Uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años votaría a Vox

Santiago Abascal. (Infobae)

Vox es el partido favorito de los jóvenes. La formación de ultraderecha lidera la intención de voto entre los españoles de 18 a 44 años, con un 25,1% de intención de voto, según la última encuesta de 40dB para El País y Cadena SER. Esta cifra supone nueve puntos más que el Partido Popular (16%) y una ventaja de 2,4 puntos sobre el PSOE. En los siguientes tramos de edad, Vox mantiene el liderazgo: en la franja de 25 a 34 años y en la de 35 a 44 años, la formación supera tanto a populares como a socialistas. El PSOE obtiene su peor resultado en la horquilla de 35 a 44 años, donde apenas registra un 16% de intención de voto,

El panorama varía en los grupos de mayor edad. El PSOE logra su mejor dato en la franja de 45 a 54 años, con un 27,8% de intención de voto, mientras que el PP destaca entre los mayores de 65 años, donde alcanza un 25,5%. En contraste, los populares obtienen su peor resultado entre los votantes de 45 a 54 años, con un 15,4%. Vox, por su parte, se impone a la suma de Sumar y Podemos en todas las franjas de edad. Además, el porcentaje de abstencionistas, indecisos y quienes optarían por el voto en blanco o nulo disminuye a medida que aumenta la edad: del 21 % entre los jóvenes hasta 24 años al 18,6 % entre los mayores de 65.

El sondeo de 40dB ha reflejado un ascenso de Vox, que ha alcanzado una estimación de voto del 17,4%, cinco puntos más que en las elecciones de julio de 2023. El PP también ha experimentado una ligera subida, situándose en el 31 %, aunque sigue dos puntos por debajo de su resultado en los últimos comicios. Los socialistas han descendido medio punto y acumula una caída de casi cuatro puntos desde las elecciones. Sumar ha perdido un punto en el último mes y Podemos ha subido siete décimas. La marca SALF, vinculada a Alvise Pérez, ha subido hasta el 2,3 %.

Trasvase de votos entre PP y Vox

En cuanto a la fidelidad de voto, Vox presenta el porcentaje más alto, con un 84,6 % de sus votantes de 2023 dispuestos a repetir su apoyo. El PP alcanza un 73,6% y el PSOE un 70,5%. El trasvase de votos es especialmente relevante entre el PP y Vox: los populares cederían un 13,4% de sus votos a Vox, mientras que la formación de Abascal perdería un 5,3 % de sus apoyos en favor del PP y un 6,5 % hacia SALF. Vox destaca también por captar un 11,4 % de sus votantes actuales de la abstención. En el espacio a la izquierda del PSOE, solo el 44 % de los votantes de Sumar repetirían su elección, mientras que un 30,7 % optaría ahora por Podemos.

Vox espera que el PP le haga llegar una "propuesta formal" para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al "relato mediático". (Fuente: Congreso)

La encuesta, realizada entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, ha coincidido con una etapa de muchos titulares. Durante esos días, el Tribunal Supremo ha enviado a prisión preventiva al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García por su implicación en una presunta trama corrupta relacionada con la compra de mascarillas. El PP ha convocado una manifestación para exigir el adelanto electoral, en la que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha sugerido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría acabar en la cárcel.

En ese mismo periodo, Álvaro García Ortiz ha renunciado como fiscal general del Estado tras ser condenado por revelación de secretos. Además, la Guardia Civil ha investigado el lavado de fondos en la Diputación de Almería, lo que ha provocado la dimisión de su presidente, Javier Aureliano García Molina, del PP. En la Comunidad Valenciana, la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón ha generado polémica y, tras su dimisión, Juan Francisco Pérez Llorca ha asumido la presidencia, aceptando exigencias de Vox como la crítica al Pacto Verde Europeo o la petición de hacer pública la nacionalidad de los delincuentes.

La recogida de datos también ha sido previa a la publicación de informaciones sobre la gestión del hospital público de Torrejón y a las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, restando importancia a los hechos.

Intención de voto por género y otros factores

El análisis por género muestra diferencias notables. El PSOE lidera la intención de voto entre las mujeres, con un 22,9%, casi dos puntos por encima del PP (21,1%) y casi ocho sobre Vox (15,1%). Entre los hombres, se produce un empate entre PSOE y Vox, ambos con un 22,5%, mientras que el PP queda seis puntos por detrás (16,7%). Las mujeres presentan un mayor grado de indecisión: el 23,2 % no se decanta por ningún partido, no votaría o lo haría en blanco o nulo, frente al 15,6 % de los hombres. Vox obtiene 7,4 puntos más de apoyo entre los hombres que entre las mujeres.

En cuanto a Sumar, la intención de voto es ligeramente superior en el electorado masculino (5,2 %) que en el femenino (4,7 %). La encuesta también ha coincidido con la apertura de diligencias por presunto acoso sexual en el PSOE de Torremolinos y con la asunción de responsabilidades por parte de Pedro Sánchez ante la gestión de denuncias internas en su partido.