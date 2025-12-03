Jaime González, fisioterapeuta: “Este es el ejercicio que siempre mando hacer a las personas que tienen chepa”

Las alteraciones posturales pueden provocar dolor crónico si se dejan sin tratar. (Foto: Agencia Andina)

Joroba, chepa, cuello adelantado, cifosis... son varias las alteraciones posturales que puede sufrir una persona en la espalda a lo largo de su vida. Las causas varían, pero las consecuencias son muy similares: un caminar cada vez más encorvado, molestias, rigidez, dolor crónico y problemas de confianza y bienestar emocional.

Esta curvatura excesiva (de más de 40-45 grados) en la parte media-alta de la espalda, conocida médicamente como hipercifosis, puede estar ocasionada por las malas posturas que se mantienen durante el día o por una vida sedentaria, pero también puede surgir por debilidad en los músculos de la espalda alta (dorsales, trapecio, romboides) y el pecho, alteraciones óseas o simplemente con el desgaste de la edad. Incluso el estrés, la ansiedad y una respiración superficial pueden terminar por generar una chepa.

En cambio, la joroba, conocida como joroba de búfalo, aparece por una acumulación de grasa en la parte alta de la espalda, justo entre el cuello y los hombros. En este caso, la alteración no tiene nada que ver con la curvatura de la columna, sino que se debe a factores hormonales y metabólicos, si bien puede estar relacionada con la obesidad o el consumo de ciertos medicamentos. Aunque la fisioterapia puede ayudar a corregirla, es esencial combinarla con un tratamiento médico.

Ejercicio contra la joroba y la chepa

El fisioterapeuta Jaime González muestra un ejercicio para mejorar la chepa. (@jaimegonzalezferrero/Tiktok)

En ambos casos, el ejercicio y la fisioterapia pueden ayudar a mejorar los problemas posturales. El fisioterapeuta Jaime González Ferrero, especializado en la rehabilitación integral tanto en niños como en adultos, ha compartido en sus redes sociales (@jaimegonzalezferrero) un ejercicio que recomienda a todos sus pacientes que tienen chepa o joroba. “Al final, siempre acaban teniendo una mejoría, más tarde o más temprano”, asegura.

“Cuando región torácica está limitada debido a la baja o nula exposición de ejercicios de control postural que fomenten la extensión dorsal, esta comienza a perder soltura, movilidad y funcionalidad dando lugar así a la antepulsión de tus hombros, hombros caídos, una acentuación exagerada de tu cifosis dorsal y el adelantamiento de tu cabeza”, explica el profesional en sus redes sociales. “Esto no solo da lugar a cambios estructurales que alteran tu postura, sino que también genera un estrés mecánico innecesario en tus discos intervertebrales cervicales y en tu columna dorsal”, indica.

Para este ejercicio, es necesario utilizar una toalla o camiseta doblada. La camiseta o toalla se apoya en la pared, a nuestra misma altura, y se sujeta con la propia frente. Una vez en esta posición, hay que mover los dos brazos, de forma simultánea: uno dibujará media circunferencia hacia arriba. Al llegar más o menos a la altura del hombro, se flexiona el brazo hasta llevar la mano al cuello. Al mismo tiempo, el otro brazo hará el movimiento contrario: se dirigirá hacia abajo hasta que la mano esté a mitad de la espalda, momento en el que se doblará el codo para colocar la mano en la lumbar. El ejercicio prosigue intercalando el movimiento de cada brazo, primero arriba y luego abajo.

“Lo que estamos haciendo básicamente son movimientos combinados y en coordinación para liberar el hombro por la parte de delante. Lo que vas a notar es cómo la espalda se va corrigiendo y cómo ese hombro gana movilidad, disminuyendo el dolor”, explica González. El fisioterapeuta recomienda realizar entre tres o cuatro series de este ejercicio, de veinte repeticiones cada una.

“Con este maravilloso ejercicio de control postural conseguirás estimular y tonificar tus erectores espinales cervicodorsales, y además mejorarás la movilidad de tus hombros liberando tu región pectoral”, concluye.