Pablo Urdangarin cumple 25 años en el mejor momento de su carrera: su relación con Johanna Zott y el apoyo de sus padres

El nieto del rey Juan Carlos celebrará esta fecha rodeado de sus seres queridos

Pablo Urdangarin. (Europa Press)
Pablo Urdangarin. (Europa Press)

Este 6 de diciembre es un día muy especial para la familia Urdangarin-Borbon. Pablo, el segundo hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, cumple sus 25 años convertido en uno de los rostros más visibles —y más queridos— del entorno del rey Felipe VI. Lo hace, además, con una biografía que dista mucho de la imagen idealizada que rodea a quienes nacen vinculados a Casa Real.

Su trayectoria vital ha estado rodeada de episodios difíciles que marcaron su infancia y adolescencia: desde el acoso escolar que sufrió en sus primeros años, hasta los procesos judiciales que llevaron a sus padres al banquillo; la estancia en prisión de su padre y la ruptura, hace casi tres años, de su matrimonio. Un cúmulo de acontecimientos que habría desbordado a cualquiera, pero que el joven ha afrontado con una serenidad y una educación que han conseguido que para muchos se convierta en un ejemplo de entereza.

Pablo Urdangarin durante su entrevista
Pablo Urdangarin durante su entrevista en La1. (RTVE)

Pese a haber crecido en circunstancias complejas, Pablo ha construido un presente sólido. En el Fraikin BM Granollers vive su mejor etapa como profesional del balonmano, siguiendo la senda de su padre y convertido en una pieza clave del equipo catalán, actualmente instalado en los primeros puestos de la Asobal.

Además, cumplió un sueño hace unas semanas, cuando Jordi Ribera le convocó, por primera vez, con la selección absoluta de balonmano. El lateral relató que recibió la noticia tras un partido contra el Barça y que apenas tuvo tiempo para asimilarlo. Llamó primero a su madre y después a su padre y hermanos para compartir su alegría. “La verdad es que desde que me llamó no me lo quito de la cabeza. Nunca he estado en la selección en ningún tipo, en ninguna concentración juvenil, pero esta para mí es la que cuenta y tengo muchas ganas”, confesó a la Cadena SER.

Iñaki Urdangarín (izda) felicita a
Iñaki Urdangarín (izda) felicita a su hijo Pablo, tras el la victoria de su equipo, el Fraikin Granollers. (EFE/J. Casares)

Su debut frente a Suecia fue seguido por la propia infanta desde las gradas y bajo la atenta mirada de su padre. Y es que el exjugador sigue siendo su principal apoyo. “Me da consejos no solo de balonmano, de temas de confianza en mí mismo, no psicología, pero un poco del estilo, de la actitud, de disfrutar, y me ayuda mucho. Después depende del partido. Si tengo un buen partido le digo ‘¡Hombre, papi, qué te ha parecido el partido!’ Si pierdo es otra historia. Ya lo dejamos para el día siguiente”, reconoció.

De su madre ha heredado la pasión por el esquí alpino. De su padre, la ambición deportiva y el amor por el balonmano. Su carrera comenzó en el Barça, y continuó en Ginebra tras el traslado familiar. Más tarde dio el salto a Alemania, donde militó en el TSV Hannover-Burgdorf; posteriormente, al HBC Nantes; y finalmente regresó a España para incorporarse primero al Barça B y después al Granollers, donde juega actualmente.

Además, paralelamente cursa un grado en Dirección de Empresas en la EU Business School, convencido de que algún día deberá complementar su carrera deportiva con una profesión más estable.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Un joven querido dentro y fuera de casa

A su gran destreza en el campo de juego, se suma una vida personal tranquila junto a su novia, la alemana Johanna Zott, a quien conoció durante su etapa escolar en el Liceo Francés de Barcelona. La joven mantiene una excelente relación con la infanta Cristina e incluso suele acompañarla en las gradas en la mayoría de partidos.

Pablo Urdangarin y su novia,
Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott. (Europa Press)

Por otro lado, la discreta adquisición de una vivienda por parte de la infanta en Barcelona ha favorecido, además, que la pareja disponga de un espacio propio y que la familia pueda reunirse con más naturalidad tras años de traslados entre Suiza, Estados Unidos y España.

