opciones como el blanco o el nulo, mientras que el 11% del electorado socialista se mantiene indeciso. La fuga hacia el PP también afecta al PSOE: un 9,2% de quienes votaron a los socialistas en 2023 hoy elegiría a los populares. Podemos-IU-AV, por su parte, retiene al 74,9% de sus votantes, mientras que un 19,1% de quienes apoyaron a PACMA en 2023 y un 21,8% de los que votaron a Juntos Por Extremadura (JUEX) migrarían ahora a esta formación. Además, los del PP captan también a nuevos votantes que hace tres años no podían ir a las urnas: el 35,1% de ellos optarían por Guardiola.

El espacio a la izquierda del PSOE es, además, el que mayor volumen de incertidumbre concentra: entre los votantes de JUEX, el 37,7% se declara indeciso, cifra que asciende al 57,5% entre quienes apoyaron a “otro partido”. En total, los indecisos representan el 14,3% del electorado extremeño, pero se disparan en la izquierda y entre los antiguos votantes minoritarios. Ansorena advierte que esto ocurre también porque “las campañas son cada vez más presidenciales” y los liderazgos pesan más que la marca, algo en lo que el PP parte con ventaja.

“Esta es la primera lección que tenemos del nuevo ciclo político. Estas tendencias con respecto a educación, a la clase social y renta, el primer sitio donde lo vamos a ver es en Extremadura, pero lo vamos a seguir viendo a partir de ahora. Es una cuestión completamente nueva que no había pasado antes en este periodo democrático”, concluye Miller.