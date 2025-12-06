España

“Que la vida sea estresante no es una enfermedad”: los médicos de familia critican el sobrediagnóstico de los problemas de salud mental

Más allá del debate sobre la frecuencia de los diagnósticos, los médicos expresan su preocupación por la falta de apoyo disponible para los pacientes

Guardar
Un hombre con expresión de
Un hombre con expresión de agotamiento y estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen tantas personas con problemas de salud mental porque hay más conciencia sobre el tema o porque estamos exagerando? Algunos expertos —que reconocen que la primera parte de la frase anterior es cierta— afirman ahora que el sobrediagnóstico tiene mayor importancia del que se creía. Por ejemplo, en Gran Bretaña, según acaba de revelar una investigación de BBC News, cientos de médicos de familia han señalado su inquietud acerca de la medicalización excesiva a los pacientes: “Que la vida sea estresante no es una enfermedad”, declaró uno de los médicos consultados por el medio público.

En concreto, son 442 médicos de familia que han participado en un sondeo de BBC y han señalado el sobrediagnóstico como una preocupación relevante: “Como sociedad, parece que hemos olvidado que la vida puede ser dura: un corazón roto o el duelo son dolorosos y normales, y tenemos que aprender a sobrellevarlo”, ha comentado otro de los especialistas. Además, un médico subrayó que poner etiquetas como ‘ansiedad’ o ‘depresión’ “medicaliza en exceso la vida y las dificultades emocionales”, lo que a su juicio desvía recursos de los casos con necesidades más graves.

Más allá del debate sobre la frecuencia de los diagnósticos, los médicos expresaron su preocupación por la falta de apoyo disponible para los pacientes. Un profesional llegó a calificar la situación como “una tragedia nacional”, mientras que otro ejemplificó la gravedad del problema: “Un niño literalmente tiene que estar sosteniendo un cuchillo para que lo tomen en serio y, en cuanto deja el cuchillo, los servicios se desentienden”.

El desafío para los profesionales es doble: mientras observan un aumento sostenido en la demanda, deben decidir entre prescribir medicación en ausencia de alternativas o esperar la disponibilidad de tratamientos como las terapias de conversación. La respuesta más frecuente, de 447 encuestados, fue que recetan antidepresivos de forma rutinaria. Un médico resumió: “Me encuentro recetando antidepresivos con regularidad, sabiendo que solo pueden ayudar a corto plazo y que no evitarán recaídas”.

La “pesadilla” de una madre que no logra recuperar a su hijo con discapacidad, TDAH y trastorno de conducta: “Está retenido en Cádiz”

¿Todo el mundo tiene déficit de atención?

A este panorama se suma el incremento en los diagnósticos de trastornos como el TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Según información recogida por la revista Nature, muchos pacientes “reciben una consulta de 15 o 20 minutos y se realiza el diagnóstico”, alertó Stephen Hinshaw, de la Universidad de California, Berkeley. El especialista en TDAH Jeremy Didier complementó: “Escucho a mucha gente hablar de que el TDAH es un don y un superpoder, y lo aplaudo. Pero no quiero restarle importancia al impacto que el TDAH puede tener en la vida de una persona cuando no se diagnostica o no se controla adecuadamente”.

La profesora Victoria Tzortziou Brown, presidenta del Royal College of GPs, advierte en un informe de que “debemos tener cuidado, como sociedad, de no medicalizar toda la gama de sentimientos y comportamientos normales y asegurarnos de que los médicos de cabecera no se vean presionados a hacer diagnósticos que contradigan su juicio clínico”. No obstante, matizó: “Debemos evitar descartar preocupaciones genuinas de salud mental como ‘sobrediagnóstico’, lo que podría desanimar a las personas a buscar ayuda”.

Temas Relacionados

Salud MentalDepresiónAnsiedadHospitalesMédicosEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de crêpes de manzana con salsa toffee: el postre perfecto para cualquier momento del año

Un plato dulce que está listo en media hora y es ideal para acabar tus comidas con un toque fresco

Receta de crêpes de manzana

De vivir en la calle a estudiar en la universidad con 64 años: “Una puerta se abre tras años de oscuridad”

El sintecho superó la selectividad y decidió estudiar letras porque “una herramienta de libertad”

De vivir en la calle

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

La experta cita un estudio que analizó muestras de ochenta gasolineras repartidas por el país y concluyó que la calidad del combustible sí varía entre estación, pero no según si pertenecen a grandes compañías o a cadenas low cost

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el

El fruto seco que mejora la memoria y la función cerebral, según un estudio

Un ensayo reunió a más de 30 ancianos para observar los beneficios de tomar cacahuetes durante 16 semanas seguidas

El fruto seco que mejora

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Los jugadores de Cabo Verde

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”