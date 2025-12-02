España

Iñaki Urdangarin publicará sus memorias: un libro de autoayuda en el que narrará su decepción con el rey Juan Carlos y sus años en prisión

Pilar Eyre ha anunciado que el exduque de Palma lanzará un libro en 2026 en el que ha escrito sus experiencias sin censura y que cuenta con el apoyo de la infanta Cristina

Iñaki Urdangarin, en imagen de
Iñaki Urdangarin, en imagen de archivo (Lorena Sopêna / Europa Press)

Pilar Eyre ha confirmado la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin para enero de 2026, un acontecimiento que, según ha advertido en la revista Lecturas, podría suponer un auténtico terremoto para la familia real. La periodista ha asegurado que el manuscrito, se encuentra prácticamente finalizado y ha subrayado que no se trata de un rumor, sino de un hecho confirmado.

Por su parte, Eyre destaca que el propio Urdangarin ha redactado el texto de su puño y letra, sin someterse a ningún tipo de censura, ya que la editorial responsable de la publicación no mantiene vínculos ni compromisos con la Casa Real. El contenido de la obra abarcará desde los años en los que Urdangarin y la infanta Cristina disfrutaban de una vida que consideraban normal, hasta el momento en que todo comenzó a desmoronarse.

El libro repasará la trayectoria deportiva de Urdangarin como jugador de balonmano, su vida en Barcelona y la relación sentimental con Cristina, así como el impacto que tuvo en su entorno familiar la boda. El nacimiento de sus hijos, sus actividades empresariales, que él siempre ha considerado legales, y la profunda decepción sufrida con don Juan Carlos también tendrán un lugar destacado en el relato.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

Urdangarin, decepcionado con don Juan Carlos

Urdangarin, según recoge Eyre, expresa su desánimo al afirmar: “Me sacrificó, me dejó caer”. El relato incluye además la experiencia de sus años en prisión “en una celda descrita como tan austera y reducida como la de un convento medieval”, así como sus pensamientos, oraciones, momentos de desesperación y la determinación que le ha permitido resistir.

La obra también abordará el presente de Urdangarin, marcado por el aislamiento y el deseo de rehacer su vida. Un amigo cercano ha transmitido a Eyre que “Iñaki está muy solo, todos le dan de lado y, pese a que ha cumplido su deuda con la sociedad, nadie olvida su pasado. Y él quiere contar su verdad”.

Esta verdad, según se anticipa, señala a su suegro como principal responsable de su situación, y refleja igualmente la decepción con su cuñado Felipe y con la reina Letizia, de quienes afirma que han cortado toda relación con él. El proceso de redacción comenzó en prisión y, en la actualidad, el exduque está transformando el texto en una obra que trasciende la autobiografía.

La Infanta Cristina e Iñaki
La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la Audiencia de Palma. (Europa Press)

El apoyo de la infanta Cristina

Urdangarin quiere convertirlo en un libro de autoayuda, en el que comparte consejos y reflexiones extraídos de su experiencia personal. La infanta Cristina, aunque no ha participado en la elaboración del libro, está al tanto de su existencia y le presta su apoyo, movida en parte por la compasión.

La periodista asegura que, pese a las negativas difundidas en diversos medios, Cristina visitaba con frecuencia a Urdangarin en la prisión de Brieva, aunque no existan pruebas gráficas de estos encuentros. A pesar de la traición sufrida, la infanta le ha perdonado, motivada por su fe y por el hecho de que Urdangarin es el padre de sus hijos.

La gira de medios de Urdangarin

La inminente publicación del libro obligará a Urdangarin a participar en una gira promocional, para la que se está valorando en estos momentos a qué medios se concederán entrevistas y la posibilidad de intervenir en programas de televisión. El hecho de que la obra vea la luz en enero, una vez finalizada la campaña navideña y en un periodo con escasas novedades editoriales, podría limitar la magnitud de la campaña publicitaria.

Iñaki Urdangarin junto a su
Iñaki Urdangarin junto a su hijo, Pablo Urdangarin (Europa Press)

Todavía quedan por definir aspectos como el título definitivo del libro, la autoría del prólogo y la elección del primer capítulo. Con este proyecto, Urdangarin aspira a ofrecer su versión de los hechos y a compartir las lecciones aprendidas durante los años más difíciles de su vida, según ha relatado la periodista en la citada revista.

