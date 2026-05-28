Metro de Madrid lanza una tarjeta de edición limitada por la visita del papa León XIV: dónde conseguirla y cuánto cuesta

Tarjeta de Transporte con motivo de la visita del Papa León XIV. (Metro Madrid)

Menos de una semana para que el papa León XIV viaje a España, en una visita que se celebrará entre el 6 y el 12 de junio, en la que Madrid ya se prepara para acoger un importante incremento de actividad, con la llegada de miles de visitantes y un intenso programa de actos. Para este evento, Metro de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad que incluye una edición conmemorativa de la tarjeta multiviaje, un tren vinilado en la Línea 4 y la decoración de parte de la flota de autobuses interurbanos.

La tarjeta Multi conmemorativa, presentada este jueves por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, contará con un diseño especial inspirado en el Pontífice y mantendrá el precio habitual de la tarjeta de transporte público anónima, fijado en 2,50 euros. Esta edición especial estará disponible en los días previos a su visita a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio, a la espera de que se confirme la fecha exacta de puesta a la venta por parte del Consorcio Regional de Transportes.

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Podrá adquirirse como de costumbre en las máquinas expendedoras de la red, aunque únicamente estará disponible en 40 estaciones seleccionadas de la red de Metro de Madrid, cuyas máquinas estarán identificadas con la imagen del Papa para facilitar su localización. Entre las estaciones más representativas donde podrá encontrarse figuran Atocha, Chamartín, Moncloa, Sol, Gran Vía, Nuevos Ministerios o Plaza de Castilla, entre otras de alta afluencia.

Mapa de las estaciones donde se podrá adquirir la tarjeta de transporte con motivo de la visita del Papa León XIV. (CRTM)

Además, su funcionamiento será el habitual de cualquier tarjeta anónima, permitiendo cargar billetes sencillos, títulos de 10 viajes y billetes turísticos. Su uso será equivalente al de la Tarjeta Transporte Público Multi, por lo que, una vez finalice la visita del Pontífice, podrá conservarse como recuerdo o seguir utilizándose con normalidad como medio de transporte habitual.

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Tren y autobuses con vinilos conmemorativos

Metro de Madrid ha puesto en circulación un tren vinilado en la Línea 4 que recorre sus 23 estaciones, decorado con imágenes conmemorativas y el lema oficial de la visita, “Alzad la mirada”. Según ha explicado el consejero Jorge Rodrigo, el convoy permanecerá operativo durante la estancia del Pontífice en la capital y forma parte del dispositivo especial diseñado para absorber el incremento de viajeros previsto durante esos días. A esta iniciativa se han sumado también los autobuses interurbanos, que han incorporado vinilos alusivos a León XIV en parte de su flota.

Tren vinilado con motivo de la visita del Papa León XIV. (Metro Madrid)

Además, dentro del plan de movilidad, Metro ampliará su horario habitual en una hora la madrugada del 6 al 7 de junio, hasta las 2:30, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia de Oración que se celebrará en la Plaza de Lima.

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El operativo incluye también ajustes en la red de transporte público y en el entorno urbano de la ciudad, como el cierre temporal de varias estaciones de Metro en el centro de Madrid en distintos momentos del dispositivo, así como otras actuaciones vinculadas a la organización de los principales actos previstos durante la visita.