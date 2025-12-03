Iñaki Urdangarin rompe su silencio en televisión: “Lo peor de mi condena fue el fin de mi matrimonio”

Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo. (Europa Press)

Después de años de silencio mediático y casi dos desde que recuperó su plena libertad, Iñaki Urdangarin vuelve a colocarse frente a una cámara. Esta vez no para hablar de deporte ni de gestión institucional, sino de sí mismo. Lo hará en Pla seqüència, el nuevo programa de entrevistas de Jordi Basté que se estrenará en La2Cat el próximo 11 de diciembre. Será una entrevista sin cortes, sin montaje y sin posibilidad de rectificar lo dicho, una especie de “falso directo” diseñado para capturar a las personas tal como son, sin los filtros habituales de la televisión.

En este arranque de temporada, Basté ha elegido a un protagonista que genera interés, polémica y curiosidad a partes iguales: el exyerno de Juan Carlos I, condenado en el caso Nóos y protagonista involuntario de uno de los episodios más mediáticos de la historia reciente de la familia del rey emérito. Aunque Urdangarin ha concedido entrevistas en los últimos años, todas se habían centrado en cuestiones deportivas o profesionales. Esta vez será diferente: es su primera conversación verdaderamente personal.

La confesión sobre su matrimonio con la infanta Cristina

Cuando Basté le pregunta qué fue lo peor de su condena, Urdangarin, según las fuentes consultadas, no duda: reconoce que el encierro “terminó provocando el final de su matrimonio” con la infanta Cristina. La ruptura se hizo pública en enero de 2022, cuando ambos anunciaron la “interrupción de su relación matrimonial”. El comunicado llegó poco después de la publicación de las imágenes en las que Urdangarin aparecía paseando con su actual pareja, Ainhoa Armentia.

Pese a que hoy asegura estar profundamente enamorado de Armentia, quien incluso lo acompañó durante la grabación, también admite que su matrimonio con la infanta marcó más de dos décadas de su vida y dejó una familia de cuatro hijos. Una historia imposible de borrar.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

Aunque la producción mantiene el absoluto hermetismo, la revista Semana ha logrado conocer algunos detalles de lo que se verá en pantalla. El exduque de Palma evita pronunciarse sobre la Familia Real y tampoco responde a los comentarios que el rey Juan Carlos dedica a su figura en su reciente biografía, Reconciliación. Sin embargo, sí entra de lleno en uno de los capítulos más duros de su vida: su paso por prisión.

En un coche, Basté conduce mientras le pregunta: “¿Hace cuánto que no das una entrevista como esta?”. Urdangarin admite que no lo recuerda y reconoce que nunca había hablado desde esta faceta más íntima. En otra escena, ambos conversan en el salón de una casa. “¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?”, pregunta el periodista. “En números redondos, alrededor de mil días”, responde él. “Y mil noches”, añade Basté. Urdangarin repite, resignado: “Y mil noches”.

Iñaki Urdangarin da un paseo por las calles de Vitoria a 27 de Diciembre de 2024 en Vitoria (España). (Óscar Ortiz / Europa Press).

La entrevista también aborda su futuro profesional. Aunque se ha especulado con unas posibles memorias, fuentes cercanas matizan que el proyecto estaría orientado más bien a una guía vinculada a su nueva faceta como coach deportivo que a un repaso íntimo de su relación con la Familia Real.

Además de la conversación principal, Pla seqüència incluirá testimonios de familiares, amigos y colaboradores que ayudarán a perfilar un retrato más amplio del exdeportista. Un retrato que, por primera vez, parece dispuesto a mostrar sin protección ni matices.