España

Pablo Urdangarin, ante su debut con la Selección Española: “En partidos muy calientes recibo insultos, me dicen cosas sobre mis apellidos”

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha hablado ante los medios con motivo de su estreno con los Hispanos

Alba García

Por Alba García

Guardar
Pablo Urdangarin. (Europa Press Reportajes
Pablo Urdangarin. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

Pablo Urdangarin, como le sucede a todos los herederos del rey Juan Carlos, es conocido desde antes de nacer. Sin embargo, desde hace un tiempo el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin destaca por algo más que su apellido: su carrera deportiva en el balonmano.

Tras años centrado en esta disciplina, jugando en diferentes equipos, este jueves Pablo vive su gran día: debuta con la Selección Española de balonmano en Suecia, una ocasión para confirmar que su éxito deportivo no tiene nada que ver con su apellido. Y es que a sus 24 años, el segundo hijo de la exduquesa de Palma ha construido su carrera paso a paso hasta ganarse su lugar entre los Hispanos.

Antes de ponerse la camiseta roja, Pablo ha concedido una entrevista a El Mundo en la que abierto y maduro no ha esquivado ningún tema, ni siquiera los relativos a sus apellidos. Una de las confesiones más sorprendentes que ha hecho es que “en partidos muy calientes recibo algunos insultos, me dicen cosas sobre mis apellidos...“. Pero él, lejos de tomárselo mal lo ve como un intento desesperado de desconcentrarle: “Si me quieren sacar del partido es porque lo estoy haciendo bien”, afirma.

Iñaki Urdangarin felicita a su
Iñaki Urdangarin felicita a su hijo Pablo tras la victoria de su equipo, el Fraikin Granollers, ante el Abanca Ademar. (EFE/J. Casares)

Y es que Urdangarin conoce desde niño lo que es ser el centro de atención. Cuenta en la entrevista, por ejemplo, que “tengo recuerdos de niño con la cámara encima cuando salía de casa. Al final aprendes a cómo comportarte en ciertos momentos, a qué decir, a qué no decir. Una madurez que le ha permitido hacer su vida ajeno a ese interés que despierta por llevar el apellido Borbón, si bien es cierto que al haber vivido tantos años fuera de España le ha permitido vivir “experiencias como las de cualquier joven. En ese sentido, una vida normal”.

Consejos paternales y bromas de vestuario

Y el dedicarse al balonmano, al igual que su padre antaño, ha provocado que su relación sea especial, cercana y cargada de admiración. “Es como mi psicólogo. Antes de cada partido le llamo y me ayuda mucho explicarle cómo me siento. Me tranquiliza”, ha confesado Pablo a El Mundo.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ‘celebran’ 26 años como casados: la fecha de su divorcio y la situación de sus hijos

De hecho, es normal ver a Iñaki en la grada disfrutando de los partidos de su hijo. “Antes de un partido, mi padre me da tips: mantener la calma, ser disciplinado, lanzar en las primeras acciones… Me gustaría tener su garra, su defensa, su porte y los 100 kilos”, bromea en El País, medio al que también concede una entrevista.

Con la mente puesta en aumentar su masa muscular para parecerse más a su padre, Pablo cuenta también que sus dos apellidos suelen protagonizar bromas de sus compañeros de equipo. “Sé que son de buen rollo y yo se las devuelvo. Está la típica de que soy un enchufado, pero luego lo demuestro en la pista".

El apoyo de su familia desde las gradas

En las gradas, el respaldo familiar es constante. La infanta Cristina y su padre asisten a menudo, aunque sin coincidir. También sus abuelos, los reyes eméritos, su tía la infanta Elena y su prima Victoria Federica han presenciado partidos suyos. Y si bien los reyes no han asistido a ningún encuentro, el joven reconoce que habla de balonmano con el rey: “Cuando veo a mi tío Felipe, hablamos de deporte. Es lo normal”.

La reina Sofía y la
La reina Sofía y la infanta Cristina saludando al equipo de balonmano de Pablo Urdangarin. (Europa Press)

Fuera del balonmano, Pablo Urdangarin vive en Barcelona y estudia Sports Management, enfocado en la gestión deportiva. Si bien aún le queda tiempo para terminar, ha adelantado a El Mundo cuál es su objetivo: “Quiero hacer algo relacionado con el deporte, quizá organización de eventos”.

Temas Relacionados

Pablo UrdangarinInfanta CristinaIñaki UrdangarinCasas RealesCasa Real EspañaRealezaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

Jenson Button dejará las competiciones profesionales este próximo fin de semana en Baréin para dedicar más tiempo a su familia y oficios

Un campeón de F1 anuncia

Juana Rivas insiste en denunciar los malos tratos de Arcuri en su declaración por presunta sustracción de su hijo menor: “No me voy a rendir”

La mujer de Macarena se ha presentado en los juzgados de Granada este jueves como investigada, tras la denuncia de su expareja, que tiene la custodia de Daniel

Juana Rivas insiste en denunciar

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

El presidente de la Generalitat lo ha afirmado ante los medios en las puertas del Museo de las Ciencias

Mazón anuncia una “reflexión más

Las claves de Luis Zahera para mantenerse joven: “Puede ser la solución que transforme tu rutina”

El intérprete ha revelado su rutina de salud definitiva que le ha proporcionado serenidad, disciplina y equilibrio

Las claves de Luis Zahera

Mar Lucas, creadora de contenido: “Con una campaña publicitaria anual en TikTok podría comprarme un buen piso”

La influencer, con más de 15 millones de seguidores, se sincera sobre su éxito económico, su independencia y las heridas emocionales que dejó una relación pasada

Mar Lucas, creadora de contenido:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón anuncia una “reflexión más

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | “Mi Gobierno, junto al de Rodríguez Zapatero, es el más limpio”

ECONOMÍA

Amancio Ortega amplía su fortuna

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

DEPORTES

Un campeón de F1 anuncia

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje