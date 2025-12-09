Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

Juan Bravo dice ser consciente del drama de la vivienda en España. El Vicesecretario general de Economía del Partido Popular visita la redacción de Infobae España y desde la Gran Vía de Madrid hablamos sobre el que los españoles creen que es el principal problema del país. El precio se acelera y ya supera los máximos de la burbuja inmobiliaria. Antes de que las cámaras empiecen a grabar comentamos lo importante que es intentar aterrizar todas esas ideas complejas y ese vocabulario que se usa a veces en el Congreso de los Diputados. Intentamos que la conversación sea didáctica y productiva, lejos del ruido y de los grandes titulares que suelen dar algunos miembros de su partido.

Más allá de la vivienda, hablamos también la actualidad política, de la situación actual de Pedro Sánchez; de si el PP sigue viendo a Carles Puigdemont como un “golpista” o ya no porque quieren pactar con Junts una moción de censura e incluso de si existe o no existe ETA y está preparando su asalto a Navarra y el País Vasco. Aunque todo esto lo dejaremos para una segunda parte. En esta primera vemos cuáles son las propuestas del PP en materia de vivienda. Bravo no llega a comprometerse con que su partido termine con los altos precios del sector inmobiliario, pero si garantiza que si Alberto Nuñez Feijóo llega a Moncloa este asunto “va a ser el foco”, algo que también dijo Pedro Sánchez sobre esta legislatura. Pero en concreto insiste en una cuestión: hay que construir.

Pregunta. Me pasa una cosa: nunca me han robado por la calle, pero el primer día del mes me siento estafada por mi casero. Desde los sillones del Congreso, ¿se es consciente de esta situación que está viviendo la ciudadanía?

Respuesta. Yo creo que además la vivienda, si nos cogemos al CIS, es el principal problema, el que más preocupa a los españoles. Y cuando coges datos, por ejemplo, el Banco de España nos dice que faltan 700.000 viviendas. Entonces, es normal que, como consecuencia de políticas erróneas, la vivienda sea más cara o sea casi imposible, los alquileres sean más caros, la gente tenga más dificultades… Eso genera una cierta ruptura con la clase política, de la que esperas que te dé respuesta. Con lo cual, entiendo perfectamente. En el Congreso somos muy conscientes y desde el Partido Popular, en concreto, también. Sabemos que es el gran reto que tiene Feijóo el día uno cuando sea presidente del Gobierno.

¿Y quién diría que es el principal culpable del precio de la vivienda?

Yo estoy en el Partido Popular. Nosotros hemos hecho propuestas alternativas que el Gobierno no ha querido aceptar. Fíjate, el Gobierno se dedicó durante tiempo a hacer anuncios: 20.000, 30.000... hasta 183.000 viviendas. No ha construido ninguna. Luego dijo que iba a hacer una empresa pública, que tampoco era la solución, porque ya existen fórmulas de esas y ni siquiera está constituida.

En la vivienda hay que tener tres ámbitos claros. Lo primero es saber dónde está el problema: es la oferta. Es decir, hay muchas personas que requerimos vivienda y hay muy poca. De hecho, el Banco de España dice que hacen falta 700.000 viviendas de atrasos acumulados, que cada año habría que construir unas 200.000 y se construyen en torno a 85.000. Con lo cual, cada año no solamente no reducimos, sino que ampliamos.

En segundo lugar, tenemos que dar seguridad jurídica. Si tú tienes un piso para alquilar y te lo ocupan y te sientes desprotegida, tardas dos años, no cobras, encima te cuesta dinero y nadie te protege... ¿Ese piso qué pasa? Tú no lo alquilarías. Pues eso ha pasado con 140.000 pisos, según el último informe, que estaban en alquiler para que la gente pudiese disponer, y no.

Y en tercer lugar, hay que hacer medidas de dos tipos: simplificación, reducción de trámites, porque el sistema urbanístico en España es muy complejo, muy dificultoso, y luego bajada de impuestos. Por eso el presidente Feijóo ha propuesto que el IVA, en lugar de estar al 10, se baje al 4% y que además los que lo compran la primera vivienda lo puedan pagar poco a poco, a lo largo de varios años al ritmo de la hipoteca, para que el acceso, que es muy complicado porque hay poco y muy caro, porque cada vez el poco los precios suben, sea más fácil.

Una solución que proponéis es construir más vivienda.

Es la solución.

Por otro lado, también, datos del Banco de España muestran que hay regiones o municipios en los que cada vez hay menos gente, se sigue construyendo vivienda y aun así el precio de la vivienda sube. ¿Cómo es posible? Estos son datos también del Banco de España.

El Banco de España lo que nos dice es: ‘Oye, hay zonas en las que hay vivienda, pero la gente no quiere vivir’. Y entonces, hay zonas -todo lo que es el arco del Mediterráneo- en las que la gente prefiere vivir allí, lo que es Madrid, Málaga, por ejemplo, Baleares... Si tú en ese proceso las haces donde no hacen falta, se genera la burbuja que se creó en el año 2007, 2008, 2009, 2010, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de construir vivienda donde es necesario. Si hacemos una comparativa, si aquí tenemos una camiseta de Messi y somos cien personas las que aspiramos a la camiseta de Messi, el precio será más caro que si tenemos 25 camisetas y somos cien personas. Pues en España tenemos por cada piso van del orden de 45 personas a preguntar por ese alquiler. Con lo cual, eso hace automáticamente que la ley pura de la oferta y la demanda, la ley básica, hace que las cosas suban.

¿Y por qué no se construye? ¿En qué quedó la ley del suelo?

Bueno, el Gobierno, en lugar de escuchar a las comunidades autónomas, al Ayuntamiento y al sector privado y trabajar conjuntamente una propuesta de ley, hizo su ley del suelo. La llevó al Congreso y como vio que no iba a conseguir los apoyos, la tuvo que retirar. Y ya ha renunciado a hacer una ley del suelo.

¿Cuál era el problema? Porque una de las cuestiones que creo que más llaman la atención es que no se consiga un pacto de Estado, que los principales partidos como sois PP y PSOE no os pongáis de acuerdo.

Yo te explico. Ellos presentaron esa ley y la retiraron porque no conseguían apoyos. Y alguien dirá: ‘Bueno, pero el Partido Popular ¿qué propone?’. Nosotros hemos presentado una ley antiokupación para dar seguridad jurídica a los inquilinos, que se aprobó en el Senado y se llevó al Congreso. Y en el Congreso lleva más de un año parada por la Mesa del Congreso. Presentamos una ley del suelo que recogía todo lo que el sector necesitaba, escuchando a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, al sector… Y no le pedimos al Partido Socialista que la vote a favor, pedimos que la deje votar. Él no quiere votar la suya, perfecto, es su decisión.

Nosotros sí que queremos que vote la nuestra. Si la gente no la apoya, perfecto, pero si la gente la apoya, España tendría una ley del suelo y una ley que recogería todo el proceso, desde la construcción del suelo a la terminación de la vivienda, con simplificación, con reducción de trámites, con eliminar aquellos trámites duplicados, permitiendo la participación de los colegios profesionales, agilizando trámites. Y el Gobierno no quiere.

Nosotros hacemos lo que podemos: una ley para dar seguridad jurídica, antiokupación; una ley del suelo; una ley para la propiedad horizontal; un plan de medidas que deberíamos adoptar que pueda permitir que se construyan más alturas; permitir que las viviendas se adapten a la densidad que sea necesaria; permitir, como pasa ya, que un edificio que estaba previsto para oficinas se pueda convertir en un edificio para vivienda; que el suelo dotacional se pueda convertir en suelo de alquiler para que el que lleva la explotación no paga por el suelo porque es una concesión y lo construye...

Se puede ofrecer alquileres más baratos, principalmente a la gente joven, porque toda la sociedad tiene un problema de vivienda, pero principalmente la gente más joven. La gente joven se emancipa a partir de los 30 años, cosa que en el resto de Europa es a los 26, pero compra la primera vivienda con 41,4 años. Esa edad no solamente no se ha reducido, sino que se ha ampliado. Estábamos en 40 y ahora lo compran más tarde. Con lo cual, el problema está perfectamente identificado.

Las soluciones son esos tres pilares: más oferta, más vivienda construida, seguridad jurídica y medidas de simplificación y de fiscalidad. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Con que nos dejasen debatirlo… si esa ley fuese al Congreso, se permitiese votar, se aprobaría, porque sabemos que cuenta con el apoyo de otras formaciones. Por eso el Gobierno no nos la deja tramitar y será la primera ley que se presentará en el primer Consejo de Ministros por parte del presidente Feijóo, lógicamente, para solucionar este problema y ponerle camino a la construcción de viviendas.

Hablaba de la seguridad jurídica de la Ley antiokupación, pero ¿es realmente la ocupación un problema? Porque afecta, según creo que los últimos datos del Ministerio de Vivienda, al 0,057% de la población.

La ocupación, inquiokupación y la intervención de precios ha generado, según datos del Banco de España, que se hayan retirado 140.000 viviendas. En España cada año hay denuncias, creo que era aproximadamente unas 27.000 viviendas que son ocupadas. Cuando a ti te ocupan la vivienda no puedes recuperar la posesión, estás dos años en procedimientos judiciales sufriendo amenazas, cuando además tienes que pagar el suministro de las personas mientras están ahí.

El incentivo para alquilarla no es ninguno, es todo lo contrario. Entonces, cuando ellos se tengan que plantear un porcentaje sobre el conjunto de las viviendas, esa no es la realidad, porque se han retirado 140.000. No solamente es al que le afecta, es que si le afecta a tu vecino, tú también te sientes afectada, porque dices: “Si le ha pasado a él, me puede pasar a mí”, y a tu primo y a tu hermano. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Que cuando nosotros planteamos que se desokupe en 24-48 horas, vemos que es lo mismo que lleva el Partido Socialista en su programa electoral. (ríe).

¿Por qué ahora no lo quiere llevar? Porque sus socios de Gobierno, llámese Podemos, llámese Sumar, no están de acuerdo, pero no está mirando por el bien de los españoles. La sociedad quiere que la propiedad privada se respete y la propiedad privada creo que un valor fundamental.

Otro problema es falta vivienda social. De hecho, en España se ha descalificado mucha VPO. Incluso el Colegio de Arquitectos hablaba de que ahora mismo solo hay un 2,5% frente a un 38% que podría haber. En ese sentido, ¿qué se propone desde el Partido Popular?

Sí, falta vivienda pública o de concepto pública, a precio asequible, protección oficial... ¿Qué tenemos que hacer? Construir vivienda. O sea, pueden dar muchas fórmulas mágicas e inventarse la solución, es que faltan 700.000 y un porcentaje muy importante tiene que ser de carácter público y además en las dos opciones: para que tú puedas comprar o para que tú, si vienes a Madrid a trabajar y tu idea es volverte a la ciudad de donde saliste, puedas alquilar a precios asequibles. Y parece que para eso hay que hacer un enorme esfuerzo. O sea, en la siguiente legislatura hay que empezar la construcción de un millón de viviendas. ¿Hacen falta recursos públicos? Hace falta poner un fondo. Nosotros hablábamos de un fondo público-privado del entorno, no menos de 15.000 millones de euros. Es el camino para que se pueda construir.

¿Hay que hacer colaboración público-privada? Por supuesto. Un ayuntamiento no construye, él puede licitar para que construyan otros. Y hay ejemplos en los que se está haciendo. Zaragoza, por ejemplo, tiene una cosa muy novedosa que es que permite que se empiece a levantar alturas, aunque no tengas la licencia, ya lo puedes empezar a hacer para darle meses a la Administración a que te resuelva y que tú no estés parado.

Hay proyectos, por ejemplo, en Sevilla, de construcción de 4.600 viviendas públicas hechas por el Ayuntamiento con fondos públicos, con fondos europeos, para intentar que la gente tenga acceso tanto a alquiler como a compra. Esa es la realidad. Construir vivienda.

La vivienda es competencia también de las comunidades autónomas y el PP gobierna en una gran mayoría. ¿Qué se está haciendo en las comunidades autónomas? Porque el mismo Madrid es un problema, Zaragoza es un problema, Sevilla es un problema.

Ayer mismo Andalucía aprobó su ley de vivienda, por ejemplo. Es decir, ante la pasividad del Gobierno de España, que parece lógico que la competencia es de la comunidad, pero lo lógico sería que viniese desde el Estado. De hecho, el Gobierno ha hecho una ley de vivienda, pero no para construir viviendas, sino para intervenir precios y para facilitar la ocupación. Entonces, ha hecho una ley que no busca construir más vivienda. Ha hecho una ley que produce el efecto justo contrario. Como las comunidades autónomas no encuentran respuesta del Gobierno, lo que están haciendo es cada una su ley de vivienda para intentar dar respuesta. Y por eso empezamos a ver grúas que empiezan a construirse.

Pero claro, también pensemos que eso va con muchas limitaciones, porque hay aspectos que son competencia estatal y que tú no puedes regular desde una comunidad autónoma. El IVA no lo puedes bajar desde una comunidad autónoma. Que el IVA de la vivienda en vez de ser un 10 sea un 4% y que lo puedas pagar en varios años, no lo puede hacer una comunidad autónoma, solamente lo puede hacer el Estado. Que determinados suelos que tienen las administraciones, en este caso la Administración General del Estado, se pongan a disposición de una situación de emergencia, que es lo que tiene ahora mismo la situación del país en materia de vivienda, solamente se puede vender desde el Estado. Yo te hablo de Andalucía, que es lo que más conozco, ya lo hicimos, vendimos mucho suelo para facilitar eso, para intentar provocar que se construya vivienda.

Hablando del PSOE, tiene ahora mismo muchos frentes abiertos, muchos problemas que pueden hacer que el Gobierno caiga. Pero uno de ellos, que creo que a los votantes lles llama la atención, es que se han abstenido a la hora de votar en contra de los fondos buitre. Es algo que creo que parte de su electorado no lo logra entender. ¿Por qué no se hace nada en contra de los fondos buitre?

Lo primero habría que intentar definir qué entendemos por un fondo buitre. Es decir, que para construir 700.000 viviendas en este país hace falta muchísimo dinero y necesitamos la financiación del Estado, las comunidades autónomas, de los fondos europeos, de la banca y de los fondos. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar una a con una rentabilidad como cualquiera, como nosotros trabajamos para tener una rentabilidad como tal. Ahora, si hay fondos que en un momento dado han podido abusar, lo que hay que hacer es cortarlo. Para eso tienes el BOE como Gobierno.

Si nosotros estamos en el gobierno y alguien intenta abusar del conjunto de la sociedad española, yo tengo el BOE, yo tomo decisiones. Lo que no hago es acusar y amenazar. Actúa. Tienes el BOE, tienes la CNMC, tienes todo lo que tienes a tu disposición. Fíjate que el Gobierno, cada vez que ha tenido un problema, ha buscado un culpable. Me explico. Sube la factura de la luz, un impuesto a las energéticas. Suben las hipotecas, un impuesto a la banca. Hay un problema con la vivienda, el problema es de los ricos, el problema es de los fondos buitre. No, el problema es tuyo, que no has construido vivienda.

Cuando salen noticias de señoras que desahucian, familias, personas mayores que tienen que desalojar su casa porque ha comprado el edificio un fondo buitre... ¿Quiénes son los responsables de esa situación?

Si yo soy propietario, a mí no me pueden desalojar. Entonces, el fondo buitre ha comprado un inmueble y si yo estoy en el inmueble y yo soy propietario, a mí no me pueden desalojar. Si yo pago mi renta, a mí no me pueden desalojar. Y ahora vayamos a la siguiente. Vayamos a una situación de ámbito social, que entiendo que es lo que me quieres preguntar.

Noelia: Sí.

¿Qué pasa con aquellas personas que tienen enormes dificultades? Eso no es responsabilidad tuya, que has comprado un piso para tener un complemento el día de mañana y que se lo alquilas a una familia. Si esa familia no puede pagar, la que tiene que dar respuesta es la Administración. No te podemos pedir a ti que des respuesta, porque eso es una responsabilidad que la Constitución establece en el Gobierno, en la Administración. No le podemos pedir al ciudadano que renuncie a cobrar un alquiler porque esa familia tiene enormes problemas. El problema hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero lo tiene que hacer la comunidad, el Estado, el ayuntamiento que sea, pero no el ciudadano. Eso es lo que te digo, el Gobierno no puede extrapolar sus problemas y mandárselos a otros. El Gobierno tiene que asumir esos problemas y buscar soluciones.

Las soluciones pueden ser desde buscarle una ubicación a asumir el alquiler, como se hace en muchos sitios. Pero lo que no puedes hacer es desconectarte. Hacen falta viviendas muy pequeñas para familias unipersonales o para ámbito unipersonal, viviendas más grandes para familias de cuatro hijos, que hay gente que tiene enormes problemas. Has creado un sistema por el cual la gente gana el salario mínimo, es el salario más común en España, y luego, sin embargo, no les construyes viviendas para que puedan vivir. Tendrás alguna responsabilidad como Gobierno.

Ah, el problema es del señor que tiene un piso, lo alquila y esa familia no le puede pagar y le dice: “Hombre, que tendrá que marcharse”, porque eso es un complemento, a lo mejor, a su pensión, que a lo mejor tiene 800 euros de pensión y ese alquiler de 800 euros es el que le permite vivir. ¿Tiene que renunciar ese señor a sus ochocientos euros? ¿Ese matrimonio mayor tiene que renunciar a ese complemento de su pensión que le permite poder vivir en condiciones porque el Gobierno no es capaz de dar respuesta a esa familia? No, es el Gobierno. Nosotros cuando lleguemos, te aseguro que no te haremos responsable a ti de esas familias que son vulnerables. Haremos responsable a nosotros mismos dándole respuesta a esa familia.

Noelia: Si el PP llega a gobernar, ¿podrían comprometerse a decir que se va a erradicar el problema de la vivienda?

Hombre, es un problema que ha generado este Gobierno siete años. El presidente Feijóo siempre ha dicho que su vicepresidencia primera, para que veamos lo que más me importa, iba a ser es la vivienda, porque es lo que más le importa a los españoles. Va a ser el foco.

Él se ha comprometido a construir vivienda, a llegar a poner solución. Y no solamente eso, sino que a día de hoy tenemos los textos redactados. Podemos buscar el texto presentado en el Congreso, tanto una ley de antiokupas, una ley de propiedad horizontal y una ley del suelo, el concepto amplio, para dar respuesta. Ya lo estamos. Hemos hecho propuestas de bajada de impuestos. Hay más de, más de 50 medidas vinculadas a lo que haremos en vivienda el día uno nada más llegar.

¿Y el precio bajaría de esta forma al construir?

Automáticamente. El precio desde que está Sánchez ha subido más de un 50%, en parte por la intervención, por la ocupación y por la elevación de costes por la inflación. Pero es lo que te he dicho, coge el ejemplo. Una entrada para ver un concierto de... no sé, cojamos quien queramos...Bad Bunny, que vino aquí a Madrid, ¿no? Vale. Si queda una entrada y estamos los que estamos aquí, ¿a que el precio subiría seguro? Y si tenemos una entrada para cada uno, ¿a que no estaríamos dispuestos a pagar tanto por la entrada? Es la ley de la oferta y la demanda, es muy sencillo. Si solamente hay un vaso de agua, estamos en el desierto y solo hay uno, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Y si hay cinco vasos, cinco euros.Entonces, si nosotros somos capaces de construir más vivienda, todo el incremento que se está produciendo ahora descontrolado lo paras automáticamente. Porque hay oferta, porque tú ya no tienes que pelearte con 50, con 100 o con 150, como hay casos en los que se da, que por un mismo inmueble llegan a preguntar en Cataluña casi doscientas personas.

