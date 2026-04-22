España

Un hombre con leucemia rechaza el tratamiento médico para seguir los consejos de una IA y muere a los 73 años

El paciente llegó a trasladar a su oncólogo el diagnóstico que le había dado la inteligencia artificial

Guardar
Vista aérea de un hombre mayor con camisa rosa claro usando una Netbook negra sobre una mesa marrón, tecleando con ambas manos
Un hombre con leucemia rechaza el tratamiento médico para seguir los consejos de una IA y muere a los 73 años. (Infobae)

La inteligencia artificial generativa, con sistemas como ChatGPT o Gemini, está cada vez más integrada en la vida cotidiana de millones de personas. Desde pedir ideas para cocinar hasta resolver dudas complejas o realizar consultas sobre salud, estas herramientas se han convertido en una fuente rápida y accesible de información. Sin embargo, su uso creciente también plantea riesgos cuando llega a sustituir la opinión de profesionales médicos, especialmente en situaciones clínicas delicadas.

Esto le ocurrió a un hombre de 73 años hace aproximadamente dieciocho meses. A Joseph Neal Riley le diagnosticaron de forma simultánea varias enfermedades graves: cáncer de pulmón, enfermedad renal y leucemia linfocítica crónica, un tipo de cáncer de la sangre que finalmente acabaría con su vida.

Su situación requería un tratamiento urgente y altamente especializado, que incluía terapias modernas como Venetoclax y Obinutuzumab, consideradas de primera línea para este tipo de leucemia. Aunque las dos primeras patologías respondieron de forma relativamente favorable a los tratamientos convencionales, el manejo de la leucemia se volvió progresivamente más complejo.

El oncólogo responsable del caso le recomendó iniciar cuanto antes la terapia indicada, con el objetivo no solo de prolongar la esperanza de vida del paciente, sino también de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, Riley decidió no seguir estas indicaciones médicas.

En su lugar, comenzó a consultar de forma recurrente a Perplexity, un sistema de inteligencia artificial conversacional. A partir de estas interacciones, el paciente llegó a desarrollar la creencia de que sufría una complicación extremadamente agresiva conocida como “transformación de Richter”, una condición que en su caso no había sido diagnosticada por los especialistas. Ese supuesto autodiagnóstico, construido a partir de respuestas de la IA, influyó de manera decisiva en su rechazo al tratamiento recomendado.

Hombre en una consulta médica (Freepik)
El oncólogo responsable del caso le recomendó iniciar cuanto antes la terapia. (Freepik)

Según el relato de su familia, recogido por Corriere della Sera, Riley contaba con una sólida formación académica: era doctor en neurociencia por la Universidad de Florida y autor de más de 50 publicaciones científicas. A pesar de ello, comenzó a otorgar mayor credibilidad a las respuestas del chatbot que a la opinión de su equipo médico. Incluso llegó a compartir estas interpretaciones con su oncólogo, lo que generó preocupación entre los profesionales sanitarios.

La confianza en la IA frente a la evidencia médica

Con el paso de los meses, la situación se volvió cada vez más compleja. Mientras el paciente se mantenía firme en su decisión, su familia desconocía la magnitud de las conversaciones que estaba manteniendo con la inteligencia artificial.

Joseph Riley tardó varios meses en aceptar iniciar el tratamiento oncológico que se le había recomendado desde el principio. Para entonces, la enfermedad había avanzado de manera significativa, reduciendo de forma considerable las opciones terapéuticas disponibles. Finalmente, el paciente falleció a los 73 años a causa de la leucemia linfocítica crónica.

Hombre usando una computadora personal con un chatbot médico de IA visible en la pantalla, en un entorno de oficina en casa
El paciente tardó demasiado en aceptar el tratamiento oncológico y la enfermedad ya había avanzado de manera significativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No fue hasta más adelante, a través del acceso a su historial médico digital, cuando su hijo, Benjamin Riley, descubrió el alcance real de estas interacciones.

Benjamin llegó incluso a contactar con los investigadores citados por la IA en sus respuestas, quienes negaron las conclusiones atribuidas por el sistema. Según explicaron, la herramienta había interpretado de forma incorrecta los estudios científicos, generando una lectura errónea que no debía haberse utilizado como base para tomar decisiones clínicas.

Tiempo más tarde, su hijo reflexionó sobre lo ocurrido en su blog personal, donde advirtió del peligro de la confianza ciega en este tipo de herramientas. “No quiero exagerar mi caso; no creo que la inteligencia artificial haya matado a mi padre”, escribió. “Pero en un mundo donde existe la IA, puede amplificar creencias erróneas y reforzar decisiones que no siempre son correctas”.

También señaló que, sin la presencia de la inteligencia artificial, probablemente su padre habría recurrido a otras fuentes para justificar su rechazo inicial al tratamiento, pero que esta tecnología actuó como un amplificador de sus dudas y convicciones.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialLeucemiaCáncerEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Mientras que algunas regiones registran sueldos cercanos a los de Estados Unidos, en otras apenas superan la mitad, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE para 2024

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Un estudio revela que los macacos de Gibraltar han aprendido a comer tierra para tratar la indigestión de la comida basura que les dan los turistas

La geofagia es una práctica común en el reino animal, observada sobre todo en aves, grandes mamíferos e incluso en los seres humanos

Un estudio revela que los macacos de Gibraltar han aprendido a comer tierra para tratar la indigestión de la comida basura que les dan los turistas

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

La ONG Greenpeace ha planteado en su último informe un modelo energético con el que es posible abandonar el carbón para 2030, la nuclear en 2035 y el gas y petróleo en 2040

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

ECONOMÍA

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Pagar con el móvil o con tarjeta: qué es más seguro, cómo protege tus datos y qué ocurre si te roban

DEPORTES

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol