España

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

José Ignacio Landaluce ha sido acusado por el PSOE de varios delitos

Guardar
El alcalde de Algeciras, José
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (Francisco J. Olmo - Europa Press)

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador, continuará desempeñando ambos cargos, aunque ha suspendido temporalmente su militancia en el PP. La decisión responde a su intención de “defender su honor” tras la denuncia presentada por el PSOE ante el Tribunal Supremo. Le acusan de delitos de abuso sexual o de malversación de fondos.

De esta forma, el político popular defiende su “absoluta inocencia”. Seguirá al frente de la localidad y asegura, en el comunicado difundido por el Ayuntamiento, que tomará las vías legales necesarias para defenderse. Las acusaciones se remontan a ocho meses atrás, cuando ya inició acciones jurídicas contra la portavoz socialista local, Rocío Arrabal, que ha impulsado la denuncia.

La denuncia llega en un momento donde el propio PSOE también se ha visto salpicado por varios casos similares, siendo el de Francisco Salazar el más controvertido. Ahora, el PP tendrá que afrontar un juicio contra uno de sus políticos por delitos sexuales y de malversación.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

Denuncia del PSOE

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de Algeciras, solicitando que se investiguen posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. La acción responde a la condición de aforado de Landaluce como senador del Partido Popular.

La denuncia, firmada por la portavoz socialista Rocío Arrabal e Isabel María Beneroso, hace referencia a posibles episodios de acoso a dos concejalas del PP, documentados en conversaciones de WhatsApp entre ediles populares. Además, se reclama esclarecer la contratación, bajo el mandato de Landaluce, de una exconcejal como personal eventual y de la exesposa de un dirigente del PP en una residencia pública de gestión privada.

El PSOE sostiene que las contrataciones impulsadas por Landaluce buscarían frenar la divulgación de mensajes vinculados a los hechos investigados. Los socialistas insisten en la necesidad de que se esclarezca si estas actuaciones vulneran la legalidad y si existió una finalidad de silenciar o intimidar a quienes pudieran tener información relevante sobre los supuestos episodios de acoso en el Ayuntamiento.

Landaluce, alcalde de Algeciras (FRANCISCO
Landaluce, alcalde de Algeciras (FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS)

Meses de acusaciones

Las denuncias públicas contra José Ignacio Landaluce por presunto acoso sexual no son una novedad. Arrabal señaló esta situación hace meses. Después, la vicesecretaria general del PSOE en Algeciras, María Márquez, aseguró que el partido seguirá hasta el final “para que se sepa la verdad y todo el mundo conozca lo que está ocurriendo”.

Márquez critica lo que considera el silencio de dirigentes populares como Juanma Moreno y subraya que, frente a las acusaciones, el PP “manda callar”, mientras las socialistas “dan la cara y no tienen miedo”. Desde el principio, Landaluce se ha defendido de todas las acusaciones. Cuando comenzaron las acusaciones en el Parlamento, negó todo y aseguró que podía tomar medidas legales.

Ahora, el problema se ha elevado al Supremo, después de que el PSOE haya pasado de la acusación pública a la denuncia legal. Landaluce no ha cambiado su postura, de manera que considera que no debe dejar sus dos cargos institucionales. No obstante, sí que ha optado por abandonar la militancia para dedicar más tiempo a su defensa.

Temas Relacionados

PPPSOEGobiernoCádizEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las universidades públicas madrileñas son las más caras: cobran más de 2.000 euros por alumno frente a los 1.000 en Galicia

Un informe de la Fundación CYD señala que el gasto público sobre el PIB ha mostrado una ligera mejora, pasando del 0,69 % en 2015 al 0,75 % en 2022, aunque aún lejos del objetivo del 1 % establecido por la LOSU

Las universidades públicas madrileñas son

Sanidad da luz verde al primer fármaco dirigido para los pacientes con cáncer de pulmón en etapas iniciales que sustituye a la quimioterapia

Alectinib, que se administra la cirugía de forma oral, ha demostrado ser más eficaz y seguro que la quimioterapia

Sanidad da luz verde al

El robo del Louvre podría haberse evitado “en 30 segundos”, según los investigadores

La inspección del incidente lamenta que nadie revisaba las cámaras del museo en el momento del robo

El robo del Louvre podría

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

El TSJ de Madrid subraya que la declaración de incapacidad permanente para el servicio dictada por el Ministerio de Defensa no fue recurrida por el actor y que, por tanto, quedó firme

Un ex guardia civil que

Un derrumbe en dos edificios en Fez (Marruecos) deja al menos 22 muertos y 16 heridos

Los servicios de rescate continúan examinando los escombros en busca de posibles víctimas

Un derrumbe en dos edificios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ex guardia civil que

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo