Inspección de Trabajo cita al jefe de una empresa por pedir a todos sus trabajadores que empiecen 7 minutos antes

En medio del debate por la implantación de un registro de jornada más estricto en España, otros países del entorno demuestran aplicar ya un elevado nivel de vigilancia. Es el caso de un centro de trabajo en Francia, en el que la sanción a uno de los jefes ha generado polémica en medios locales por la lectura de los tribunales sobre el control a los empleados. Un empresario del sector textil en la región de Loira se enfrente a una multa de hasta 2.000 euros por obligar a sus trabajadores a llegar sistemáticamente pronto a su puesto y comenzar a ejercer sus funciones antes de la apertura de la tienda de telas en la que trabajaban, acumulando tiempo de trabajo no declarado y no remunerado.

La fiscalía le imputa haber solicitado de forma reiterada a sus empleados que acudieran al trabajo al menos siete minutos antes de la hora oficial. Este margen, que a simple vista puede parecer mínimo, cobró especial relevancia tras una inspección de trabajo realizada el 13 de agosto, según relata el diario francés Le Progrès.

Durante esa inspección, el funcionario llegó a las 9:53 y observó que los empleados ya se encontraban activos dentro del local, aunque la apertura oficial estaba establecida para las 10. El motivo, como quedó reflejado en la investigación, era una solicitud expresa de la dirección: llegar con antelación para organizar prendas y estar listos para atender al público en punto. Sin embargo, este sistema de adelantar minutos de trabajo no estaba reflejado en las nóminas ni compensado económicamente.

“Cinco o diez minutos al día son 80 euros al mes”

Las autoridades laborales acusaron al empresario de incurrir en un delito de trabajo encubierto y utilización de horas extra no remuneradas. El titular de la empresa justificó su forma de actuar argumentando que el tiempo adelantado podía “recuperarse” si los empleados tomaban pausas más extensas durante la jornada. “No estamos mirando el reloj para ver si se han estado 20 minutos en el baño”, alegó durante su comparecencia ante el tribunal el pasado 2 de diciembre.

Un empleado dobla ropa en una tienda departamental Macy's durante las ofertas del Black Friday. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La presidenta del tribunal, sin embargo, rechazó este razonamiento y remarcó que las ausencias breves, por ejemplo, para ir al baño no pueden considerarse pausas laborales reconocidas. Según detalló la fiscal del caso, la cuestión supera el mero formalismo: “Ellos ganan menos que su empleador, y cinco a diez minutos al día son 80 euros al mes, y es algo importante”, afirmó, haciendo hincapié en que pequeños intervalos no pagos pueden representar sumas notables cuando se suman jornadas y semanas.

El acusado continúa a la espera del fallo

Como medida correctiva y para evidenciar buena fe, el empresario francés anunció la instalación de relojes de fichaje en sus locales, además de instruir a su personal para que no ingresen antes de la hora oficial. La resolución del caso, para el que la fiscalía ha solicitado una multa de 2.000 euros (1.000 euros con suspensión), está programada para finales de enero.

El derecho laboral francés establece que el empleador debe llevar un registro fiable de las horas trabajadas y declarar todo el tiempo efectivo, incluidos minutos previos al inicio oficial si se destinan a tareas laborales. Toda hora trabajada más allá de las 35 semanales es hora extra y debe pagarse con recargo del 25% o 50%, según el volumen. No pueden compensarse con pausas informales ni ignorarse. La inspección puede sancionar cualquier trabajo no declarado, incluso de pocos minutos diarios.