José Elías, empresario: “No estoy nada de acuerdo con limitar las horas extra”

Según él, en ciertas situaciones laborales, la flexibilidad es esencial para cumplir con los plazos y garantizar que el trabajo se complete a tiempo

También ofrece su visión sobre cómo este modelo podría funcionar en la práctica. (Composición fotográfica/Canva)

El debate sobre las horas extra sigue siendo un tema controversial en el mundo laboral, especialmente cuando se trata de la flexibilidad que deben tener los trabajadores para decidir si las realizan o no. Muchos defienden la necesidad de regular y limitar estas prácticas para evitar el abuso por parte de las empresas.

Otros opinan que debería ser el propio trabajador quien tenga la libertad de decidir si trabajar horas extra, siempre que se les compense adecuadamente. Un reciente video viral en TikTok, protagonizado por José Elías, un empresario, ha vuelto a poner el tema en el centro de la conversación.

En su intervención, el empresario defiende la idea de que las horas extra no deberían estar restringidas, y que tanto el trabajador como la empresa se beneficiarían de la posibilidad de realizar este tipo de jornadas adicionales: “El poder hacer horas extra debería depender del trabajador.”

Los argumentos del empresario

José Elías explica que estas horas no solo ayudan a cumplir con las demandas laborales, sino que también permiten una compensación económica justa para los empleados. También ofrece su visión sobre cómo este modelo podría funcionar en la práctica, resaltando las ventajas tanto para los trabajadores como para las empresas.

A pesar de la posible controversia sobre este tema, donde algunos argumentan que las empresas podrían presionar a los empleados a hacer horas extra, el empresario defiende su postura: “Si tú permites hacer y pagar horas extra, dado que tú ya has contribuido a tu causa, esas horas extra, el trabajador podría percibirlas a más precio y a la empresa también le interesaría que el trabajador cobrara más dinero.”

Declaraciones de la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, que ha avisado de la pérdida de empleo en microempresas y el menor ritmo de crecimiento del mercado laboral.

José destacó que, en su opinión, la posibilidad de hacer horas extra beneficia tanto al trabajador como a la empresa, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de urgencia. “A mí esto de vetar las horas extra y que la gente se empobrezca, y que aun queriendo tú no puedas hacer horas extra, no estoy nada de acuerdo,” afirma en su video, dejando claro su desacuerdo con las limitaciones que impiden que los empleados elijan trabajar horas extra si así lo desean.

Un ejemplo práctico

Para ilustrar su punto, el empresario puso un ejemplo práctico que muchos en el sector entenderían fácilmente. “Si tú tienes una empresa que hace stands para una feria y la feria empieza en tres horas o empieza mañana y falta medio stand por hacer, o haces horas extra o… ¿Me lo explicas tú?”

Con estas palabras, el empresario subraya que en ciertas situaciones laborales, la flexibilidad de las horas extra es esencial para cumplir con los plazos y garantizar que el trabajo se complete a tiempo. Para él, la clave está en que todos los trabajadores que realicen horas extra las apunten y cobren lo que corresponde, sin que se les imponga un límite arbitrario.

Esta reflexión ha abierto un debate sobre cómo deberían regularse las horas extra, especialmente en sectores con trabajos urgentes o de plazos ajustados, en los que la decisión de realizar horas extra podría marcar la diferencia.

