El PP cita a Francisco Salazar a declarar en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’

El ex secretario Ejecutivo de Acción Electoral de la Ejecutiva federal del PSOE, Francisco Salazar (Europa Press)

El Partido Popular ha anunciado este lunes que pedirá la comparecencia de Francisco Salazar en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. Así lo ha comunicado la portavoz del grupo popular en la Cámara alta, Alicia García, en un vídeo difundido a los medios.

En su intervención, García ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de encubrir a Salazar y ha vinculado su protección a supuestos hechos de acoso sexual. Según ha afirmado, el dirigente conoce información sensible sobre las primarias socialistas y sobre lo que ha denominado “la banda del Peugeot”, integrada también por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

La portavoz popular sostiene que ese grupo formó parte del núcleo duro de la candidatura de Sánchez durante las primarias. “Vivían juntos, trabajaban juntos y movían y manejaban todos los hilos oscuros de la candidatura”, afirma en la grabación.

García también ha hecho referencia al libro Manual de resistencia, en el que, según su versión, el propio Sánchez reconoce que solo tres personas conocían el número exacto de avales en aquel proceso interno: Ábalos, Cerdán y Salazar, mientras que Koldo se encargaba de custodiar la documentación por las noches. “Todo quedaba dentro de ese círculo y ese círculo hoy es una trama corrupta”, ha concluido.

(Noticia en ampliación)