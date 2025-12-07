Receta de stollen, el pan dulce alemán de Navidad que puedes preparar en casa

Stollen, el pan dulce alemán de Navidad (Adobe Stock)

Todos conocemos el panettone pero, ¿habías oído hablar del stollen? En Navidad, las mesas alemanas se visten con sus mejores galas para recibir al stollen o Christstollen, un pan dulce repleto de frutas, especias y mantequilla, coronado por una generosa capa de azúcar glas que se sirve como postre para celebrar estas fechas señaladas. Con su curiosa forma, alargada y con un pliegue en el centro, pretende recordar a un Niño Jesús envuelto en sus pañales.

Aunque hay muchas versiones diferentes de esta receta dulce, hay algunas características que nunca cambian. La masa del stollen ha de ser densa y húmeda, rellena con frutas secas, y fruta confitada, y aromatizada con licor y especias. Es la suma de todo ello lo que provoca su sabor y aroma excelentes, virtudes que se suman a que es un pan bastante fácil de hacer, que no requiere de masa madre ni de largos días de levados o harinas especiales. Lo tiene todo para triunfar y convertirse en tu nuevo postre navideño preferido.

Receta de stollen alemán

El Stollen alemán es una masa enriquecida, perfumada con especias y repleta de pasas, almendras y frutas confitadas. El resultado es un pan denso, húmedo y aromático, cuya superficie se baña en mantequilla derretida y se espolvorea en abundancia con azúcar glas. Los ingredientes, la textura y el acabado representan la esencia de la repostería festiva germana.

Tiempo de preparación

Preparación inicial: 30 minutos

Reposo y levados: 2 a 3 horas

Cocción: 40-50 minutos

Enfriado y acabado: 30 minutos

Tiempo total aproximado: 4 a 5 horas (incluidos levados)

Ingredientes

500 g de harina de trigo

200 ml de leche tibia

100 g de azúcar

7 g de levadura seca de panadería

200 g de mantequilla (a temperatura ambiente)

1 huevo grande

1 pizca de sal

1 cucharadita de ralladura de limón

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela en polvo

200 g de pasas

100 g de frutas confitadas (naranja, limón, cereza)

100 g de almendras picadas o fileteadas

50 g de almendras molidas

2 cucharadas de ron oscuro (opcional, para remojar las pasas)

Azúcar glas para espolvorear

Cómo hacer Stollen alemán, paso a paso

Remoja las pasas en el ron durante al menos una hora (lo ideal es toda la noche para un sabor más profundo). Disuelve la levadura y una cucharadita de azúcar en la leche tibia. Espera unos 10 minutos hasta que la mezcla forme espuma. En un bol grande, mezcla la harina, azúcar, sal, ralladura de limón, canela y vainilla. Añade la mantequilla blanda, el huevo y la levadura activada. Amasa hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa. Incorpora las almendras, frutas confitadas y pasas escurridas. Integra bien para que la fruta quede repartida uniformemente. Cubre y deja levar la masa en un lugar cálido durante 1-2 horas, hasta que doble su volumen. Aplana la masa sobre una superficie enharinada formando un rectángulo. Dale la forma característica de barra gruesa, dejando un lado más alto que otro. Coloca el stollen en una bandeja con papel de horno y deja levar 30-45 minutos adicionales. Precalienta el horno a 180 °C y hornea durante 40-50 minutos, hasta que el stollen esté dorado. Retira del horno y, aún caliente, pincela generosamente con mantequilla derretida y espolvorea abundante azúcar glas. Cuando enfríe, vuelve a espolvorear con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El stollen típico, tal como se indica en esta receta, rinde una barra grande de aproximadamente 10 a 12 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: aproximadamente 380 kcal

Grasas: 16 g

Grasas saturadas: 8 g

Hidratos de carbono: 52 g

Azúcares: 23 g

Proteínas: 7 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Stollen alemán se conserva perfectamente envuelto en papel de aluminio o en una lata hermética, en lugar fresco, de 2 a 3 semanas. Su sabor mejora a partir del tercer día.