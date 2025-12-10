España

Inspección de Trabajo cita al jefe de una empresa por pedir a todos sus trabajadores que empiecen 7 minutos antes

El empresario se enfrenta a una multa de hasta 2.000 euros por trabajo encubierto y horas extra no pagadas, al pedir a sus empleados que llegasen antes de la apertura para preparar la tienda

Guardar
Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

En medio del debate por la implantación de un registro de jornada más estricto en España, otros países del entorno demuestran aplicar ya un elevado nivel de vigilancia. Es el caso de un centro de trabajo en Francia, en el que la sanción a uno de los jefes ha generado polémica en medios locales por la lectura de los tribunales sobre el control a los empleados. Un empresario del sector textil en la región de Loira se enfrente a una multa de hasta 2.000 euros por obligar a sus trabajadores a llegar sistemáticamente pronto a su puesto y comenzar a ejercer sus funciones antes de la apertura de la tienda de telas en la que trabajaban, acumulando tiempo de trabajo no declarado y no remunerado.

La fiscalía le imputa haber solicitado de forma reiterada a sus empleados que acudieran al trabajo al menos siete minutos antes de la hora oficial. Este margen, que a simple vista puede parecer mínimo, cobró especial relevancia tras una inspección de trabajo realizada el 13 de agosto, según relata el diario francés Le Progrès.

Durante esa inspección, el funcionario llegó a las 9:53 y observó que los empleados ya se encontraban activos dentro del local, aunque la apertura oficial estaba establecida para las 10. El motivo, como quedó reflejado en la investigación, era una solicitud expresa de la dirección: llegar con antelación para organizar prendas y estar listos para atender al público en punto. Sin embargo, este sistema de adelantar minutos de trabajo no estaba reflejado en las nóminas ni compensado económicamente.

“Cinco o diez minutos al día son 80 euros al mes”

Las autoridades laborales acusaron al empresario de incurrir en un delito de trabajo encubierto y utilización de horas extra no remuneradas. El titular de la empresa justificó su forma de actuar argumentando que el tiempo adelantado podía “recuperarse” si los empleados tomaban pausas más extensas durante la jornada. “No estamos mirando el reloj para ver si se han estado 20 minutos en el baño”, alegó durante su comparecencia ante el tribunal el pasado 2 de diciembre.

Un empleado dobla ropa en
Un empleado dobla ropa en una tienda departamental Macy's durante las ofertas del Black Friday. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La presidenta del tribunal, sin embargo, rechazó este razonamiento y remarcó que las ausencias breves, por ejemplo, para ir al baño no pueden considerarse pausas laborales reconocidas. Según detalló la fiscal del caso, la cuestión supera el mero formalismo: “Ellos ganan menos que su empleador, y cinco a diez minutos al día son 80 euros al mes, y es algo importante”, afirmó, haciendo hincapié en que pequeños intervalos no pagos pueden representar sumas notables cuando se suman jornadas y semanas.

El acusado continúa a la espera del fallo

Como medida correctiva y para evidenciar buena fe, el empresario francés anunció la instalación de relojes de fichaje en sus locales, además de instruir a su personal para que no ingresen antes de la hora oficial. La resolución del caso, para el que la fiscalía ha solicitado una multa de 2.000 euros (1.000 euros con suspensión), está programada para finales de enero.

El derecho laboral francés establece que el empleador debe llevar un registro fiable de las horas trabajadas y declarar todo el tiempo efectivo, incluidos minutos previos al inicio oficial si se destinan a tareas laborales. Toda hora trabajada más allá de las 35 semanales es hora extra y debe pagarse con recargo del 25% o 50%, según el volumen. No pueden compensarse con pausas informales ni ignorarse. La inspección puede sancionar cualquier trabajo no declarado, incluso de pocos minutos diarios.

Temas Relacionados

Inspección de TrabajoHoras ExtraEmpresarios EspañaMultasRegistro HorarioDerechos LaboralesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Felipe Froilán se sincera sobre su vida en Abu Dabi y manifiesta sus deseos de irse: “Estoy harto de estar aquí sin escapatoria”

El nieto mayor de Juan Carlos I lleva residiendo en los Emiratos Árabes desde 2023

Felipe Froilán se sincera sobre

Ana Belén y Víctor Manuel, más cómplices que nunca en ‘La Revuelta’: “Bailé una vez, cuando nos conocimos, por arrimar un poquito...”

La pareja acudió este martes al programa del access prime time de La 1 para presentar sus respectivos proyectos

Ana Belén y Víctor Manuel,

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex

Cómo hacer cerdo agridulce casero: la receta clásica para que te quede como el de los restaurantes chinos

La salsa, elaborada a base de vinagre, azúcar, kétchup y salsa de soja, es la clave para lograr el sabor intenso que caracteriza a este plato

Cómo hacer cerdo agridulce casero:

Feijóo carga contra Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Sánchez reconoce que el “feminismo nos da lecciones a todos” y se escuda en que el acoso sexual es un “problema estructural”

Feijóo carga contra Sánchez por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo carga contra Sánchez por

Feijóo carga contra Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

El Supremo niega la nacionalidad española a un apátrida nacido en Barcelona y criado en Inglaterra porque “no la solicitó en tres décadas”

La Justicia condena a una doctora de una clínica privada de Madrid a indemnizar con 56.000 euros a una madre por no detectar los defectos en el feto antes de nacer

Tres claves para diferenciar una baliza V16 homologada por la DGT de otra que no lo está

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los cinco sectores en los que hay más trabajo en Suiza, según una consultora

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo