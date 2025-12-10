El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (Francisco J. Olmo - Europa Press)

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador, continuará desempeñando ambos cargos, aunque ha suspendido temporalmente su militancia en el PP. La decisión responde a su intención de “defender su honor” tras la denuncia presentada por el PSOE ante el Tribunal Supremo. Le acusan de delitos de abuso sexual o de malversación de fondos.

De esta forma, el político popular defiende su “absoluta inocencia”. Seguirá al frente de la localidad y asegura, en el comunicado difundido por el Ayuntamiento, que tomará las vías legales necesarias para defenderse. Las acusaciones se remontan a ocho meses atrás, cuando ya inició acciones jurídicas contra la portavoz socialista local, Rocío Arrabal, que ha impulsado la denuncia.

La denuncia llega en un momento donde el propio PSOE también se ha visto salpicado por varios casos similares, siendo el de Francisco Salazar el más controvertido. Ahora, el PP tendrá que afrontar un juicio contra uno de sus políticos por delitos sexuales y de malversación.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

Denuncia del PSOE

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de Algeciras, solicitando que se investiguen posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. La acción responde a la condición de aforado de Landaluce como senador del Partido Popular.

La denuncia, firmada por la portavoz socialista Rocío Arrabal e Isabel María Beneroso, hace referencia a posibles episodios de acoso a dos concejalas del PP, documentados en conversaciones de WhatsApp entre ediles populares. Además, se reclama esclarecer la contratación, bajo el mandato de Landaluce, de una exconcejal como personal eventual y de la exesposa de un dirigente del PP en una residencia pública de gestión privada.

El PSOE sostiene que las contrataciones impulsadas por Landaluce buscarían frenar la divulgación de mensajes vinculados a los hechos investigados. Los socialistas insisten en la necesidad de que se esclarezca si estas actuaciones vulneran la legalidad y si existió una finalidad de silenciar o intimidar a quienes pudieran tener información relevante sobre los supuestos episodios de acoso en el Ayuntamiento.

Meses de acusaciones

Las denuncias públicas contra José Ignacio Landaluce por presunto acoso sexual no son una novedad. Arrabal señaló esta situación hace meses. Después, la vicesecretaria general del PSOE en Algeciras, María Márquez, aseguró que el partido seguirá hasta el final “para que se sepa la verdad y todo el mundo conozca lo que está ocurriendo”.

Márquez critica lo que considera el silencio de dirigentes populares como Juanma Moreno y subraya que, frente a las acusaciones, el PP “manda callar”, mientras las socialistas “dan la cara y no tienen miedo”. Desde el principio, Landaluce se ha defendido de todas las acusaciones. Cuando comenzaron las acusaciones en el Parlamento, negó todo y aseguró que podía tomar medidas legales.

Ahora, el problema se ha elevado al Supremo, después de que el PSOE haya pasado de la acusación pública a la denuncia legal. Landaluce no ha cambiado su postura, de manera que considera que no debe dejar sus dos cargos institucionales. No obstante, sí que ha optado por abandonar la militancia para dedicar más tiempo a su defensa.