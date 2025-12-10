Espana agencias

Tres exaltos cargos de Madrid, citados de nuevo hoy por otro caso de residencias en los juzgados de Collado Villalba

Los exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Pablo Busca y Francisco Javier Martínez Peromingo están llamados este miércoles de nuevo a comparecer por una de las causas en las que se investiga la posible denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a residentes de centros de mayores durante la primera ola de la pandemia.

La citación parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba en una causa paralela por la muerte de una residente de Sanitas Torrelodones. En este procedimiento también figuran como investigados los geriatras de enlace del Hospital Puerta de Hierro y del Gregorio Marañón.

Las comparecencias tendrán lugar después de que Carlos Mur y Pablo Busca no acudieran este martes a las citaciones, lo que llevará a que la acusación particular solicite sendas órdenes de busca y captura por eludir la acción de la Justicia.

Con las declaraciones de este martes, se reactivaba la causa de las residencias tras meses de paralización. Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la finalidad de unir los mismos hechos en una macrocausa, pero el magistrado rechazó la solicitud y ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

El único exalto cargo que compareció ayer fue Francisco Javier Martínez Peromingo, quien declaró que los protocolos remitidos a los geriatras en marzo de 2020 eran "discriminatorios" y que él mismo lo advirtió repetidamente a Carlos Mur por escrito y por WhatsApp.

También declaró el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, quien negó conocer los protocolos investigados y afirmó que únicamente aplicó criterios clínicos propios. Admitió que el padre de la denunciante no fue trasladado al hospital, pero no supo precisar su diagnóstico.

