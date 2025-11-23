España

El emotivo discurso de Felipe VI, el reencuentro entre primos y caras de la realeza mundial: todos los detalles de la comida en El Pardo

Este sábado la familia real española se ha reunido en el Palacio de El Pardo para rendir homenaje a la reina Sofía tras la imposición del Toisón de Oro

Guardar
La Infanta Sofía, la Princesa
La Infanta Sofía, la Princesa Leonor, la Reina Letizia y el Rey Felipe a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

Siete años después de la última fotografía conjunta de los ocho nietos de don Juan Carlos y doña Sofía —aquel posado frente a Zarzuela en noviembre de 2017— la familia volvió a verse este sábado, esta vez sin cámaras ni protocolo, en un almuerzo privado celebrado en el Palacio de El Pardo. Aunque no se difundieron imágenes, el encuentro tenía una relevancia que traspasaba lo meramente familiar: formaba parte del fin de semana de celebraciones por el Toisón de Oro concedido a la reina Sofía y coincidía con la tormenta mediática generada por las memorias del rey emérito, que verán la luz en nuestro país a principios de diciembre.

Desde primera hora de la mañana se intuía que no se trataba de una reunión cualquiera. El padre de Felipe VI aterrizaba en Madrid desde Abu Dabi con la intención expresa de estar presente en el homenaje a su esposa. Su llegada al Palacio de El Pardo, la primera de la jornada, generó comprensible interés: leve saludo, gesto serio y un acceso rápido al recinto.

Tras él fueron desfilando distintos familiares: la infanta Elena junto a Froilán, la reina Sofía acompañada por la infanta Cristina, varios miembros de la rama griega —entre ellos Ana María y Pablo de Grecia con Marie-Chantal— y representantes del entorno Gómez-Acebo. El goteo continuó hasta que, ya casi al final, aparecieron los reyes con Leonor y Sofía en el coche oficial, ventana bajada y sonrisas para los curiosos.

El Rey Juan Carlos abandona
El Rey Juan Carlos abandona el palacio El Pardo tras la reunión familiar, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press).

Si había un punto de atención especial era ese: los ocho nietos juntos, después de años en los que sus caminos se han separado por estudios, trabajos y residencias en distintos países. Leonor, instalada este curso en la Academia General del Aire en Murcia; la infanta Sofía, inmersa en sus estudios universitarios en Lisboa; Juan en Londres, Irene en Oxford, Froilán en Abu Dabi, Pablo asentado en Barcelona y Miguel de vuelta en Madrid tras su formación en Southampton. Un mosaico geográfico que hace difícil coincidir siquiera un fin de semana.

Aun así, la convocatoria surtió efecto. La mayoría llegó en un mismo vehículo, entre bromas y complicidad, con el hijo mayor de la infanta Elena uniéndose después. Victoria Federica, fiel a su estética personal, optó por un estilismo vibrante en tonos magenta y azul oscuro; Irene aparecía con una combinación en rojo y línea juvenil; las hermanas Borbón Ortiz apostaban, cada una a su estilo, por looks discretos y pulidos. La escena, a pesar de no ser fotografiada de manera oficial, dejó la impresión de que el vínculo entre ellos sigue intacto.

Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene
Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene Urdangarin, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press).

El trasfondo emocional de la jornada

El almuerzo no podía desligarse del contexto en el que se producía. Apenas 24 horas antes, Felipe VI había impuesto el Toisón de Oro a su madre, en un acto solemne en el Palacio Real al que no acudieron ni Elena ni Cristina. Tampoco podía ignorarse la publicación de Reconciliación, el libro en el que don Juan Carlos se explaya sobre sus desencuentros familiares, la marcha a Abu Dabi y episodios clave de su reinado. Esa tensión previa convirtió la comida en una especie de pausa pactada: un momento en el que todos debían compartir mesa, conversación y sobremesa durante varias horas.

Una vez concluido el cóctel inicial en el salón de los Austrias, los invitados pasaron a un menú discreto de dos platos y postre. Durante la comida, la reina Letizia permaneció prácticamente todo el tiempo cerca de Leonor y Sofía. “Personas que estaban en el interior me cuentan que doña Letizia no se separaba de sus hijas, que la princesa y la infanta estaban de manera permanente con ella, y todo el mundo se ha acercado a saludarlas", explicaba en Fiesta Alejandro Entrampasaguas.

Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene
Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene Urdangarin, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press).

El discurso del rey y un gesto que no pasó desapercibido

Fue precisamente durante el postre cuando Felipe VI tomó la palabra. Con brevedad, pero visiblemente emocionado, dedicó unas palabras a sus padres. En ese breve discurso mezcló recuerdos familiares e ideas institucionales, agradeciendo a la reina Sofía su medio siglo de compromiso con la Corona. También dirigió unas frases a su padre, lo que provocó una reacción sincera tanto en don Juan Carlos como en la Emérita.

Paradójicamente, uno de los detalles más comentados no sucedió durante la comida, sino a la salida. Aunque los reyes habían llegado juntos con sus hijas, fue Felipe VI quien abandonó el recinto en solitario. No se sabe cómo salieron Letizia, Leonor y Sofía, lo que ha alimentado el misterio. El gesto, sin embargo, devolvía de algún modo cierta ortodoxia al protocolo, que recomienda que monarca y heredera no compartan vehículo.

Victoria Federica, la reina Sofía
Victoria Federica, la reina Sofía e Irene Urdangarin abandonan el almuerzo familiar en El Pardo. (José Ruiz / Europa Press).

Otro momento que llamó la atención ocurrió cuando la reina Sofía dejó el palacio después de la sobremesa. Si había entrado acompañada por la infanta Cristina, a la salida fueron sus nietas —Irene y Victoria Federica— quienes ocuparon los asientos más cercanos a ella. Una imagen sencilla, casi doméstica, pero que transmitía cercanía y cuidado hacia la figura que centraba la celebración familiar.

Además del núcleo más conocido, hubo otras presencias destacadas que reforzaron la idea de reunión amplia: Ana de Orleans, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, los príncipes Pablo y Marie-Chantal, Kubrat de Bulgaria —que llamó la atención al llegar en un deportivo— o familiares muy vinculados al emérito, como Simoneta Gómez-Acebo o María Zurita. La representación helena, cercana de manera tradicional a la reina Sofía, fue especialmente visible.

Nicolás de Grecia y varios
Nicolás de Grecia y varios invitados abandonan el palacio El Pardo tras la reunión familiar, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press).

Temas Relacionados

Reina SofíaFelipe VIRey Juan CarlosJuan Carlos ICasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El sueño hippie de una familia que terminó por unas setas venenosas: una pareja educa a sus hijos en una cabaña de un bosque, pero las autoridades les obligan a trasladarse

Según el Tribunal en Italia, la separación no obedece a la ausencia de escolarización tradicional, sino al “perjuicio grave para la integridad física y psíquica de los niños”

El sueño hippie de una

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del 90% de solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social”

El letrado destaca el papel fundamental de la preparación y la estrategia jurídica desde el principio, y subraya la importancia de contar con ayuda profesional

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del

Un británico comparte uno de sus dulces españoles de Navidad favoritos: “Cuando los muerdes, simplemente se derriten en esa maravillosa masa para pasteles”

La época navideña está a la vuelta de la esquina y las tradiciones españolas dejan sorprendidos a muchos usuarios

Un británico comparte uno de

Los anestesistas alertan de los riesgos de la sedación sin médicos especialistas: “Pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos”

La muerte de una menor de 6 años en Valencia ha hecho saltar las alertas

Los anestesistas alertan de los

Una ortodoncista explica si es bueno lavarse los dientes con el miswak, un palo natural que “mantiene la higiene bucal”

Esta herramienta ha llamado la atención de miles de usuarios de internet por su prometedora capacidad de blanqueamiento dental

Una ortodoncista explica si es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moreno Bonilla se queda sin

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

Reclaman una indemnización por un accidente de tráfico y su aseguradora lo recurre: la Justicia exime a Catalana Occidente de pagar al considerar insuficientes las pruebas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Las claves de la presidenta del BCE para una UE independiente económicamente: “El mundo no se detendrá para Europa”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 22 noviembre

DEPORTES

Unión FC, el equipo gestionado

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa