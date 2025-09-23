España

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Muchas compañías transforman el tiempo trabajado fuera de jornada en supuestos pluses o incentivos, una práctica extendida que la Inspección de Trabajo vigila cada vez con mayor atención

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Aunque la legislación laboral española es clara y en 80 el máximo de horas extraordinarias legales que puede realizar un empleado al año, muchas empresas encuentran en este límite un inconveniente para su actividad y deciden saltárselo. El Estatuto de los Trabajadores establece que dichas horas deben ser voluntarias, salvo pacto en convenio o contrato, y siempre compensadas, ya sea con descanso equivalente o con un salario que no puede ser inferior al valor de la hora ordinaria, pero también abundan los incumplimientos en ese sentido.

A menudo, las empresas implementan estrategias ilícitas para remunerar horas extra más allá de los límites legales, empleando conceptos alternativos como “productividad” o “plus de incentivos” que enmascaran ese tiempo adicional trabajado aunque el trabajador cobre por ello. Según el abogado Ignacio de la Calzada, esta práctica se da para evitar enfrentarse a sanciones severas impuestas por la autoridad laboral, ya que rebasar el máximo anual permitido constituye una infracción grave establecida por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

Sanciones a la empresa

Conforme explicó el letrado en su perfil de TikTok (@laboral_tips), “si haces más de estas horas extras, a tu empresa la podrían multar con hasta 7.500 euros de multa”, refiriéndose a la cuantía máxima prevista, cuyo rango oscila entre 750 y 7.500 euros. El jurista detalla que las horas extra son aquellas que sobrepasan las 40 horas semanales o la jornada anual ordinaria de aproximadamente 1.800 horas para gran parte de los sectores.

Ignacio de la Calzada, abogado,
Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras. (Montaje Infobae con imágenes de @laboral_tips / TikTok)

Realizar horas adicionales es una realidad extendida en muchas compañías, a veces por iniciativa del propio empleado, en otras ocasiones por directiva de la empresa, e incluso existen “casos en los que te obligan y no las cobráis. Pero eso es otro tema”, puntualizó de la Calzada, que se dedica a la divulgación de información sobre Derecho Laboral en redes sociales además de su labor como abogado en Galant Iuris, despacho que él mismo fundó.

Ventajas para el empleado

Existe un límite normativo: un trabajador no puede realizar legalmente más de 80 horas extras al año y solo en circunstancias muy concretas pueden ser abonadas de forma directa. El especialista advierte: “Nunca se pone en concepto hora extra. Porque superar este límite comporta una infracción grave de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social”. Por ello, las empresas optan por canalizar estos pagos bajo otros conceptos que permiten su registro en la nómina sin que consten como horas extra, lo que “beneficia al trabajador, porque cotizan siempre”, en sus palabras.

En el plano de la cotización, las horas pagadas como plus o incentivo se tienen en cuenta para todas las contingencias, a diferencia de las horas extra reconocidas como tales, que solo cotizan en caso de accidente de trabajo. “Si tienes una enfermedad común, no se contarían. Pero, sin embargo, si cotizan como un plus o un incentivo, te están contando en cualquier caso”, subrayó el abogado. La Inspección de Trabajo es la encargada de aplicar las multas, “y se la pone a la empresa. Los trabajadores no tienen ningún peligro”, explicó de la Calzada.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesTikTok EspañaHoras ExtraJornada LaboralMultasEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así debes lavar las frutas y verduras, según un doctor: “Me recomendaron vinagre, bicarbonato y desinfectantes comerciales, pero ninguno me convencía”

El médico especialista en longevidad y medicina funcional, revela un método que pocos conocen para que la fruta y verdura se mantenga fresca sin sustancias perjudiciales para la salud

Así debes lavar las frutas

LaLiga: la tabla de goleadores después de la jornada 6

La liga española se caracteriza por tener a varios de los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos forman parte del ranking de anotadores

LaLiga: la tabla de goleadores

Esta es la razón por la que sube más la fiebre por la noche, según un doctor

El cuerpo aumenta su propia temperatura corporal para dificultar la reproducción de los patógenos

Esta es la razón por

Reclama a la sanidad andaluza una indemnización de 345.000 euros por un error en el diagnóstico de un tumor en la pierna

Pese a la persistencia y severidad de los síntomas de la paciente, una mujer de 44 años, las pruebas médicas resultaron “insuficientes”, según su defensa

Reclama a la sanidad andaluza

‘OT 2025′ arranca entre lágrimas y fallos de sonido: la audiencia elige a su primer favorito y deja a dos concursantes en peligro

La primera gala del ‘talent show’ ha desvelado el nombre de la concursante que ha conquistado a la audiencia

‘OT 2025′ arranca entre lágrimas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este coche ha batido el

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

Los híbridos que pierden la Etiqueta Cero de la DGT el 1 de enero de 2026: así será la nueva clasificación ambiental

Dos vecinos y la marca de ruedas condenan a una promotora a una multa histórica de 251.000 euros por talar un árbol protegido

El Gobierno busca empresa que gestione el 016: las llamadas de víctimas crecen un 113% pero los operadores seguirán siendo los mismos

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU

La brecha ideológica de género entre los jóvenes españoles no para de crecer: ellos, cada vez más a la derecha, y ellas a la izquierda

DEPORTES

¿Cuántas entradas para el GP

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”