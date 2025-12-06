Abrió como un bar de bocadillos y ahora recibe una estrella Michelin: así es el restaurante del chef Rubén Coronas en una aldea del Pirineo

El restaurante Casa Rubén, en el Pirineo oscense (Web del restaurante)

La nueva edición de la Guía Michelin España ha traído muchas sorpresas, algunas de ellas en forma de estrella. En total, han sido 25 nuevos restaurantes los que han recibido su primera estrella Michelin este año, un reconocimiento que nos da pistas de dónde reservar para nuestra próxima escapada gastronómica. Uno de estos astros ha caído en una diminuta aldea del Pirineo de Huesca, un enclave rodeado de naturaleza y montañas que nos asegura un viaje gastronómico aislado del mundo y de sus ruidos.

El afortunado destino de la única estrella oscense de esta edición ha sido el restaurante Casa Rubén, del joven chef Rubén Coronas, un lugar especial que la guía reconoce por su cocina excelente y su propuesta distintiva.

Ya es idílico el entorno, en el pequeño pueblo de Hospital de Tella. Aunque más que pequeño convendría decir minúsculo, pues en él viven actualmente solo 13 personas. Esta aldea se sitúa en el Valle del Cinca, junto a tres valles del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; las Gargantas de Escuain, el Valle de Bielsa y Pineta y el Cañón de Añisclo. Allí, en una zona frecuentada por turistas y montañeros, se esconde Casa Rubén, a orillas de los ríos Cinca y Yaga que atraviesan la montaña oscense.

La familia de Rubén Coronas abrió las puertas de este restaurante allá por 1987, como una sencilla pensión en el que los platos estrella eran los bocadillos, ensaladas y la carne a la brasa.

Poco a poco, el proyecto fue mutando, transformándose en lo que es hoy, un enclave en el que la modernidad se cocina sin perder el sabor de la tradición. Este cambio ha sido en gran parte gracias a Rubén, que decidió seguir la estela familiar haciéndose cargo del restaurante después de formarse en la Escuela de Hostelería de Guayente, la primera escuela de hostelería y cocina de Aragón.

Además, en el restaurante trabaja también Cristina Romero, mujer de Rubén y jefa de sala, que se ha convertido en un valor imprescindible, atendiendo a los comensales con cariño y cercanía desde que entran por la puerta hasta que se levantan de sus mesas.

Interior del restaurante Casa Rubén, en Hospital de Tella, Huesca (Web del restaurante)

El tándem formado por Rubén Coronas y Cristina Romero, dice la propia guía, “transmite auténtica pasión por su trabajo y muchísima gratitud, por el simple hecho de que nos acerquemos a conocerlos”. Pocos pueden hacerlo, pues, este espacio, ubicado bajo una preciosa bóveda de piedra de 1593, cuenta únicamente con tres mesas, una de cuatro y dos de dos. Es decir, su aforo es de un máximo de ocho comensales.

Qué se come en Casa Rubén, el nuevo estrella Michelin de Huesca

Lejos quedan los tiempos de bocatas y carnes al carbón en esta casa. Ahora, su propuesta es la propia de un estrella Michelin, una oferta gastronómica que la propia guía define como “una cocina tradicional muy bien actualizada en técnica y forma”.

La cocina de Rubén se resume en un único menú degustación llamado ‘Sueños’, una propuesta única con la que los comensales pueden descubrir a fondo la cocina del chef Coronas. Esta degustación consiste en una secuencia de 16 platos que inicia con una cata de aceite de oliva virgen extra Koroneiki Shio y una selección de panes artesanales, acompañados por un cóctel de bienvenida.

Platos del menú 'Sueños', en Casa Rubén (Web del restaurante)

El recorrido continúa con cinco snacks, siete entrantes, dos opciones de carne, dos postres y petit fours, recetas que cambian dependiendo de la disponibilidad y de la temporada. El precio es de 85 euros por persona, incluye el servicio de panes artesanales y requiere que todos los comensales de la mesa elijan el menú. Las bebidas, agua y bodega no están incluidas.