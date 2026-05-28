Ana Duato rompe su silencio tras perder la absolución: “Desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para meter miedo al resto de contribuyentes”

Ana Duato, primeras palabras tras perder la absolución (Europa Press)

La actriz Ana Duato ha defendido su inocencia después de que la Audiencia Nacional haya anulado la sentencia que la absolvió por fraude fiscal en el caso Nummaria y haya ordenado repetir el juicio, una decisión ante la que sostiene que Hacienda utiliza a las personas públicas “para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes”.

La Sala de Apelación ha dictado una resolución de 389 páginas este 28 de mayo en la que estima el recurso de la Abogacía del Estado contra la absolución acordada el pasado julio para Duato y su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeu, y ordena una nueva vista oral con un tribunal distinto.

PUBLICIDAD

Duato ha reaccionado mediante un comunicado difundido tras conocerse la decisión judicial. En ese texto afirma que hace un año, “y tras un calvario judicial de una década”, un tribunal formado por tres magistrados declaró su inocencia “de forma unánime”. La actriz añade en ese mismo comunicado que pagó todos sus impuestos y que nunca tuvo ánimo de defraudar. También recuerda que la sentencia absolutoria fue, a su juicio, “tan contundente” que ni siquiera la Fiscalía la recurrió.

Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau (Instagram)

El comunicado de Ana Duato

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado en octubre contra la resolución absolutoria. El tribunal sostiene que aquella sentencia no justificó “en términos de lógica racional” las razones por las que eximió a ambos de responsabilidad penal.

PUBLICIDAD

La resolución anulada, dictada en 2024, concluyó que Ana Duato utilizó las estructuras fiscales diseñadas por Nummaria. Aun así, consideró que no había quedado acreditado que actuara con intención consciente de defraudar, un elemento que la sentencia calificó como esencial para apreciar un delito fiscal. Ese fue precisamente el núcleo de la impugnación presentada por la Abogacía del Estado. Su recurso sostuvo que la valoración de las pruebas había sido irracional y excesivamente benevolente con la actriz.

Según ese recurso, Duato disponía de capacidad económica y experiencia profesional suficientes para comprender la naturaleza anómala de las operaciones analizadas. También defendía que las estructuras societarias y las rentas vitalicias permitían una reducción fiscal relevante, algo que consideraba incompatible con un supuesto desconocimiento de la irregularidad.

PUBLICIDAD

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias -como pactó con Fiscalía- y ha absuelto a la también intérprete Ana Duato de todos los delitos de los que estaba acusada por el conocido como 'caso Nummaria', relativo a delitos fiscales. Al contable Fernando Peña, el principal acusado, le impone 80 años de prisión. (Fuente: Europa Press/Audiencia Nacional)

Ana Duato cree en su inocencia

En su comunicado, Duato vincula la decisión con la actuación de la Agencia Tributaria. “La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia”, afirma la actriz. La intérprete sostiene además que la exposición pública de determinados contribuyentes responde a una lógica ejemplarizante. “A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes”, señala en el texto.

El comunicado concluye con una referencia directa al nuevo juicio ordenado por la Audiencia Nacional. “Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado”, afirma Ana Duato tras la decisión de la Sala de Apelación. Por tanto, la mítica actriz de Cuéntame se ha mostrado fuerte, pese al varapalo que ha supuesto tener que volver a los tribunales y reabrir el caso.

PUBLICIDAD