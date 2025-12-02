España

Yaiza Canosa, emprendedora que factura 70 millones al año: “Ser mujer y muy joven, encima en un mundo supermasculinizado, provoca que no te tomen en serio”

Frente a la falta de referentes continúa condicionando la carrera profesional de las mujeres, la empresaria destaca la necesidad de modelos alcanzables y de visibilizar la igualdad en el ámbito laboral

El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

En España, el conocido como ‘techo de cristal’ sigue ejerciendo de barrera divisoria entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Los datos reflejan que, pese a los avances en igualdad, los puestos ejecutivos más influyentes siguen dominados por hombres. La presencia de mujeres en posiciones directivas ha caído este año al 38,4%, frente al 40% registrado hace dos años, según el informe Women in Business 2025 de Grant Thornton. La brecha es aún mayor en los cargos de máxima responsabilidad: apenas una de cada cinco empresas españolas tiene a una mujer como CEO.

Las experiencias de Yaiza Canosa resumen los desafíos cotidianos que enfrentan las mujeres jóvenes en puestos de liderazgo dentro de sectores tradicionalmente masculinos como el de la logística. En una entrevista reciente, la emprendedora asegura a TheObjective: “Me han preguntado muchas veces de quién soy la secretaria, me lo dicen una vez al mes”. Esta reacción se repite a pesar de ser fundadora de tres empresas con una facturación anual de 70 millones de euros.

Canosa relata una situación tras una reunión a la que asistieron varios hombres mayores: uno de ellos le aconsejó que no debería sonreír tanto si quería transmitir seriedad. Su respuesta fue inmediata: “¿Te puedo dar yo a ti otro? Deberías sonreír un poco más porque así no parecería que estás tan amargado”. Para ella, ese tipo de comentarios carecen de relevancia. “No dejaré de ser como soy y menos con este consejo de mierda. Cada uno marca los límites. Uno de los éxitos de la vida va en la capacidad de apartar imbéciles, de ser capaz de neutralizarlos”, afirma a TheObjective.

La importancia de tener referentes

Sobre la presencia femenina en la alta dirección, Canosa observa que, pese a los avances, aún es extraño ver mujeres CEO, algo visible al revisar cualquier periódico económico. “Si no tiene referentes, ¿cómo va a imaginarse una niña de ocho años siendo directora del mayor banco de Europa? En mi generación no había ninguna: cómo te ibas a imaginar siendo presidenta de un banco, si no estaba al alcance de nadie, ¿cómo iba a estar a tu alcance?”, explica.

Canosa subraya la importancia de contar con modelos alcanzables: “Ahora las niñas de ocho años pueden pensar en la de Bankinter y en Ana Botín. Porque demuestran que a veces se cumple. Además, no necesitamos solo heroínas, necesitamos mujeres reales. Porque Marie Curie y Coco Chanel son heroínas, son algo fuera de lo normal, no nos podemos ver reflejadas en sus historias, necesitamos algo mucho más cotidiano”.

Una mujer trabaja en una
Una mujer trabaja en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la pregunta sobre su postura, la empresaria lo deja claro: “Yo soy feminista y decir lo contrario me parecería ser una ignorante. La gente que no se define como feminista, de primeras, no tiene mi respeto. Seguramente tenga una base de ignorancia grande porque no saben lo que es ser feminista. No saben muy bien cuál es el concepto. Y la gente que tiene miedo a eso, ya me parece un reflejo de poca personalidad o… de ser imbécil perdido”.

La conciliación, barrera para las mujeres en el mercado laboral

Más allá de los retos descritos por Canosa, aspectos como la dificultad de conciliación etre trabajos exigentes y las expectativas de la vida personal de las mujeres sigue condicionando la carrera de directivas y trabajadoras. Según datos del V Barómetro de FEDEPE, casi el 60% de las mujeres en alta dirección está dispuesta a renunciar a su tiempo personal o familiar para avanzar en su carrera, un sacrificio que refleja la presión de un entorno laboral aún poco flexible.

La falta de corresponsabilidad en los cuidados impacta directamente en su bienestar, especialmente entre las que no pueden permitirse esas concesiones en la vida familiar para atender al aspecto laboral: el 98,7% asegura que esta desigualdad repercute negativamente en su vida, y casi nueve de cada diez señalan efectos físicos y mentales al asumir solas el cuidado de los hijos. Además, la brecha salarial persiste, con las mujeres cobrando de media un 16% menos que los hombres.

