Si pasas mucho tiempo sentado, haz estos cinco ejercicios: “Te ayuda a mejorar la movilidad y relajar la musculatura”

Cada vez más, los trabajos implican menos movilidad y más número de horas frente a una (o varias) pantallas. Con ello, si no se realizan los movimientos necesarios, se resienten los músculos y las articulaciones. En ocasiones, hay compañías que optan por implementar rutinas de cinco o diez minutos de estiramientos a lo largo de la jornada con tal de evitar un malestar generalizado. Pero, ¿qué ejercicios son convenientes? El objetivo, al fin y al cabo, es reducir la tensión muscular y no perjudicar el desarrollo de un día de trabajo.

“¿Pasas mucho tiempo sentado?“, pregunta David, terapeuta, a sus seguidores en su canal de TikTok. ”Pues tienes que hacer estos ejercicios“, afirma rotundamente acto seguido. Las redes sociales, en su tarea de servir de altavoces, aglutina profesionales de todo tipo que difunden su conocimiento a través de sus perfiles. Este es el caso de David, quien se define en su página web como terapeuta, con más de 18 años de experiencia en el arte de enseñar “pilates terapéutico de forma presencial, aplicando técnicas de pilates, yoga, biomecánica y fisiopatología”.

El terapeuta emplea sus redes para fomentar una mayor movilidad entre sus seguidores, a quien insta en sus vídeos a seguir sus recomendaciones. Estas, según afirma, “te ayudarán a mejorar la movilidad y relajar la musculatura, evitando las molestias, los dolores, las contracturas y posibles lesiones”. Para ello, David presenta una secuencia de rutinas breves para quienes permanecen varias horas sentados.

Una rutina del día a día en la oficina

El terapeuta, en su vídeo de TikTok, insta a seguir una rutina marcada de ejercicios. El primero de ellos consiste en sentarse en el borde de la silla, colocar las manos en la nuca y alternar una flexión—arqueando toda la columna—con una extensión, desde el sacro hasta la cabeza. El especialista indica en su aparición que es recomendable realizar diez repeticiones de este movimiento. Además, para este ejercicio no se requiere levantarse de la silla.

Como segundo punto, el terapeuta propone movilizar las muñecas. Para esto sugiere juntar las palmas de las manos, levantar los codos sin que se separen y mantener la posición durante treinta segundos. Luego, detalla en su vídeo de TikTok: “Ponemos los dorsos juntos y hacemos esto con los codos”.

El tercer ejercicio está enfocado en la movilidad y activación de los dedos de las manos. “Vamos a movilizar bien los dedos, abriendo con fuerza, cerrando con fuerza, durante treinta segundos”, recomienda David. El cuarto aspecto abordado por el terapeuta es la movilidad cervical y el cuidado del cuello. “Llevamos los hombros hacia atrás, la cabeza hacia atrás y, desde ahí, con la cabeza, el mentón hacia atrás”, continúa explicando en la red social. Posteriormente, sugiere girar la cabeza a un lado y mirar hacia arriba, para después bajar el mentón y repetir hacia el otro lado, completando diez repeticiones a cada lado.

Finalmente, David incluye en el vídeo un ejercicio para las piernas. En él, indica que uno se debe poner de pie, alejarse un poco de la silla, sujetarse de ella, flexionar las piernas levantando los talones y, si la silla es alta, estirar brazos. Luego aconseja volver arriba y realizar también diez repeticiones. “Practícalo entre una y dos veces en tu jornada laboral y te notarás con más energía y con mayor concentración”, anima el terapeuta, quien concluye el vídeo, invitando a los interesados a buscar más rutinas en el enlace de su biografía en TikTok.