José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso

El presidente de la Diputación ha sostenido que estas acusaciones serían “faltas” y “anónimas”

El nuevo presidente de la
El nuevo presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé, durante el pleno de constitución de la Diputación Provincial de Lugo, a 30 de junio de 2023 (Carlos Castro - Europa Press)

El alcalde de Monforte, José Tomé, ha anunciado su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y ha dejado sus cargos en el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) tras hacerse públicos algunas acusaciones por acoso sexual. Tomé ha compadecido a las 17:00 horas de la tarde ante una rueda de prensa, en Monforte, donde se espera que anuncie qué hará respecto a la alcaldía.

Las denuncias que han señalado al miembro del PSdeG salieron a la luz anoche en el programa de Código 10. Tal y como pudieron confirmar Tomé habría presentado “comportamientos machistas” hacia varias mujeres. Su comunicado ha tenido lugar a las pocas horas de que Ferraz confirmase las denuncias en su canal interno contra él. Este hecho, también, ha generado repercusiones internas en el partido gallego.

Tal y como ha expresado en sus declaraciones, el gallego ha enumerado los motivos por lo que ha tomado esta decisión “voluntariamente”, después de haber mantenido una conversación con sus “compañeros del partido provincial y del resto del partido”. Cabe mencionar que Tomé ha catalogado a las acusaciones como “denuncias falsas” que han sido publicadas de manera “anónima”.

Noticia en ampliación

José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo y dejará sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad sin el décimo? Lo que dice la Justicia y en qué casos es posible

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

