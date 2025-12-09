Christine Pittman, cocinera, sobre cómo hacer salchichas en freidora de aire: “Les hago agujeros para que no se cocinen en su propia grasa”

Receta de salchichas en freidora de aire (Adobe Stock)

Una vez que aprendas a cocinar correctamente las salchichas en tu freidora de aire, no querrás hacerlas de otra manera. Es la promesa que nos hace la cocinera Christine Pittman (@cookthestory), experta en el mundo de los fogones gracias a sus más de 30 años de experiencia trabajando en la industria alimentaria.

Este pequeño electrodoméstico se ha convertido en un aparato imprescindible en el día a día de muchos españoles, que aprovechan al máximo su capacidad para cocinar alimentos sin aceite, de una forma más rápida y efectiva que si utilizaran para ello un horno convencional. La ‘airfryer’ nos permite cocinar desde patatas fritas hasta filetes empanados, también diferentes verduras, alimentos precocinados, postres... Las opciones son infinitas, aunque debemos aprender cómo tratar correctamente cada uno de estos alimentos y conseguir así cocinarlos en su punto exacto.

En el caso de las salchichas, hay un truco imprescindible que nos ayudará a sacarles el máximo partido. Christine se encarga de desvelárnoslo. Al cocinar este alimento en freidora de aire, la cocinera asegura que se logran resultados excepcionales: “Crujientes por fuera, jugosas por dentro y sin necesidad de manipularlas”, afirma. Pero, para ello, hemos de hacer un gesto muy sencillo: unos pequeños agujeros en la piel de cada una de estas salchichas.

Cómo cocinar salchichas en la ‘airfryer’

Para esta sencilla receta, explica la experta, “puedes utilizar cualquier tipo de salchicha cruda”, un embutido a base de carne picada que se introduce en una envoltura, tradicionalmente elaborada con el intestino del animal. Es precisamente esta composición la que nos interesa a la hora de preparar las salchichas en nuestra freidora de aire.

La mezcla de carnes que encontramos en el interior de la tripa —formada por distintos tipos de grasa y condimentos— puede generar acumulación de gases al calentarse repentinamente, lo que aumenta el riesgo de que estas piezas exploten si no se adoptan las precauciones adecuadas, perdiendo así su forma. Por este motivo, Christine recomienda siempre realizar una acción preventiva: pincharlas ligeramente con un cuchillo afilado.

Cómo hacer salchichas en la freidora de aire (Adobe Stock)

Aunque algunos expertos sugieren no hacerlo, especialmente con variedades más finas, la especialista explica que perforar ligeramente las salchichas más gruesas para ayudar a liberar la presión interna y prevenir roturas durante la cocción.

“Yo no hago agujeros en las más finas, pero siempre lo hago en las gruesas como estas. Unos cuantos agujeros por salchicha”, aclara la cocinera en uno de sus vídeos de Instagram, en el que muestra a sus seguidores la receta. “Lo mejor de todo es que así no se cocinan en su propia grasa, ya que esta se escurre de la cesta”, concluye, señalando otra de las ventajas de este sencillo truco.

Una vez hechos estos pequeños agujeros, tendremos que colocar las salchichas en la cesta de la freidora sin aceite, procurando que queden en una sola capa, sin que se amontonen para asegurar una cocción homogénea. Finalmente, configuraremos la temperatura del aparato a 200 °C y cocinaremos entre doce y quince minutos, hasta que las salchichas estén doradas en el exterior y bien hechas en su interior.